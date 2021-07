Därför sprider kändisarna konspirationsteorier om corona

Första maj i år anordnade den så kallade Frihetsrörelsen en demonstration i Stockholm. Förenade i sitt motstånd mot bilden av covid-19 som en dödlig sjukdom, mot vaccin, mot 5G, mot regeringen – ja, mot lite allt möjligt som enligt medlemmarna i rörelsen inte står för frihet och sanning möttes de i Vasaparken. Texten till den nyskrivna kampsången som aktivisterna sjöng på löd:

”Vi går tillsammans, förstår alltsammans, går inte på det mer…”

Sedan dess har rörelsens kampsång, döpt till ”Vi är fria”, spelats blygsamma 27 000 gånger på Youtube. Den är ingen hit. Men personen som framför den har ändå dragit till sig uppmärksamhet. När han under demonstrationen fördes bort av polis kände folk genast igen honom på tv-bilderna.

Hans namn är Christoffer Lundquist, känd som en av Sveriges mest framgångsrika producenter, med Per Gessle som samarbetspartner. I sin ungdom var han dessutom basist i Brainpool, ett av 1990-talets mest populära svenska popband.

Så hade plötsligt Sverige fått sin första artist som kommit ut som del av en konspirationsteoretisk rörelse.

– Under våren har idéer som tidigare snurrat omkring i marginalen flödat in i mittfåran, säger journalisten Kent Werne. Han är författare till boken ”Allt är en konspiration”, en undersökning av konspirationstänkandets värld, och är mitt uppe i arbetet med en ny bok om den pågående konspirationsexplosionen.

Enligt honom så har konspirationsteorier, ända sedan pandemin slog till, trängt in i miljöer som de annars inte brukar synas i.

– Till exempel i populärkulturen, där vi sett både skådespelare och artister som på sociala medier och i låttexter torgfört tankar om att exempelvis 5G skulle sprida covid-19, säger han.

Konspirationsteorier uppstår i oroliga tider, menar Werne. När samhället drabbas av en kris och människor känner sig otrygga gror fantasin. Genom åren har artister varit vanliga föremål för vilda spekulationer. Fortfarande finns hoppfulla fans som är övertygade om att Elvis Presley, som i dag skulle ha varit 86 år, lever. Andra är helt säkra på att Avril Lavigne är död, eller att Katy Perry i själva verket är den mördade barnskönhetsdrottningen JonBenét Ramsey.

Många artister har också fört konspirationsteorier vidare. Redan på 1960-talet berättade folkrockmannen David Crosby att han visste hur mordet på John F Kennedy gått till. Rapparen Mos Def har talat om att han vet sanningen bakom terrorattacken mot tvillingtornen i New York den 11 september 2001. Kanye West har sagt att aids skapades av amerikanska regeringen. Och The Smiths-frontmannen Morrissey har haft en konspirationsteori om, tja, det mesta vid det här laget.

Madonna. Foto: Jose Luis Magana

Men när pandemin slog till ökade antalet musiker som offentliggjort diverse teorier explosionsartat. Madonna, Ian Brown, M.I.A, Ice Cube, Right Said Fred, Jim Corr från The Corrs och Wiz Khalifa är bara några exempel på artister som medverkat till att sprida covid-19-relaterad desinformation. Folkrocklegendaren Van Morrison tog trenden ännu ett steg längre genom att släppa ett helt album, ”Latest record project, vol. 1”, fyllt av konspirationsteorier.

– Han avhandlar de flesta ämnen som Qanon-troende covidioter i bockskägg brukar värna om, säger Andres Lokko, musikjournalist i Svenska Dagbladet som skrev om skivan när den kom ut i våras.

– Brexits härförare Nigel Farage hyllas som ”vår frälsare” mellan bittert misogyna utfall mot giriga ex-fruar och konspirationsteoretiska haranger om vilka som egentligen styr medierna och Facebook. Allt kryddat med Vans insikter om hur den vita mannen måste återta makten över världen, säger Lokko.

Reaktionerna lät inte vänta på sig. Morrisons skiva sågades av kritikerna. DN:s Po Tidholm gav den till exempel 2 av 5 i betyg och konstaterade att mannen bakom klassikern ”Brown eyed girl” har bytt sin jazzhatt ”mot en ny i folie”.

– Det är faktiskt inte helt oväntat att just Van skulle hamna här, säger Andres Lokko och utvecklar vidare:

– Han har nästan hela sin karriär sökt efter svar på livets frågor i keltisk mysticism och transcendentala gurus. Men det är en oerhört underlig upplevelse att höra artisten som skapade och framförde albumet ”Astral weeks”, ett av hela kulturhistoriens vackraste verk, nu brista ut i rader som ”stop listening to the mainstream media junk!”. Hans övertygelse framstår som smått frireligiös.

Wiz Khalifa Foto: Evan Agostini

Kent Werne är inte förvånad över att konspirationsteorierna läcker in i musiken så som de nu gjort hos Van Morrison. Dock ser han med viss oro på utvecklingen.

– Jag är säker på att alla artister som berättar att de ”vaknat upp” under pandemin agerar i all välmening, säger han:

– Men jag tror att det spelar roll vad de säger och gör. Musiker har ett visst inflytande över människors tankar och liv. Om någon står på en scen och sjunger att vaccin är farligt till exempel så kan ju konsekvensen i förlängningen faktiskt bli att fler människor blir sjuka och dör. Även om uppsåtet inte är ont kan följdverkningarna bli negativa.

Att konspirationsteorier nästlar sig in i själva musiken är inte heller något nytt. Sedan mitten av 1990-talet har delar av den amerikanska hiphopscenen verkat vara besatt av Illuminati, det hemliga sällskap som påstås styra världen i det fördolda.

Referenserna till Illuminati är i dag närmast en kulturell trop i hiphopen, säger Kent Werne.

– I och med att musikstilen bottnar i svarta amerikaners erfarenheter av förtryck och utanförskap kan teorin om att allt styrs och kontrolleras av någon annan ses som en spegling av dessa artisters egna upplevelser. Först dök Illuminati upp i texter. Sedan utvecklades det till att man började använda symboler kopplade till konspirationsteorin, säger Werne.

Mängden Illuminati-referenser i musiken fick snart delar av publiken att uppfatta dessa som ett bevis på tillhörighet. Jay-Z, Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga och många fler påstås numera av konspirationsteoretiker tillhöra den hemliga sammanslutningen. Därmed är de också medskyldiga till morden på Michael Jackson och Prince, tror konspirationsteoretikerna.

Kanske finns en vetenskaplig förklaring till artister och musikers dragning till konspirationer av olika slag? Forskning har nämligen konstaterat en koppling mellan hög kreativ förmåga och något ökad risk för både schizofreni och bipolär sjukdom. Båda är diagnoser där vanföreställningar är vanliga symptom. Kanske får vi bara leva med att musikers livliga fantasi tar sig mer eller mindre vilda uttryck? Det är ju trots allt deras förmåga att tänka kreativt som gjort dem till stjärnor från första början.

Kent Werne säger att det är möjligt att kulturskapare av olika slag har närmare till sina känslor och till att också sätta ord på dem.

– Men jag tror egentligen inte på att musikers mottaglighet för konspirationsteorier skulle skilja sig väsentligt från övriga befolkningens. Vissa har bara närmare till konspirationstro än andra. Opinionsmätningar brukar visa att ungefär 10-20 procent av svenskarna är anhängare av någon av de mest populära konspirationsteorierna. I USA och en del andra länder är siffran högre, 20-40 procent. Musikerna som talar och sjunger om detta nu tillhör nog helt enkelt bara den gruppen.

Ray Weston, ena hälften av Right Said Fred, uppträder med glädje på Zinkensdamm i Stockholm 2019. Foto: Karin Törnblom/TT