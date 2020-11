Darth Vader-skådespelaren David Prowse är död

Den brittiske skådespelaren David Prowse var främst känd för sin roll som Darth Vader i filmerna ”Stjärnornas krig”, ”Rymdimperiet slår tillbaka” och ”Jedins återkomst”. Han syntes dock aldrig eftersom hans ansikte täcktes av Vaders mask, och hans röst hördes heller aldrig eftersom hans röstinsats dubbades över.

Prowse brittiska accent överensstämde nämligen inte med regissören George Lucas idé om en ondsint Hollywoodskurk och Vaders röst gjordes i stället av skådespelaren James Earl Jones.

Dödsfallet bekräftas av Prowse agent Thomas Bowington som skriver på Twitter: ”May the force be with him, always”, som en referens till den klassiska repliken i ”Star wars”-filmerna.

George Lucas fick syn på Prowse i rollen som livvakt i klassikern ”Clockwork orange” 1971 och erbjöd honom att provfilma för rollerna som Darth Vader och Chewbacca. Prowse valde Vaderrollen med motiveringen: ”Det är alltid skurkarna man minns”, skriver BBC.

Innan Prowse iklädde sig Darth Vaders kostym hade han gjort sig känd i Storbritannien som Green Cross Man, en figur som utbildade barn i trafiksäkerhet. Det var också den rollen han själv kände sig mest stolt över.

Han var också kroppsbyggare och kompis med andra kraftfulla typer som Arnold Schwarzenegger och Lou Ferrigno (som spelade Hulken) långt innan de blev kända.

Prowse filmdebuterade 1967 i Bondparodin ”Casino royale James Bond 007” där han spelade Frankensteins monster.

David Prowse avled efter en kort tids sjukdom, 85 år gammal.