David Cronenberg: ”USA har blivit helt skogstokigt”

För drygt 25 år sedan skapade Cronenberg skandal i Cannes med ”Crash” som kretsar kring ett bisarrt erotiskt sällskap av trafikoffer som tänder på bilolyckor och praktiserar sårsex.

Inför årets festival hotade David Cronenberg att utlösa en ny chockvåg på Croisetten med kroppsskräckfilmen ”Crimes of the future” som tävlar om Guldpalmen: ”Det finns några väldigt 'starka' scener. Jag är helt säker på att många kommer att lämna salongen under filmens första femton minuter”, sa den kanadensiska regissören för några veckor sedan.

Han blev inte riktigt bönhörd. Det blev ingen rusning mot nödutgångarna trots några rätt magstarka scener där Léa Seydouxs forna traumakirurg snittar upp hela buken och bröstkorgen på Viggo Mortensens rollfigur – och opererar organen med hjälp av fjärrkontrollerade robotarmar. I filmen spelar duon ett älskande par som jobbar som performanceartister. De genomför kirurgiska ingrepp inför en nattklubbspublik i ett samhälle där smärtan är den optimala njutningen och ”kirurgi är det nya sexet”.

Viggo Mortensen och Léa Seydoux i ”Crimes of the future”. Foto: Alamy

Kristen Stewart spelar en utredare från det nationella organregistret som med stort intresse följer Mortensens försök att skapa nya kroppsorgan som nästa steg i den mänskliga evolutionen. Faktum är att hennes intresse är så stort att hennes rollfigur uppvaktar Mortensen med den trånande repliken ”Surgery is the new sex” och låter som om hon knappt kan vänta med att få lägga sig under kniven.

Den skruvade historien till trots så vill David Cronenberg väcka liv i sitt gamla paradtema om ”vem som äger vems kropp”, något han tidigare utforskat i filmer som ”Shivers”, ”Rabid” och ”Videodrome”. Inte oväntat kom den infekterade amerikanska striden om aborträtten upp på konferensbordet i Cannes.

– ”Crime of the future” är inte öppet politisk. Men för mig är all konst politisk eller implicit politisk, oavsett om skaparen av verket är medveten om det eller inte. Jag skrev manuset till ”Crimes of the future” för 20 år sedan och kände redan då vartåt det barkade. Den här typen av förtryckande ägande och försök att kontrollera befolkningen via kroppen är en konstant i historien, sa regissören som senast var i Cannes för åtta år sedan med den sotsvarta celebritetssatiren ”Maps to the stars”.

David Cronenberg och Viggo Mortensen under presskonferensen i Cannes. Foto: STEFANO RELLANDINI

I Cannes gick han till hård attack mot de republikanska högerkrafterna som bland annat försöker upphäva det prejudicerande rättsfallet Roe mot Wade i USA.

– I Kanada tror vi att alla i USA är helt galna, vi tror att USA har blivit helt skogstokigt, och jag kan inte tro mina öron när jag hör vad de folkvalda säger, inte bara när det handlar om Roe mot Wade, Det är konstiga tider, sa Cronenberg och menade att det fanns paralleller till de attityder som finns i Ryssland gentemot Ukraina:

– Vi pratar om Putin och invasionen av Ukraina, men söder om den kanadensiska gränsen så finns det tyvärr vibbar som är underligt lika.

Cronenberg fick också frågan om filmen ville adressera klimatkrisen med hänvisning till en av filmens öppningsscener där en ung pojke tuggar i sig delar av en plasthink. En avsiktlig referens till den växande användningen av mikroplast i världen.

– Att stoppa jordens plastproduktion är en utmaning, sa Cronenberg och visade prov på sin satiriska sida genom att apostrofera Jonathan Swifts satiriska artikel ”Ett anspråkslöst förslag” (1729) som handlade om hur man skulle lösa hungersnöden på Irland.

– Vad sägs om att vi börjar använda plast som mat? Det skulle lösa problemet med svält. Det är ett Swiftiskt, blygsamt, satiriskt förslag, men samtidigt finns det en viss verklighet i det.

