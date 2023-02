De är låtskrivarna som gör artistdebut i Melodifestivalen

Det började med ett sms. Melanie Wehbe skickade en ljudfil med en melodifestivallåt till sin mamma. Hennes svar avgjorde saken:

”Melanie, du måste prioritera dig själv.”

Så var det bestämt. Hon skulle uppträda med sin egen låt.

– Vissa låtar skriver jag för andra. Men den här låten kunde jag inte ge bort. Hela min magkänsla sa ”nej Mel här är den, nu kör vi!”

Hon har skrivit musik sedan hon var 14 år. På flickrummet fann hon trygghet i musikens värld. Där kändes det okej att vara annorlunda. Okej att vara queer.

– Musiken var som terapi. Den blev en slags frizon för mig.

Under åren har hon, tillsammans med andra, skrivit melodifestivalbidrag som ”Glow” (2014), The Mamas ”Move” som vann 2020 och Wiktorias ”All my life” som röstades ut förra veckan.

Nu gör Melanie Wehbe artistdebut i tävlingen med låten ”For the show”.

Hur känner du inför framträdandet?

– Det ska bli otroligt fint! Jag har varit i Mellobubblan sedan 2014 och har sett hur hårt alla jobbar, både framför och bakom scenen. Det känns så fint att jag nu ska få möta publiken.

Både Laurell och Melanie Wehbe gör debut som artister i tävlingen. Klivet från låtskrivare till scenen känns kul, tycker de. Foto: Jessica Gow/TT

Vad var det med låten som fick dig att vilja debutera med den?

– Den känns... bara som min. Texten får mig att tänka på så många olika aspekter av mitt liv. Ibland tänker jag på min resa som queerperson – en resa för att våga ta plats. Medan jag andra gånger tänker på mina erfarenheter inom musikbranschen.

Låten handlar om att göra sig fri från andra människors åsikter. Hon berättar att hon är tävlingens första öppet lesbiska artist med utländskt påbrå, med en armenisk pappa från Iran och en mamma från Libanon.

– Och om det är någon 12-åring därute som kollar på Mello, och bär på den ångesten jag hade förr, så hoppas jag att de genom mitt framträdande kommer känna sig mindre ensamma.

Melanie Wehbe är inte ensam om att nu ta klivet från låtskrivare till artist i tävlingen. Även det melodifestivaldebuterande dansbandet Casanovas sångare Henrik Sethsson har en gedigen bakgrund som låtskrivare, bland annat med Friends vinnarlåt ”Lyssna till ditt hjärta” (2001).

Till skaran hör också Melanie Wehbes vän och kollega Laurell Barker, även känd som Laurell, som tidigare befunnit sig bakom kulisserna på Melodifestivalen.

Den kanadensiska låtskrivaren och artisten flyttade till Sverige för kärleken. 2019 blev hon den första kvinnan att kvala in med tre bidrag till finalen i Eurovision. Och i år har hon varit med och skrivit Maria Surs bidrag ”Never give up”.

Samtidigt ställer hon själv upp i tävlingen med låten ”Sober”.

Hur tycker du det känns att skriva en låt och samtidigt tävla mot den?

– Jag ser det bara som något underbart. Jag får bidra med inte bara en utan två låtar i Melodifestivalen. Det är ju värsta lyxen!

”Jag känner väl bara att jag är mer öppen än någonsin nu”, säger Laurell om att ställa upp som artist. ”Det ska bli otroligt fint!” säger Melanie Wehbe. Foto: Jessica Gow/TT

Hon berättar att hennes låt – som hon i veckan behövde skriva om eftersom den innehöll namnet på ett varumärke – handlar om en utekväll med vänner, där man söker efter ett slags rus.

– Sedan inser man att det där ruset bara kan uppstå när man är med någon som man tycker väldigt mycket om. Egentligen är ”Sober” en låt om kärlek. Men den är paketerad på ett så roligt och lekfullt sätt att den också passar bra som festlåt.

Vad har inspirerat dig?

– Ju mer jag tänker på låttexten desto mer förstår jag att den kanske handlar om min relation till min make och om kvällen då vi träffades.

Hur kommer det sig att du väljer att delta i tävlingen just i år?

– När jag var yngre var jag ganska rädd vilket hindrade mig från att verkligen uttrycka mitt artisteri. Jag känner väl bara att jag är mer öppen än någonsin nu.

– Sedan var det också något med den här låten som tilltalade mig. Jag tycker den visar en annan sida av min personlighet. En mer lekfull sida.

