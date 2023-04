David Thurfjell: Ångesten besegras genom att gå rakt in i mörkret

Rembrandts målning ”Christ and St Mary Magdalen at the tomb” från 1638 skildrar hur Maria Magdalena återvänder till Jesus grav för att finna stenen som täckt öppningen är borta, när hon vänder sig om ser hon en man klädd som en trädgårdsmästare. Det är den återuppståndne Jesus. Målningen finns på Queen's House i London.

Foto: Rembrandt/public domain