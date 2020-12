De digitala brasorna är heta i jul

En strömmad brasa är en perfekt uppfinning för den som är bättre på att hantera en fjärrkontroll än en yxa. De senaste åren har de digitala brasorna blivit allt populärare och utbudet har ökat. Nästan alla strömningstjänster har minst en brasa, men ofta flera och med olika teman. Nöjer man sig inte med en klassiskt varmt sprakande eld kan man till exempel på Netflix välja en mer dystopisk lila brasa i en nedklottrad eldtunna.

I topp på Youtube ligger bland annat Michael Bublés julmusiksbrasa och skrollar man ner lite i flödet hittar man en lägereld vid en flod eller kamin med en liten kissekatt framför. Men allra populärast är István Caneas tio timmar långa film på en klassisk brasa, som fått ihop hela 40 miljoner visningar.

– Det är rätt svårt att spela in all typ av eld, det kräver många försök. Elden brinner ju ner och om inspelningen inte blir som förväntat måste man börja om helt från början, förklarar István Canea.

SVT Play har sin egen med brasa, som kommer i sex upplagor, däribland ”endast sprakljud”, ”karibisk julmusik” och ”country”. Elden i filmen är loopad och pågår i en timme utan att brinna ner.

– Vi pratade om att slänga in ved efter en kvart för att undvika loopar. Men då hade man sett en hand sticka in ved i bild. Så här i efterhand kanske det hade varit kul och gjort den än mer unik, säger producenten Jens von Reis.

Tillsammans med Thomas Hall och på uppdrag av Eva Bäckman skapade han elden 2017 med ved från gran.

– När vi castade ”Brasa” så gick tankarna direkt till urskogen. Jag ringde min vän, fotografen Martin Flink i Dalarna. Han trodde först att det hela var ett skämt. Men vi gjorde en ordentlig eldstadscasting och träffade rätt utanför det lilla samhället Vika, säger von Reis.

TV4 Play, där det just nu på går en liveströmmad eld fram till nyår, har också rikligt med brasor. Plattformens populäraste är ”Julbrasa” från 2016 och ”Ernsts julbrasa” från i år. De har märkt ett uppsving i intresset när tittarna karantänkurat i höst. Den förstnämnda är inspelad hemma hos Jonathan Nordin, som ligger bakom samtliga brasor på TV4.

– ”Julbrasa” är inspelad i min lägenhet på Kungsholmen. Inför årets inspelningar hade vi planerat att klyva ved på Ekerö och filma hela resan – från skog till brasa. Men coronaläget gjorde att vi får pausa den idén och plocka upp den igen till nästa år, säger Jonathan Nordin som ses grilla en marshmallow i slutet av filmen.

Ernst Kirchsteiger har i flera år programlett brasor på TV4. Han menar att veden spelar stor roll för hur brasan blir.

– Det är bra med björkved som inte sprätter så mycket. Är man inomhus är det bra att ha ett gnistskydd och sedan är det lite som vanligt när man eldar både ljus och brasor att man ska försöka hålla sig i samma rum som elden. Det finns numera även små fina brandsläckare som man alltid kan ha i närheten, säger Kirchsteiger.

För att en digital brasa ska bli bra krävs flera ingredienser. Till att börja med ljudet. Sprakandet ska vara det huvudsakliga men det får inte låta för elektriskt eller dominant, utan mjukt och varierat. Lågorna ska vara nästintill ohörbara, ibland låter digitala eldar som gasspisar vilket kväver sprakandet.

Sedan är det viktigt att brasan är frodig och inte två ensamma vedklossar längst in i en praktfull kamin. Elden ska dominera rutan, men får inte vara så inzoomad så att toppen av lågorna hamnar ur bild. Om brasan loopas måste det göras snyggt, märks skarven riskerar det att ta bort det organiska i elden. I Viaplays brasa ”Brasmys” filmades elden i slowmotion för att skapa eleganta rörelser.

– Det var faktiskt svårare än jag trodde. Veden kollapsade hela tiden när den förtärdes av elden, så vi fick göra upp elden fem gånger innan vi var klara. Till slut använde vi 30 sekunder som vi loopade till en tre timmar lång stämningsfull brasa, säger producenten Geoff Trodd.

För fyra år sedan hemma hos Trodd i London spelades ”Brasmys” in, som hittills i år haft fler visningar än 2019.

– Eldstaden ligger i en klassisk viktoriansk tegelbyggnad, som ger en väldigt gammaldags Dickensk känsla, vilket ju är passande eftersom Dickens är synonym med julen.

I många brasfilmer på strömningstjänsterna loopas elden av flera anledningar, dels för att dryga ut tiden, dels för att hålla eldens storlek jämn tiden ut. Men det finns också de som väljer det mer analoga tillvägagångssättet – i Ernst Kirchsteigers brasa kastas vedklossar in i elden när den börjar tyna. I George Fords ”Fireplace 4K: Crackling birchwood from fireplace for your home” är kaminen från början rikligt fylld med ved och brinner av sig självt tiden ut.



Men Jonathan Nordin på TV4 ser att loopar kan hålla elden vacker längre.

– Efter att gjort flera brasfilmer så har man förstått vad som efterfrågas av våra tittare. Brasan ska brinna i full kraft men ett vedträd brinner inte särskilt länge så därför loopar vi de partier där brasan är som vackrast, säger Nordin.

István Caneas Youtube-brasa loopas, precis som Viaplays, var 30:e sekund, vilket innebär att den i ”Fireplace 10 hours full HD” spelas om över tusen gånger.

– Efter många timmars inspelning valde jag ut den finaste delen och loopade den. Om du ska ha elden på din skärm, så vill du ju att elden ska vara lika fin hela tiden och inte dö ut.

Vilket träslag veden veden bör vara spelar enligt vissa filmmakare en stor roll, där björk och gran är de oftast förekommande. TV4:as Jonathan Nordin menar att veden måste vara korrekt torkad för att tända an snabbt.

– Om man inte har gnistgaller eller kamin så skulle jag undvika att använda granved då den ”sprätter” och glöd kan sprida sig på fel ställen.

Björkveden ses i ”Ernst julbrasa”, TV4:as ”Julbrasa och i ”Fireplace 4K: Crackling birchwood from fireplace for your home”. Enligt George Ford är björkveden den absolut bästa, även om ”gran också blir snyggt”.

