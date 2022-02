De gick vidare från Melodifestivalens fjärde deltävling

Det är tredje året i rad som 21-åriga Klara Hammarström tävlar i Melodifestivalen. Hon debuterade 2020 med bidraget ”Nobody”, som slutade femma i sin deltävling. I fjol gick det bättre, när ”Beat of broken hearts” via Andra chansen hamnade i final.

– Jag var livrädd första året, jag kommer inte ihåg en enda sekund. I år kan jag gå upp med en annan trygghet och vara säker på vad jag vill göra, sade Klara Hammarström efter fredagens repetitioner.

Dagens Nyheters kritiker Matilda Källén kallade ”Run to the hills” för ”en effektiv poplåt som ger mersmak vare sig man vill eller inte” och hos spelbolagen har Hammarström varit i topp att gå direkt till final. Hon har själv skrivit låten tillsammans med Jimmy ”Joker” Thörnfeldt och Anderz Wrethov.

”In i dimman” gick inte vilse i dimman utan Medina tog sig direkt till final. Den dansanta duonsmix av latinopop och svensk folkvisa gick uppenbarligen hem hos tittarna.

Jag är en vinnarskalle, jag vill vinna, har Sami Rekik tidigare sagt till TT.

En finalplats direkt verkar dock inte vara riktigt vad han räknade med.

– Inte en sekund trodde jag på det här, säger han i SVT.

Medina har återförenats efter sex år utan varandra. När det begav sig hade de stora hits med låtar som ”Miss Decibel” och ”Där palmerna bor”.

Det är första gången Ali Jammali tävlar i Melodifestivalen, medan Sami Rekik medverkade på bidraget ”90-talet” i fjol.

Årets bidrag blev omtalat under repetitionerna i Friends arena, då både Jammali och Rekik först hade varsin orange armbindel kring armen i sympati med Ukraina, något som senare byttes till att färgen gick som en röd tråd genom dansarnas klädsel,

– Vi kände att vi har gjort ett litet statement, sade Ali Jammali under fredagens repetitioner.

Medina var dock redan i final – som låtskrivare till Liamoos bidrag ”Bluffin” – och är det nu även som artister.

Lillasyster och Anna Bergendahl gick till semifinal.

Oscar Zia inledde kvällens program med att uppmana tittarna att ringa och rösta via Radiohjälpens nummer, där de insamlade medlen går till att hjälpa befolkningen i Ukraina.

– Våra tankar finns hos alla oskyldiga människor som faller offer för kriget som sker just nu, säger han.

Sammanlagt ska det ha samlats in 1,4 miljoner kronor till Radiohjälpen under kvällens program.

Och det var flera artister som under kvällen visade sitt stöd för det av Ryssland invaderade landet. Martin Westerstrand i hårdrocksbandet Lillasyster hade målat naglarna som Ukrainas flagga.

Medina hade under repetitionerna armbindlar i orange, men när det verkligen gällde hade den orangea färgen förts över till bakgrundsdansarnas kläder.

Programledaren Oscar Zia är denna vecka ensam i rollen som programledare. De senaste två veckorna har han haft teaterikonen Eva Rydberg och komikern Johanna Nordström vid sin sida. Appstrulet från första veckan är dock ett minne blott.

– Det har varit en turbulent programledarresa för Oscar Zia, har programledaren sagt till TT.

Han drev med sitt ”omöjliga” uppdrag i en svensk kuplett baserad på den danska 60-talsschlagern ”Ta med ud og fisk”.

Nästa mellanaktsnummer var att Oscar Zia vid pianot sjöng Det vackraste, Se mig och Underbart på italienska eftersom hans pappa hävdat att alla låtar blir bättre med italiensk text.

Sedan kom Nano och sjöng ”Hold on”, Jessica Andersson kom och sjöng ”Kalla nätter” och Nanne Grönvall sjöng ”Avundsjuk” – allihop på italienska.

Och så avslutades alltihop med Nick Borgens ”We are all the winners” på italienska.

Läs mer:

Matilda Källén: Klara Hammarströms fantasy-edm kan bli farlig i finalen