David Grossman: Kaos och grymt våld är nu verklighet i Israel

Allt som har hänt i Israel sedan valet i november är till synes lagligt och demokratiskt. Men under denna täckmantel har det, som så många gånger tidigare i historien, såtts frön till kaos, tomhet och oordning i Israels mest betydelsefulla institutioner.

Jag talar inte enbart om införandet av nya lagar, hur extrema och skandalösa dessa än må vara, utan om en djupare, mer ödesmättad förändring, en förändring i vår identitet, en förändring av statens själva väsen. Men det var inte denna förändring som stod på spel i valet, det var inte detta den israeliska befolkningen gick till valurnorna för att rösta om.

Under de gångna månadernas regeringsförhandlingar är det en vers från Jesaja som ständigt dykt upp i mitt huvud – ”Ve dem som kallar ont för gott och gott för ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, surt till sött och sött till surt!” Som far till en son som dödades i sin militärtjänst hör jag, som en fallande droppe under kinesisk vattentortyr, ständigt Knessetledamoten Moshe Gafnis ord: ”Halva folket kommer att studera Torah, den andra kommer att vara i armén.”

Och varje gång är det som om min hjärna förkolnar, delvis av helt skilda orsaker. Regeringsförhandlingarna, som vid närmare betraktelse liknat ett plundringståg, har flimrat förbi framför våra ögon i snabba bilder, som blixtar från en främmande, provokativ logik: ”Ny klausul tillåter parlamentet att köra över beslut i Högsta domstolen”, ”Extremhögerledaren Bezalel Smotrich får avgörande makt över bosättningar på Västbanken”, ”Ytterhögerpolitikern Itamar Ben-Gvir får sätta upp en privat milis på Västbanken”, ”Serieförbrytaren Arye Deri får…”. Det sker på ett ögonblick, med allt större frenesi och med samma fingerfärdighet som en gatusvindlare.

Ockupationen kommer uppenbarligen inte heller att upphöra inom en överskådlig framtid, den är redan den starkaste av alla aktiva krafter på den politiska arenan

Vi vet att någon är i färd med att lura oss. Att någon inte bara stjäl våra pengar, utan också vår och våra barns framtid, hela den tillvaro vi ville skapa här – en stat som, trots alla dess fel, brister och blinda fläckar, ändå erbjöd möjligheten att bli ett civiliserat, jämlikt land, ett som har förmågan att utjämna motsägelser och skillnader, ett som med tiden skulle kunna klara av att befria sig från ockupationens förbannelse. Ett land som kunde vara judiskt och troende och sekulärt, en högteknologisk stormakt, ett traditionellt och demokratiskt land, och även ett gott hem för dess minoriteter. En israelisk stat där mångfalden av samhälleliga och mänskliga dialekter inte nödvändigtvis skapar rädsla, ömsesidiga hot och rasism, utan i stället leder till korsbefruktning och blomstring.

Nu, när stormen har bedarrat och katastrofens dimensioner står tydliga för oss, kan Benjamin Netanyahu förvisso intala sig att han efter att ha sått kaos nått sina mål – att förstöra rättsstaten, polisen, utbildningsväsendet och allt som luktar ”vänster” – och att han nu skulle kunna vrida tillbaka klockan, utradera eller i varje fall mildra den vanvettiga, lögnaktiga världsbild han själv skapat och återgå till att leda landet på ett riktigt, lagenligt sätt. Att än en gång bli en ansvarstagande vuxen i ett välskött land.

Men han kan vid denna tidpunkt mycket väl upptäcka att det inte finns någon återvändo från den plats till vilken han fört oss. Det kommer att vara omöjligt att eliminera eller ens mildra effekterna av det kaos han har skapat. Hans år av kaos har redan etsat in något påtagligt och skrämmande i vår verklighet, i själarna hos de människor som genomlevt det.

De är här nu. Kaos är här, med all sin sugande kraft. Det inre hatet är här. Den ömsesidiga avskyn är här, liksom det grymma våldet på våra gator, på våra motorvägar, i våra skolor och sjukhus. Människorna som kallar gott för ont och ont för gott är också här.

Ockupationen kommer uppenbarligen inte heller att upphöra inom en överskådlig framtid, den är redan den starkaste av alla aktiva krafter på den politiska arenan. Vad som där började och effektivt finslipades, det sipprar nu in också här. Anarkins öppna gap har visat sina huggtänder i Mellanösterns mest ömtåliga demokrati.

