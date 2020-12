David Fincher: ”Det sorgligaste är att pappa aldrig får se 'Mank'”

Det vore förstås långsökt att påstå att spriten gjorde David Fincher till regissör, men den hjälpte honom tveklöst på traven. Om hans farfar inte hade varit en våldsbenägen alkoholist så skulle hans pappa Jack inte behövt ta skydd i biomörkret på helgerna. Medan hans mamma slet för brödfödan blev biosalongen en trygghetszon för Jack Fincher under uppväxten. Han skulle föra över sin passion för filmkonsten till sin son.

David Fincher. Foto: Netflix

David Fincher minns sitt livs första stora uppenbarelse vid sju års ålder när hans pappa tog med honom på ”2001: ett rymdäventyr”. Fem år senare såg han Orson Welles banbrytande mästerverk ”Citizen Kane”.

– Före visningen trodde jag att vi skulle få se någon gammal grottmålning. Efteråt var jag helt knockad! säger David Fincher på en telefon från hemmet i Los Angeles.

– Utan att kunna formulera det kände jag att det pågick enastående saker på alla plan i ”Citizen Kane”. Det är en makalös film som berättas med en imponerande självsäkerhet utan ett enda snedsteg, säger den tvåfaldigt Oscarsnominerade regissören som gjort sig känd för sina smart berättade filmer som ofta har en mörk atmosfär och inte sällan en makaber humor.

Orson Welles och Joseph Cotten i ”Citizen Kane” (1941). Foto: TCD / Prod.DB / Alamy Stock Photo

”Citizen Kane” skulle också förena far och son i ett genensamt filmprojekt i början av 90-talet. Under sin karriär som journalist hade Jack Fincher skrivit manus på hobbynivå, men ville växla upp inför pensionen. Sonen, som vid denna tidpunkt hade profilerat sig som en fixstjärna inom tv-reklam och musikvideor, föreslog att pappan skulle skriva om Herman L Mankiewicz, den mytomspunna manusförfattaren som hade sina duster med Orson Welles i samband med skapelseprocessen inför ”Citizen Kane” i skarven mellan 30- och 40-talet.

– Det är en fantastiskt spännande story. Och Mankiewicz är helt enkelt en av de mest fängslande rollfigurerna att hänga med om man vill uppleva Hollywoods guldålder. Du vet, jag har ju alltid gillat den där Rosencrantz och Gyllenstjärna-aspekten att berätta en historia om någon som står vid sidan av själva scenen, säger Fincher i en referens till Tom Stoppards pjäs om de två perifera figurerna i ”Hamlet”.

Herman J. Mankiewicz var Hollywoods bäst betalda manusförfattare under 30-talet.

Mankiewicz var en sylvass skribent, tillika en alkoholiserad spelmissbrukare, som kom från en intellektuell judisk immigrantfamilj från New York Tillsammans med sin bror Joseph (”Allt om Eva”, ”Cleopatra”) hade han lockats till Los Angeles för att hjälpa Hollywood genom den traumatiska övergångsperioden till ljudfilmen. ”Mank” kretsar kring denna osannolika, självdestruktiva hjälte under slutspurten av manusarbetet med ”Citizen Kane” – isolerad på en torrlagd gård i Mojaveöknen för att hålla honom borta från frestelser och distraktioner.

Lily Collins och Gary Oldman i ”Mank” Foto: Lifestyle pictures / Alamy Stock Photo

Medan Mankiewicz kämpar mot Orson Welles stränga deadline, låter han sig berusas av tillbakablickar till 30-talets Hollywood där han minglar med legendariska figurer som stjärnproducenterna David O Selznik och Irving Thalberg, MGM-bossen Louis B Meyer och den cyniska mediemagnaten William Randolph Hearst som hamnar under attack i ”Citizen Kane”.

Herman L Mankiewicz (Gary Oldman), Louis B Meyer (Arliss Howard) och Joseph Mankiewicz (Tom Pelphrey) i ”Mank”. Foto: PictureLux / The Hollywood Archive / Alamy Stock Photo

Trots sonens skepsis adderade Jack Fincher historien om guvernörsvalet i Kalifornien 1934 i manus till ”Mank”. Den socialistiska demokraten och författaren Upton Sinclair utsattes för en smutskastningskampanj genom fejkade journalfilmer på order av Louis B. Meyer – uppbackad av Hearst.

I mitten av 90-talet var det svårt att få någon att göra en svartvit film om en bortglömd, försupen manusförfattare och fejkade nyheter. När Fincher blev upptagen med att regissera seriemördarfilm ”Seven” hamnade ”Mank” i byrålådan. I början av 00-talet drabbades Jack Fincher av cancer i bukspottkörteln och insåg att han aldrig skulle få se sitt manus på vita duken. Han dog 2003.

Rooney Mara och Jesse Eisenberg i "The Social Network." Foto: Merrick Morton / Columbia Pictures

Sonen David fortsatte sin karriär med att göra det stillsamma seriemördardramat ”Zodiac” och samla på sig Oscarsnomineringar för baklängesfilmen ”Benjamin Buttons otroliga liv” och ”The social network” som handlar om Facebook-grundaren Mark Zuckerberg. Efter ”House of cards” och två slitsamma säsonger med att profilera seriemördare i FBI-serien ”Mindhunter” halade regissören fram sin pappas gamla manus ur rockärmen inför sina Netflix-bossar.

– Plötsligt så framstod ”Mank” i skarpare konturer, Trump-eran hade gjort manuset betydligt mer relevant. Begreppet fake news var något som alla kunde relatera till - så trots min skepsis hade pappa rätt instinkt där. Däremot hade han alltför romantisk syn på Hollywood. I verkligheten är det en mycket mer cynisk industri som drar till sig sociopater, säger David Fincher.

Jag lovar att jag aldrig hade några morbida seanser med andar som ville se dagstagningar eller krävde ursäkter för att jag hade ändrat repliker

”Mank” började spelas in i Los Angeles i september 2019 och blev klar precis före nedstängningen i slutet av februari. Processen blev som en naturlig fortsättning på familjen Finchers livslånga samtal om film.

– Ja, men jag lovar att jag aldrig hade några morbida seanser med andar som ville se dagstagningar eller krävde ursäkter för att jag hade ändrat repliker, säger Fincher och visar ännu en gång prov på sin torra humor.

Gary Oldman i ”Mank”. Foto: TCD / Prod.DB / Alamy Stock Photo

Hur mycket kan du identifiera dig med Herman L Mankiewicz som människa och konstnär?

– Som regissör är det omöjligt att göra film om människor som inte intresserar mig. Men jag har lätt att förstå Mankiewicz - han var ju en migrant i 30-talets Hollywood som hyrdes in som ”punch up artist” för att vässa dialogen och skriva lite skämt. På den tiden var manusförfattande nästan enbart ett hantverk för att skapa förströelse, snarare än att stimulera några verkliga kreativa muskler. Jag kan relatera till det där efter mina 80-talsår när jag regisserade reklamfilmer och musikvideor. När folk säger till mig: ”Å vilka fantastiska musikvideor!”, så tänkte jag: ”Jaså, verkligen? Några supermodeller och en artist som mimar framför en kamera...”

”Mank” är ju också en film om hur missbruk och kreativitet kan gå hand i hand, hur ser du på detta?

– Jag träffade aldrig min farfar, men via berättelser fattade jag hur svår min pappas uppväxt var på grund av farfars alkoholmissbruk. Med det sagt så kan man inte blunda för att alkoholen kan ha vissa kreativa effekter – vissa blir tio gånger mer briljanta när de är berusade. Jag har erfarenheter av... vi har alla upplevt hur till exempel ståuppare som blir rena och plötsligt slutar att vara roliga, skrockar han.

Mankiewicz var en person som sakta dränkte in sig själv i bensin och letade febrilt efter en tändsticka.

– När det gäller Mankiewicz är jag inte säker på att man kan skilja manusförfattaren från missbruket. Ingen vet hur han skrev i nyktert tillstånd eftersom han aldrig var vit. Han var en person som sakta dränkte in sig i bensin och letade febrilt efter en tändsticka. Det är ju också väldigt patetiskt med en vuxen man som är så berusad att han måste ha hjälp av med kläderna när han ska gå och lägga sig. Men jag ville inte göra ”Mank” till någon sedelärande historia.

Gary Oldman och Lili Collins i ”Mank”. Foto: TCD / Prod.DB / Alamy Stock Photo

”Mank” handlar ju också om en konstnär som hittar sin egen röst. Hur hittade du din?

– Det skedde gradvis. Med ”Seven” lyckades jag hitta ett personligt estetiskt uttryck, särskilt i olika aspekter av hur historien berättades. Jag blev upprymd av att det här provocerande greppet med en skurk som anger sig själv. ”Fight club” har en viss sorts humor och satir som jag gillar. Och ”Zodiac” blev en djupt personlig film eftersom jag hade växt upp i Bay Area i San Francisco och gått runt på de där gatorna och kunde fånga atmosfären på pricken, säger Fincher.

Annars är han inte särskilt road av att prata om sitt cv.

– Nej, även om det kanske finns typiska drag i mina filmer så hjälper det mig inte ett dyft som filmskapare. Mitt enda fokus är att se framåt och leta efter nya saker som intresserar mig.

Amanda Seyfrid som Marion Davies, W R Hearsts älskarinna i ”Mank”. Foto: PictureLux / The Hollywood Archive / Alamy Stock Photo

Hans visuella vision för ”Mank” var att den skulle se ut som om den hade hittats i något källarvalv bredvid ”Citizen Kane”. På ett minutiöst sätt efterapades den expressionistiska svart-vita stilen med djupfokus och låga kameravinklar. På digital väg skapades också repor och det karakteristiska knakljudet som präglade dåtidens filmkopior. Det slutade med att ”Mank” blev lika ”arbetsintensivt som en Marvel-film” där Fincher fick manipulera pixel för pixel.

– Jag kände att det var nödvändigt att göra ”Mank” i samma stil som den tidens filmer för att hjälpa publiken att förflyttas till denna tid, förklarar han.

Gary Oldman under inspelningen av ”Mank”. Foto: Nikolai Loveikis / NETFLIX

Under sina år i Hollywood har Fincher gjort sig känd som en superpedantisk perfektionist som är besatt av alla aspekter av filmskapandet, in i minsta detalj. Han vill till och med kontrollera var publiken ska fästa blicken i bildrutan för att inte tappa fokus på det väsentliga. Manusförfattaren Eric Roth (”Forrest Gump”, ”Benjamin Buttons otroliga liv”), som hjälpte till att slutbesiktiga ”Mank”, gillar att skämta om att Fincher lider av tvångssyndrom. Under inspelningarna har han rykte om att pressa allt och alla till det yttersta. Robert Downey Jr jämförde inspelningen av ”Zodiac” med ett arbetsläger i Gulag.

– Jag är en icke-perfektionist! Jakten på perfektion överlåter jag på Lexus, säger Fincher innan jag hunnit formulera frågan om perfektionism klart.

Filmskapande är en enda stor kaotisk skitstorm. Mitt jobb är att försöka eliminera alla distraktionsmoment så att vi kan ägna oss åt det väsentliga

– Om jag uppfattas som perfektionist så är tanken att uppnå något icke-perfekt, att mejsla fram ett mänskligt beteende som känns levande och inte verkar ansträngt. Filmskapande är en enda stor kaotisk skitstorm. Mitt jobb är att försöka eliminera alla distraktionsmoment så att vi kan ägna oss åt det väsentliga. Det handlar om att ge skådespelarna de bästa förutsättningarna för att bli bekväma i den fysiska miljön, för att det ska se ut som om de tänker på något annat än var de ska placera armbågen, säger han.

David Fincher och Gary Oldman under inspelningen av ”Mank”. Foto: Netflix

Han verkar ha lyckats igen. Det har redan börjat surra om en andra Oscar för Gary Oldman som är tjugo år äldre än Mankiewicz när han skrev ”Citizen Kane”. Oldman har tidigare förlitat sig på mask och peruker när han spelat transylvansk blodsugare (”Dracula”) eller den ikoniske Winston Churchill (”Finest hour”). Men Fincher ville denna gång inte ha något filter mellan sin huvudrollsinnehavare och publiken.

– Gary Oldman är en gåva från skådespelargudarna! Det är otroligt svårt för en skådespelare att inte döma sina rollfigurer och försöka kontrollera deras effekt på publiken. Till skillnad från många av sina kollegor är Gary inte fåfäng, han försöker inte vinna över dig på rollfigurens sida. För att vara lika bra som Gary Oldman måste man vara på ett mycket zen-likt ställe, säger Fincher.

Gary Oldman Foto: TCD / Prod.DB / Alamy Stock Photo

Regissören tycks också ha hittat sin zen-spot hos Netflix. Numera tillhör han de toppregissörer som tagit sin tillflykt till strömningsvärlden för större konstnärlig frihet och mer personliga filmer; Martin Scorsese, Noah Baumbach, Steven Soderbergh, Alfonso Cuarón , Spike Lee, bröderna Coen och Bong Joon-ho.

– Jag är väldigt nöjd med att jobba med Netflix. De är extremt omtänksamma och inte ovilliga att ta risker. Det är sunt att vara på ett företag som satsar mer på produkten som tittarna ska se än på att marknadsföra den. Man kan stånga pannan blodig och hoppas att folk bildar en förening som säger att de inte kan tänka sig att se på en duk som är mindre än 12 meter, men det är ett faktum att en enorm mängd ögonglober vill titta på filmer i vardagsrummet, säger han och tillägger, för säkerhets skull:

Det är sunt att vara på ett företag som satsar mer på produkten som tittarna ska se än på att marknadsföra den.

– Jag har inga problem med Hollywoods affärsmodell. Om man sitter med 25 studiorum i Culver City och behöver pytsa in 7 miljarder kronor om året på produktioner för att hålla sig flytande och avlöna alla anställda. Fine! Men jag som vill göra mellanbudgetfilmer för vuxna får gå någon annanstans.

Vore det inte läge att göra ”Social network 2”?

– Ja, absolut! Det verkar som om det bara hettar till mer och mer kring Facebook. Men jag ska inte göra den filmen. I'm not that guy...

Så vad har du på gång?

– För en gångs skull, inget. Faktiskt...

Äntligen fri..?

– Haha, jag antar det...

David Fincher Foto: Netflix

Men först ska medborgare Fincher sätta punkt för den långa historien med ”Mank” som lär sluta på Oscarsgalan i april. Från och med den 4 december finns filmen att strömma för 100 miljoner hushåll med Netflix-konto världen över.

– Det är lite sorgligt att den person som jag allra helst skulle vilja att han såg filmen inte kan göra det. Å andra sidan är jag inte så säker på hur min pappas respons skulle vara efter att ha läst hans recensioner av några andra av mina filmer, säger Fincher och gör paus för skratt innan han tillägger:

– Men pappa skulle i alla fall ha gillat Gary Oldmans insats. Ja, han skulle ha verkligen ha varit stolt över Gary.

”Mank” finns att strömma på Netflix från 09.00 den 4 december.

David Fincher Född 1962 i Denver, Colorado, familjen flyttade till Marin County, norr om San Francisco, pappa jobbade för LIFE och andra magasin. Mamma jobbade som mentalskötare på en rehabiliteringsklinik för drogberoende. Hans fru Ceán Chaffin har varit hans producent sedan 90-talet. Som 19-åring började han sin karriär vid Georg Lucas företag ILM (Industrial Light and Magic) för specialeffekter i början av 80-talet för att sedan börja regissera reklamfilm för Nike, Coca-Cola och Chanel, samt musikvideos för bland andra Madonna, Michael Jackson, George Michael, Iggy Pop och Patti Smith. Långfilmsdebuterade med ”Alien 3” som blev en flopp. Fick sitt stora genombrott med seriemördarfilmen ”Seven”. Oscarsnominerades för ”Benjamin Buttons otroliga liv” (2008) och ”The social network” (2011) som han också vann en Golden Globe och en Bafta för bästa regi. Filmer och serier ”Mank” (2020) ”Mindhunter” (2017-2019) ”Gone girl” (2014) ”House of cards” (2013) ”The girl with the dragon tattoo” (2011) ”The social network” (2010) ”Benjamin Buttons otroliga liv” (2008) ”Zodiac” (2007) ”Panic room” (2002) ”Fight club” (1999) ”The game” (1997) ”Seven” (1995) ”Alien 3” (1992) Visa mer