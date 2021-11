De är klara för Melodifestivalen 2022

Sedan tv-serien ”Young royals” hade premiär på Netflix tidigare i år har sångaren och skådespelaren Omar Rudberg blivit ett namn även långt utanför Sveriges gränser. Nu ställer den forne FO&O-medlemmen upp i Melodifestivalen för tredje gången, med låten ”Moving like that”.

– Serien har verkligen öppnat upp dörrar, säger han till DN.

Tror du att det ökar dina chanser i Melodifestivalen?

– Kanske om hela världen hade fått rösta. Men låten – och numret – talar för sig själva. Det är en somrig upptempolåt om att gilla en person extra mycket.

Ett av de mer oväntade namnen i startfältet är ”Idol”-jurymedlemmen Anders Bagge, som oftare bedömer eller skriver musik än själv står på scen.

Varför gör du scendebut i Melodifestivalen just nu?

– Ett enkelt svar är att jag kanske skulle ha stått på scen för länge sedan, när jag fick en förfrågan att sjunga med Céline Dion i Globen, men tackade nej. Jag vågade inte. Jag valde i stället att bli musikförläggare som min far, och det har ju funkat bra. Att jag nu sjunger ”Bigger than the universe” beror på att mitt management spelade upp låten och jag sade ”den här låten skulle till och med jag kunna sjunga” – och så blev det. Jag vet att min far skulle vara stolt över det.

Nervös?

– Helt ärligt: Ja. Annars hade det varit något fel på mig.

Anders Bagge gör Melodifestivalendebut. Foto: Karin Törnblom/TT

Klara för Melodifestivalen Anders Bagge: ”Bigger than the universe” Tv-profil, ”Idol”-jurymedlem och musikbranschräv som jobbat med bland andra Madonna och Céline Dion. Nu intar han scenen på egna ben. Liamoo: ”Bluffin” Rappare och sångare som vann ”Idol” 2016, deltog i Melodifestivalen 2018 och 2019 och fick en hit med Hanna Ferm-duetten ”Hold you”. Faith Kakembo: ”Freedom” Narkossköterska som upptäcktes i ”P4 Nästa” 2019 och tävlade i Melodifestivalen med låten ”Crying rivers” året därpå. Linda Bengtzing: ”Fyrfaldigt hurra!” Sångerska, musikalartist och Melodifestivalenveteran som slog igenom med ”Alla flickor” 2005. Deltog senast 2020. Danne Stråhed: ”Hallabaloo” Var medlem i bandet Änglabarn som turnerade med Queen på 80-talet. Hade en hit med ”När en flicka talar skånska” 1993. Cornelia Jakobs: ”Hold me closer” Sångerska med bakgrund i garagerocken som just nu färdigställer sitt debutalbum. Cazzi Opeia: ”I can't get enough” Artist och efterfrågad låtskrivare inom k-pop som vann Musikförläggarnas pris Årets internationella framgång 2021. Samira Manners: ”I want to be loved” 21-årig Melodifestivalennykomling som förra året slog igenom med singeln ”Do it all again”. Omar Rudberg: ”Moving like that” Sångare och skådespelare som deltagit i Melodifestivalen som både soloartist och med bandet FO&O. Har i år uppmärksammats för sin roll i tv-serien ”Young royals”. Klara Hammarström: ”Run to the hills” Slog igenom i tv-programmet ”Familjen Hammarström” och med låten ”You should know me better”. Deltog i Melodifestivalen 2020 och 2021, senast med bidraget ”Beat of broken hearts”. Tribe Friday: ”Shut me up” Poprockband som beskriver sig själva som ”emo-losers”. Har turnerat i Tyskland och nominerats till Årets grupp på P3 Guld. Theoz: ”Som du vill” Artist, skådespelare och populär influerare som har synts i Melodifestivalen som dansare till Samir & Viktor och nu har åldern inne att själv ställa upp. Niello & Lisa Ajax: ”Tror du att jag bryr mig” Hiphopartisten Niello och ”Idol”-vinnaren Lisa Ajax släppte i somras duetten ”Ingen annan” och fortsätter nu på det gemensamma spåret. John Lundvik: ”Änglavakt” Slog igenom i Melodifestivalen 2018 och tog sig året därpå till en femteplats i Eurovision med låten ”Too late for love”. De övriga 14 artisterna avslöjas nästa vecka. Visa mer

För Klara Hammarström, som i våras fick en hit med bidraget ”Beat of broken hearts”, blir det ”tredje gången gillt” i tävlingen. Hon ställer upp med ”Run to the hills”, en låt som hon beskriver som något hon aldrig tidigare hört i Melodifestivalen.

– Den ligger utanför min ”comfort zone” på ett bra sätt och är mer energisk och mystisk än mina tidigare låtar, säger hon. Det här året har jag verkligen fått visa svenska folket att jag är mer än bara en söt tjej, att jag har ett djup. Det fortsätter jag med nu.

Moa ”Cazzi Opeia” Carlebecker medverkar med låten ”I can’t get enough”.

Du är en låtskrivare som bland annat skrivit k-pop-låtar. Hur låter ditt bidrag?

– Det är en fet popdänga som man blir väldigt glad av. Men jag skulle inte säga att den är influerad av just k-pop, utan den är mer en vanlig cool poplåt, med inslag av Annie Lennox och en härligt glad åttiotalsvibe. Jag kommer bara ha kul på scen och inte tänka på att vinna.

K-pop-låtskrivaren Cazzi Opeia medverkar med låten ”I can’t get enough”. Foto: Beatrice Lundborg

Bland de övriga artisterna finns rapparen Liamoo, den i sammanhanget hemmastadda Linda Bengtzing och artisten och influeraren Theoz, som fyllt 16 och därmed har åldern inne att medverka i musiktävlingen. Ett rockigare inslag är gruppen Tribe Friday som har en bakgrund i indiescenen. Sångaren Noah Deutschmann beskriver bandets låt ”Shut me up” som ”garageschlager” och ”vårt bästa försök att skriva pop”.

– Att ställa upp i Melodifestivalen är väldigt annorlunda mot det vi brukar göra, det vill säga åka runt i en van och spela på halvskumma klubbar, men det ska bli så kul. Vi ser det som ett tillfälle att få visa en annan del av Musiksverige i Mello.

Artisten och låtskrivaren John Lundvik är åter med i Melodifestivalen med sin ”Änglavakt” efter att han norpade Eurovisionplatsen med ”Too late for love” 2019.

Känns det nervöst att delta igen efter segern?

– Den resan går ju inte att toppa. Jag har fått elva tolvor av internationella juryn, det är en historisk poäng. Men man ska komma ihåg att resan är ibland större än målet, så har det alltid varit för mig.

John Lundvik vann Melodifestivalen 2019. Nu ställer han upp igen. Foto: Karin Törnblom/TT

John Lundvik säger att ”Änglavakt” handlar om att alltid ha någon vid sin sida, ”i vått och torrt”.

– Det kan handla om ens bästa kompisar, om relationer – och om relationer som varit. Ska jag göra Mello igen med min bakgrund så vill jag göra det på mina premisser och fokusera det som betyder något för mig.

Melodifestivalen inleds i Malmö den 5 februari och avslutas med final i Friends arena 12 mars. Nytt för i år är att andra chansen ersätts av en semifinal.