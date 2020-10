David Attenborough: ”Vi är den avgörande kraften”

Den 94-åriga Sir David Attenborough har under sitt liv upplyst världen om naturens rikedom. Hans ikoniska röst har kommit att få identifiera tv-serier som ”Planet Earth”, ”Blue planet” och senast Emmyvinnaren ”Our planet”. Under 2000-talet har han allt oftare återkommit till planetens hälsa.

– Jag har pratat om klimatet i över 20 år, men det har inte riktigt gått hem hos publiken. Jag tror inte att jag har gjort en enda serie på tv som inte inkluderat det. Problemet har blivit akut. Allt fler erkänner hoten. Nationer runt om i världen har vaknat och vill göra något åt det. Frågan är, kan vi lösa problemen? säger sir David Attenborough.

Nya ”David Attenborough: A life on our planet” som har Netflixpremiär den 4 oktober berättar två parallella historier. Den inledande handlar om hans livsresa från en naturintresserad pojke till en dokumentärlegendar. Den andra mer angelägna berättelsen kretsar kring hoten mot vår planet.

– Vi möter förändringar på en skala vi inte sett på över 10.000 år, som vi själva är skyldiga till. Hur kan vi sitta och bara titta på? undrar han.

Geparder i Masaai Mara i Kenya, ur ”David Attenborough: A life on our planet”. Foto: Netflix

Attenborough inledde sin tv-karriär i början av 50-talet med BBC-programmet ”Animal, vegetable, mineral?”. Hans uppgift var att ta fram artefakter till programmet, som gick ut på att naturhistoriker skulle identifiera föremål från museum och universitet. Under sju decennier har han skapat färgstarka naturdokumentärer; från ”Quest for the Paradise birds” i slutet av femtiotalet till fjolårets ”Seven worlds, one planet”. Över 20 arter har fått sitt namn efter honom, däribland trollsländan Acisoma attenboroughi.

För tre år sedan trendade klippet ”Iguana vs snake” från ”Planet earth II” på Youtube. Det ledde till att användare spelade in klipp på sina egna reaktioner när de ser filmsnutten för första gången. I ett avsnitt från ”Jimmy Kimmel live” agerar rapstjärnan Snoop Dogg sportkommentator till leguanens kamp för sitt liv. ”Iguana vs snake” är en av Attenboroughs många skildringar av naturens grymhet. I ”David Attenborough: A life on our planet” gestaltas i stället människans ondska.

– När en gepard jagar en gnu är händelseförloppet tydligt. Det finns inga moraliska dilemman. Med människan är det svårare och mer komplext. Går man tillbaka sextio år var inte folk medvetna om den skada som gjordes på planeten. På så sätt är de moraliskt oskyldiga. Mycket av det som händer i dag är på ett individuellt plan. Det var viktigt att vara försiktig i hur vi visar orsak, verkan och ansvar, säger Colin Butfield, producent och Planet Earth-legendar.

David Attenborough talar ofta om hur underhållning och utbildning går hand i hand.

– De bästa underhållningsprogrammen är de som är baserade på sanningen. Naturhistoria är underhållande, vackert, övertygande och dramatiskt men framför allt är det sant. Vi har möjligheten att producera komplexa dramer, alltid med nya rollfigurer, säger Attenborough.

– Vi har ett ögonblick i männi­skans historia som är unikt. Under de kommande decennierna kommer vi att fatta de mest avgörande besluten för vår art. Det finns ett otroligt drama i det, säger Colin Butfield.

Flygvy över Tjernobyl, ur ”David Attenborough: A life on our planet”. Foto: Netflix

I filmen får Tjernobyl fungera som en metafor för klimatkrisen. Att ett misstag kan förinta allt levande men i slutändan segrar naturen ändå. Allting börjar om på nytt. Spökstaden Tjernobyl står åter i grönska. Dokumentären menar att hoten mot planeten huvudsakligen är ett hot mot vår art. Vi går mot ett nytt massutdöende, precis som dinosaurierna för 65 miljoner år sedan.

– Vi borde veta vad vi gör men vi har gjort många misstag. Mycket på grund av okunskap. Vi visste inte vad vi gjorde när vi började bränna kol under 1800-talet. Nu vet vi och då måste vi agera. Vi är den avgörande kraften. Vi bestämmer hur våra barnbarn och barnbarnsbarn kommer att leva, säger Attenborough.

Hittills har han fått fyra hederstitlar från drottningen Elizabeth II och ytterligare sex från andra organisationer och stiftelser. I maj 2015 besökte han Vita huset för att intervjuas av president Obama. Samtalet kretsade runt klimatet och planetens framtid. Bland annat frågade Obama om Attenborough trodde att mänskligheten skulle kunna hitta lösningar. Han svarade då att mycket hängde på att hitta sätt att generera och försvara energi.

Solkraftspark i Marocko, ur ”David Attenborough: A life on our planet”. Foto: Netflix

– Det är fortfarande ett av de mest akuta problemen. Det är viktigt att vi förhindrar att klimatet blir varmare, det kommer orsaka enorma och irreversibla problem. Men vi har kunskapen, medlen och tekniken. Det vi behöver nu är viljan, säger Attenborough.

Hur får vi den?

– Internationella konferenser. Ingen ensam nation kan påverka världen, vi måste gå ihop. I Paris var alla eniga om vad problemet handlade om, men det resulterade inte i någon lösning, säger han och fortsätter.

– Det finns fler möjligheter än någonsin, som att vi just nu kan prata över en videolänk. Vi kan också göra affärer utan att kliva på flyg eller tåg. Jag tror många ser fördelar med att använda den tekniken vi har i dag, säger Attenborough.

David Attenborough får besök av Prins Charles och Prinsessan Anne i BBC:s tv-studio 1958. Foto: Keystone Press / Alamy Stock Photo