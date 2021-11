David Jassy: ”Jag ville att de skulle skriva om livet som fängslad, om var de kom ifrån”

Prolog.

Oktober i Stockholm, eftermiddag och trafiken tätnar vid tullarna.

– Jag försöker fortfarande förstå att jag är fri. Jag kan inte fatta att det har gått arton månader. Det känns som fyra, fem sedan jag satt på planet med Liza från konsulatet.

David Jassy svänger upp på Sveavägen.

– Det finns ett narrativ inom hiphoppen: ”Jag är ingen förebild, jag skriver bara om det som händer.” Det vi gjorde med ”San Quentin mixtape” är ett bevis på att det inte stämmer. Att säga ”på min gata händer det här, och jiddrar du får du en kula i pannan” – är för mig glorifiering. Det görs inte med ånger, utan som ett hot för att någon vill framhäva sig själv. Man kan berätta samma historia utan att försköna den. Jag sa till killarna i mitt program: du kan berätta om att du hade pistol, sålde crack, rånade banker, snodde bilar – men berätta också vad det ledde till. Hur det känns nu, hur det påverkade offren. Berätta om alla sidor.

David Jassy satt på flera fängelser i USA. Han säger att han djupt ångrar den händelse som ledde fram till domen. Att han benådades var resultatet av många års arbete, både genom programmet han drev på insidan, och genom hjälp från folk som engagerade sig för hans fall på utsidan. Foto: Paul Hansen

– Du har femton minuter på dig. Skynda dig, Jassy! manade hans cellkamrat.

David Jassy rusade ned till postutlämningen. Egentligen var så avancerade instrument som en keyboard förbjudna här inne: St Quentin, Kalifornien, USA:s äldsta fängelse, byggt 1852 av fångarna själva. Just nu med nära 4 500 interner, en siffra som sjunkit under senare år. 750 av dem väntar på avrättning.

Varje cell mäter 1,2 gånger 2,7 meter, har våningssäng, toalett, ingen dörr men galler som vakterna rycker i, varannan timme nätterna igenom.

En gitarr hade han sedan tidigare, men en keyboard var en skatt. David Jassy hade fått nej på sina förfrågningar, men till slut beställt en ändå. När den kom skakade vakten på huvudet, men lät sig övertalas av Jassys cellie, som jobbade i postutbärningen och som sa: ”han ska lära mig spela piano!”

Ok, låt honom hämta den men låt det gå undan.

Huvudgrindarna till San Quentin. Fängelset byggdes 1852. Arkivbild. Foto: Eric Risberg/AP

Det var 2013, David Jassy hade varit inlåst i fem år. Han gjorde sig inga illusioner om att komma ut.

Han är i Stockholm nu. Berättar om musiken och fängelset, om tillfälligheterna och tecknen i sitt liv med noggrant valda ord.

Han vet vad han vill säga, viker aldrig med blicken.

Han har gått igenom det här.

Fakta. David Jassy Artist, låtskrivare och producent. Född den 11 april 1974 i Solna. Bor i Stockholm och Dubai. Har en vuxen son. Slog igenom med Navigators 1998–1999. Har skrivit och producerat låtar för artister som Ashley Tisdale, Darin och Charice. Med svenska producenten Bloodshy ­skrivit för bland andra Britney Spears. Befann sig i Los Angeles för att arbeta hösten 2008, då ett bråk med en 55-årig man slutade med att mannen avled. David Jassy frihets­berövades dagen därpå. Han åtalades och dömdes för mord 2010 till ett långt fängelsestraff. 2020 benådades han. ”San Quentin mixtape” släpptes i april 2020 och finns på Spotify. Visa mer

USA hade alltid varit ett mål. Redan 2004 hade David Jassy haft en plan: inom fem år skulle han göra musik som slog i USA.

Han tillhörde den första generationens svenska rapartister. Med duon Navigators hade han turnerat under ett par intensiva år på 1990-talet, gjort fläskiga musikvideor, spelats tre gånger i timmen på MTV. När de splittrades hade han fortsatt som soloartist och låtskrivare. Pumpat ut låtar, plockades upp av musikförlag och producenter som letade potentiella hittar. Han började resa till USA, hittade samarbeten. Efter tre år nådde en låt han samskrev för Ashley Tisdale Billboardlistans femte plats.

I en studio i Solna tillbringar David Jassy mycket tid nu. Han arbetar både med egen ny, musik, och med framtiden för projektet på San Quentin. Foto: Paul Hansen

Hösten 2008 tillbringade David Jassy i Los Angeles. Den kvällen allt förändras har han ätit middag och varit på nattklubb, berättar han den här hösten, många år senare. På väg hem i bil med sin dåvarande flickvän kör de igenom ett bostadsområde. Där reagerar en fotgängare över vad han tycker är en ouppmärksam, vårdslös bilförare. Mannen slår på bilen. Oavsett vems beskrivning av händelserna man följer står det klart att David Jassy reagerar kraftigt. Han far ut ur bilen, det blir våldsamt bråk, fotgängaren faller till marken, det är över på några sekunder. David Jassy kör därifrån.

Först när polisen bultar på dörren morgonen därpå förstår David Jassy att mannen dött.

– Tanken på att en man hade mist sitt liv på grund av mina handlingar var helt ofattbar. Jag kände djup ånger över det som inträffat, allting kändes overkligt.

Han anhålls.

När hiphoppen kom var det som att ett fönster öppnades.

– Det handlade om oss. De miljöer de amerikanska artisterna skrev om låg långt från Hagalund där jag kommer ifrån, men jag kände igen allt. De skrev om krossat glas, lukten av urin.

Det var mitten av 1980-talet i Stockholm och David Jassy var ett barn: dansade breakdance, lärde sig beatbox, att med den egna rösten återskapa trummor och bas. Rappade, uppträdde första gången som elvaåring.

– Hiphopkulturen var en livsstil, med dans, musik och graffiti. Vi var inte så många, vi kände till varandra.

”Blåkulla” är slitet i dag. När David Jassy växte upp här var fritidsgården Nordangården en fast punkt. Han bodde där med sin mamma och sina syskon, fram till dess att mamman omkom i en bilolycka. David Jassy var då 17 år gammal. Foto: Paul Hansen

En gråmulen dag går vi runt bland de blekblå höghusen i Solna, han säger att allt ser litet och slitet ut, den gamla skolans fasad är precis densamma, bara trasig.

– Fina Solna, och så höghusområdet Blåkulla – men Hagalund på den tiden var en fantastisk plats att växa upp på. En hel värld. Alla gårdar hade namn: turkgården, grekgården, svennegården. Man lärde sig fraser på andra språk, åt olika sorters mat hemma hos olika kompisar.

Nordangården var fritidsgården och en fast punkt, den finns också kvar men en kemtvätt har tagit över hälften av lokalerna.

– Blue Hill, ser du skylten, säger han och pekar. Det var vi som döpte vårt kollektiv till det. Fritidsgården tog efter, till slut hela området. Där fanns piano, andra instrument, en liten studio. Jag vet inte vad vi hade gjort utan fritidsgården.

Ibland cyklade de in till Kungsträdgården.

David Jassy tar en promenad i barndomens Hagalund och springer på en gammal bekant. Foto: Paul Hansen

David Jassy varvade musiken med fotboll och läxor. Att utbildning var viktigt hade hans mamma präntat in. Hon var själv forskare på dåvarande skogsforskningsinstitutet. Hon lyssnade också på musik, introducerade tidigt sina barn till klassiskt och jazz, tog med dem till Operan och till Stampen. När hon repeterade med kyrkokören fördrev David och hans syster tiden vid ett piano i ett rum intill. Familjen hade rötter i flera länder, modern kom från Estland, och hade i sin tur judiska föräldrar från Belgien. David Jassys pappa kom från Gambia.

– Med mormor talade mamma bara franska. Med min pappa pratade hon engelska. Mina äldre halvsyskon talade italienska, eftersom deras pappa kom därifrån. Men med mig och min halvsyrra pratade mamma svenska, säger han.

Fadern flyttade tillbaka till Gambia när David Jassy var fyra, fem år. Han var läkare och ville bygga upp en klinik där. De tappade kontakten.

Samma år som David Jassy fick sitt första skivkontrakt omkom hans mamma i en bilolycka. Han var 17 år och satt i bilen, liksom två andra syskon, på väg från en systers bröllop i Toscana. Modern var den enda som inte överlevde. David Jassy minns att han såg hennes ansikte efter kraschen, ropade: mamma, mamma. Nästa gång han vaknade låg han på sjukhus. Av en syster fick han veta vad som skett, och allt föll isär.

Händelsen ledde till att David Jassy och hans helsyster några månader senare reste till Gambia för att leta reda på sin far. Det blev en omvälvande resa och en upptäckt av inte bara en familj, utan av ett helt land och en musiktradition. Han började resa dit ett par gånger om året.

Ibland kommer det över honom att tiden i frihet ännu är kort: det tar tid att vänja sig. Ingen på utsidan, säger David Jassy, kan förstå hur det är på insidan. Hur man gör för att vänja sig vid våldet, vid maktdemonstrationerna, vid att tiden på ett sätt står stilla. Foto: Paul Hansen

I efterhand tycks det oundvikligt att det var musiken som gällde, men det dröjde innan det blev så. David Jassy gick en handelslinje på gymnasiet. Som 17-åring fick han höra att låtskrivaren och musikbolagsdirektören Ola Håkansson letade efter en rappare. Spelade in en låt, skickade in, blev erbjuden ett skivkontrakt.

Med musiken som vag baktanke läste han ekonomi på college i USA. David Jassy fortsatte inom finans när han kom hem och jobbade som marknadsansvarig på en firma för oberoende investeringsrådgivning på Östermalm. Gick i kostym direkt från jobbet till musikstudion. Han byggde kontaktnät, jobbade i en studio på Östermalm där också artister som Robyn, Titiyo, Jennifer Brown och Christian Falk arbetade. Bildade Navigators tillsammans med Andrés Avellán. Han hade höga ambitioner och siktade västerut, men inte på det här sättet.

Sedan frisläppandet har David Jassy delat tiden mellan Dubai och Sverige, med många veckor på resande fot, i ett stort antal länder. Han har tappat räkningen på hur många PCR-test han har tagit. Drivkraften att resa - för att känna att han var fri - var stark. Foto: Paul Hansen

David Jassy häktades, åtalades och dömdes i mars 2010 för mord av andra graden till ett fängelsestraff på mellan 15 år och livstid. Han kom att sitta på fyra anstalter, beskriver tiden i LA County Jail som den värsta. Ett ord återkommer när han talar om det: fruktansvärt. Sovsalar. Öppet gängvåld. Efter domen flyttades han under tre månader till en transitanstalt i väntan på placering. Det blev Solanofängelset.

– Medan jag var där hamnade ”Pyramid” etta på Billboard. Det var min låt! Jag såg Charice, artisten som gjorde den, på tv, hon var gäst hos Oprah, och Oprah presenterade låten och sjöng med i min text. Helt sjukt, det var ju därför jag kommit till USA! Normalt betyder en Billboardetta för en låtskrivare massor av nya jobb. Men där satt jag.

Efter 3,5 år på Solano beviljades han förflyttning till San Quentin.

– Det låter knäppt, men jag var så glad över att få komma dit. På San Quentin kan man läsa på college, och de har många andra program för fångarna.

Där fanns en egen radiokanal, en tidning gavs ut, det fanns kurser i självkännedom. Dessutom var han här betydligt närmare det svenska konsulatet i San Francisco, där honorärkonsul Barbro Osher och Liza Piroska fanns. Hur många timmar de lade ned på hans fall går inte att räkna. Överklaganden, advokater, kontakter, pappersarbete, byråkrati. Vänskaper, Liza Piroska besökte honom ofta och regelbundet.

Vakttornet på San Quentin, bild från 2010. Cellerna mäter 1,2 gånger 2,7 meter. De har inga dörrar, bara galler. Foto: Eric Risberg/AP

Ett par gånger om året kom också David Jassys son. Han var elva när hans far dömdes.

Ibland fick han andra besök, men många han trodde var vänner slutade snart höra av sig.

Från det att han kom till San Quentin lyckades David Jassy ägna sig nästan bara åt musik. Han bildade ett liveband, Contagious, med några äldre långtidsdömda med musikaliska rötter i amerikansk 70-talsfunk. David Jassy gjorde beats, gav dem ackord, de ordnade konserter i kapellet på fängelseområdet, nära den plats där Johnny Cash höll en berömd konsert 1969. Internerna lärde sig alla låtar.

Musiken började göra honom känd på insidan. I radiostudion föreslog han att han skulle hjälpa producenten att få snyggare ljud. Sedan tilläts han ta in keyboarden. Det var de små stegen. Han satt i sin cell, spelade gitarr, skrev musik. Andra började stanna till invid hans cell, lyssna.

Under programmet i San Quentin var David Jassy noga med att låttexterna skulle handla om livet på insidan, hur det var och hur det kändes. Han bad de unga internerna att rikta sig till barn, med ett budskap om att välja rätt väg. Foto: Paul Hansen

Efter sju år bakom murarna, 2016, föreslog David Jassy för fängelseledningen att han skulle starta ett musikprojekt med unga fångar, många av dem tonåringar, som efter en lagändring förflyttats till San Quentin för att rehabiliteras. Fyra år senare hade ett hundratal personer gått igenom programmet, och gjort ungefär lika många låtar. Reglerna var tydliga: texterna fick inte innehålla svordomar, de fick inte glorifiera våld, droger eller en kriminell livsstil, inte innehålla kvinnoförnedrande uttryck.

– Jag ville att de skulle skriva om livet som fängslad, om var de kom ifrån. Ofta märkte killarna inte ens att de svor. Ibland föll de in i jargong. Jag minns en kille, en mexikan som var liten till växten, men tuff, stenhård. Jag sa att han måste skriva om andra halvan av sin text. När han kom tillbaka nästa gång var han helt annorlunda, tystlåten, ödmjuk. När han skulle framföra vad han skrivit började han gråta. Jag sa ingenting på en lång stund. Det hade aldrig hänt, sa han sen, det var första gången han hade satt ord på vad han varit med om, på det sättet. För mig var det otroligt stort.

Det var ungdomar som kom från misär, fattigdom och som tidigt dragits in i kriminalitet. Så mycket sorg.

David Jassy kallar fängelset för ett mikrouniversum. Han berättar om hur dygnet på insidan börjar halv fem och hur han fortfarande aldrig kan sova längre än så. Hur nära gängtillhörighet och etnicitet hänger samman, hur våldsamt det var.

– Jag förstod tidigt att alltid vara i rörelse, alltid hälsa artigt på alla, men aldrig stanna till för länge. Aldrig möta någons blick. Stå fri. Det fungerade, jag fick respekt från alla. Jag var ok.

Han har ett sakligt tonfall, mycket humor. I den kontrollerade miljön blev folk förvirrade folk av att han, som svart, också kunde vara svensk. Andra trodde att han var terrorist eftersom de hörde honom tala ett främmande språk.

– Varje morgon bestämde jag att det skulle bli en bra dag, jag log mot folk, kanske fick det dem att le mot någon annan. Man kan förändra stämningen, sakta.

I fängelset var David Jassy en udda figur: svensk, men placerad i de svartas fack. Han säger att han medvetet försökte hålla sig utanför alla gäng - kampen mellan gängen var stark och ofta våldsam. Foto: Paul Hansen

I fängelsehierarkin stod de unga kidsen lägst i rang. Killarna i hans program var ”mules”, det vill säga springpojkar åt äldre fångar med uppgift att leverera knark, pengar, budskap, utföra tjänster, sticka en kniv i någon i ett konkurrerande gäng. När vi pratar om hur närvarande våldet alltid är i USA, talar han om systematisk avhumanisering, maktdemonstrationer och lydnad. Väntan, hundratals män i en halvtimmeslång frukostkö för en slev bönor och korv. Han berättar också om vänskaper som inte liknar några ”här på utsidan”. Många hade levt i fängelset i decennier, ofta återfallsdömda för småbrott.

Successivt tilläts David Jassy bygga upp sin studio, och han åtnjöt allt större förtroende uppifrån. Producenter och musiker han kände eller fick kontakt med skänkte proffsutrustning för tiotusentals dollar. Den blev som en topptrimmad fritidsgård, ett Blue Hill strax norr om San Francisco.

– Alla var välkomna. Ofta kom någon dit bara för att hänga, om de ville hålla sig undan bråk någon annanstans i byggnaden. Jag blev som en mentor för många, en storebror. Kom ihåg att jag var 34 när jag blev dömd, inte 18. Jag vet inte hur jag hade överlevt om jag hade varit 18. Det är inte en plats för en tonåring.

Jag vet inte hur jag hade överlevt om jag hade varit 18. Det är inte en plats för en tonåring.

Tanken på att spela in ett riktigt album, ett ”San Quentin mixtape”, föddes i takt med att låtsamlingen växte. Låtarna har titlar som ”Hard times”, ”Same prison as my grandfather”, ”Dear Mama” och ”Break the mold”.

– För deltagarna var det ofta för första gången de kände att någon lyssnade på dem. Plötsligt var de värda något, och jag visade dem att det fanns ett alternativ. Några av dem är ute nu. Så vitt jag vet har ingen återfallit i brott.

För honom själv gav projektet mening åt fängelsetillvaron. Det var koncentrerat arbete, fritt från distraktioner. Året efter programmet startats framförde David Jassy låten ”Freedom” i ett TedX talk, inspelat i San Quentin.

Få lång- eller livstidsdömda släpps i förtid. Varje försök till överklagande eller omprövning av hans situation krävde stora mängder dokument och intyg. Hittills hade allt fått avslag. Men hans arbete med de unga ansågs framgångsrikt och seriöst, och började bli känt utanför fängelset. Dels av artister som Jassy själv arbetat med eller kände; dels av organisationer i USA som arbetar för reformer av kriminalvården och fängelsesystemet.

”Jag är lycklig över att vara fri, men jag är inte van vid friheten”, säger David Jassy. Foto: Paul Hansen

Han fick mer uppmärksamhet – av rappare som Jay Z, DJ Khaled och Common, av Quincy Jones III. Han fick besök av personer som J Cole, MC Hammer, filmregissören Scott Budnick och av kommentatorn Van Jones, advokaten Jessica Jackson och megakändisen Kim Kardashian West, som alla är engagerade i reformer av USA:s kriminalvårdssystem. Också Facebookchefen Mark Zuckerberg och grundaren av Twitter, Jack Dorsey, var där.

– Kim Kardashian ville komma in med sina systrar och spela in ett helt avsnitt av ”Keeping up with the Kardashians” hos mig, men fängelseledningen sa nej. Ett år senare kom hon ensam, utan kameror. Men hon stannade länge, var intresserad, var jordnära.

Våren 2020 blev David Jassy benådad av Kaliforniens guvernör Gavin Newsom. Dagarna före frisläppandet sov han inte. Somnade han, resonerade han, skulle han vakna och inse att allt var en dröm.

– Det märkliga var att det blev exakt som jag hade fantiserat om, så många gånger. Hur de skulle ropa ut mitt namn, Jassy!, hur jag skulle ringa min son, vad han skulle säga. Hur resan till Sverige skulle gå via Heathrow. Precis så blev det, alla detaljer stämde.

Liza Piroska flög med honom, från San Francisco till Los Angeles till London. Han visar en filmsekvens på den första måltiden i frihet, en portion skräpkinamat på flygplatsen i LA.

– I London var jag helt ställd, jag frågade Liza: kan jag … gå på toa? Gå bort till butiken där borta? Jag kunde göra vad jag ville. Hon bara skrattade åt mig, sa ”gå du.”

Han landade i Stockholm på sin födelsedag. Några veckor senare släpptes ”San Quentin mixtape”.

Efter ett tag i fängelset slutade breven och besöken komma, säger han - många gamla vänner försvann. Det förvånade honom. Varje brev var efterlängtat, han läste dem om och om. Foto: Paul Hansen

Den första tiden i Stockholm var overklig. Han hyrde en jättevåning i Gamla stan för känslan av att bo stort. Blev skygg av att bli igenkänd på stan, gjorde samtidigt intervjuer för stora amerikanska medier, Rolling Stone, LA Times, TLC, tv-kanalerna ABC, NBC, CBS. Alla stora hiphopmedier. Det var absurt: en vecka livstidsdömd, nästa hyllad som en hjälte.

Han började känna sig främmande i Sverige och reste efter fyra månader till en kompis i Dubai, sedan vidare därifrån, trots pandemin, till Sydamerika, Afrika. Ville bara ut.

Han kom tillbaka till Stockholm i april i år, men tillbringade sommaren i Frankrike.

– Just nu trivs jag i Stockholm, det är så fint här om hösten. Jag ska tillbaka till Dubai, men senare.

Han vill tillbaka till San Quentin som volontär för sitt program. Det har fått fäste och spridning: ”San Quentin mixtape” spelas på alla häkten i New York; en filmatisering av arbetet visas på fängelser i hela Kalifornien. Rapparen Common ska skapa ett liknande program i sin hemstad Chicago. David Jassy har kontakt med kriminalvården i Sverige för att se över möjligheterna att skapa något liknande här. Det finns planer på en film, föreläsningar. Musik gör han hela tiden.

Under ett TedX-evenemang inne på San Quentin framförde David Jassy låten ”Freedom” som han skrev 2011. En inspelning finns på Youtube. I studion i Solna sjunger han samma låt. Foto: Paul Hansen

Han har kontaktats av gangsterrappare som vill samarbeta, som ser amerikanska fängelser som en fjäder i hatten. Han har sagt nej, han vill visa andra berättelser. Man ska inte vara naiv i synen på den genren, menar han, apropå debatten om kopplingarna mellan organiserad kriminalitet och rapartister.

– Jag tror inte att en vanlig unge påverkas av en raplåt, men är man väldigt ung – och den här sortens rap har en publik som ofta är 11, 12, 13 år – och själv på gränsen, tror jag att man gör det. Många som hakar på förstår nog inte hur farligt det är, och man börjar använda textspråk där man hotar eller berättar vad man ska göra. Det slutar sällan i studion.

Han drar ett andetag.

– Jag vet att jag måste ta det lugnt, att det tar tid att inse vad jag varit med om. Jag är lycklig över att vara fri, men jag är inte van vid friheten, vid att fundera över vad jag ska äta till middag. Och mina närmaste vänner är kvar i fängelset.