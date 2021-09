De ger röst åt mödrarna som blev kvar efter gängskjutningarna

”Jag bara, this is it, alltså? Han såg ut som vanligt, Marley … ”

Platsen är ett kalt repetitionsrum i Riksteaterns hus i Hallunda i södra Stockholm. Orden kommer från Lo Kauppi som gestaltar en mamma som just fått se skalet av sin son efter ännu en skjutning. Det våld som vi hör allt oftare om på nyheterna och fått Sverige att inta den osmickrande positionen som värst drabbat av dödligt skjutvåld i hela Europa.

Pjäsen heter ”Mammorna” efter Alexandra Pascalidous bok där 21 mammor till dödade unga män i så kallade utsatta områden kommer till tals. Sedan den kom ut, 2018, har ämnet bara ökat i aktualitet.

– Det är inte ofta man är i med i ett konstverk som är så explosivt akut, säger Lo Kauppi i en paus i repetitionerna av pjäsen där hon tillsammans med Maria Salah, Chatarina Larsson och Gloria Tapia tecknar några av mödrarna.

– Jag hamnar ju ofta i politisk teater, fortsätter hon, men det här är annorlunda eftersom ämnet blir bara mer aktuellt för varje vecka och sorgen över de här förlorade barnen bara växer. Nu blir det vår uppgift att ta över materialet och få publiken att känna att det inte är någon annans barn som blir mördade, utan våra barn.

Författaren Alexandra Pascalidou Augustnominerades för sin bok ”Mammorna”. Foto: Magnus Hallgren

”Mammorna” började som en lång artikel i Dagens Nyheter 2015. Alexandra Pascalidou hade känt en växande frustration och vanmakt över att det var poliser, patriarker, kriminologer som uttalade sig om det dödliga våldet – hon kallar det ”en nationell tragedi” – bara män.

– Jag undrade helt enkelt varför ingen pratade med mammorna till de mördade, fick deras perspektiv. Så jag intervjuade tre mammor i tre olika förorter. Jag fick enorm respons, massor av människor hörde av sig, så jag lät det växa ut till en bok där 21 stycken kvinnor från Rosengård till Rinkeby får prata, berättar hon.

– Överallt ensamma mammor, säger Alexandra Pascalidou. Papporna var antingen frånvarande eller skuggfigurer. Jag förstod också snart att beskrivningen i medierna av de här unga männens liv när det släcktes aldrig blev som när en Lars eller en Stefan dödas: ”han hade drömmarna si, han skulle precis så …”. Här var det namnlösa siffror i en växande statistik. Och så tänkte jag faktiskt: det här borde bli teater.

Men jag vill också att det här brännande vidriga temat ska få en hög konstnärlig faktor

Det gjorde Sunil Munshi också. Regissören (senast aktuell med ”Klaus Nomi – en utomjordings hjärta” på Kungliga Operan) fick höra historierna av sin fru Charlotta Johnson som på dagarna läste in ”Mammorna” till ljudbok och på kvällarna knäckt vid köksbordet berättade om ödena hon gett röst åt. Efter att själv ha läst boken ringde han upp Alexandra Pascalidou och berättade:

– Jag vill att det här ska nå människor som har råd att byta kanal, lägga ifrån sig tidningen, stänga av, över huvud taget alla vi som inte lever i härden. Men jag vill också att det här brännande vidriga temat ska få en hög konstnärlig faktor, en föreställning i dess rätta bemärkelse, berättar han i sommarens sista flämtande strålar på Riksteaterns terrass.

– Jag kände, fortsätter Sunil Munshi, att dokumentärteater inte är vägen framåt här utan att det ska vara visuellt, poetiskt till och med dråpligt. Att det är människor. Jag tror att så får vi djupare kunskap om det här – att vi lär från hjärta till hjärta.

Sunil Munshi regisserar ”Mammorna”. Foto: Jonas Lindkvist

Lo Kauppi är inne på samma spår. Hon känner att det här materialet kan göra sig allra bäst på en scen.

– Jag förstår att man kan göra det på film eller i tv också, säger hon, men på en teater möter en människa en annan människa Du kan inte stänga av kontakten mellan oss. Publiken är delaktig på ett sätt som inte sker i annan kultur, det är helt enkelt lite jobbigare att gå på teater.

– Sedan är det förstås ett stort ansvar och förtroende som ska förvaltas av oss, att spela verkliga människor i djupaste sorg. Att förlora sitt barn är väl det värsta en människa kan vara med om. Den balansgången är svår men samtidigt nödvändig – att ge de här annars så anonyma ödena kropp och det dessutom i ett darrande nu. Det är som att hämta energi ur en vulkan, säger Lo Kauppi.

Jag hoppas att alla ska inse att alla barn är allas barn

– Min ursprungliga vision var ju att mammorna skulle få sina röster tillbaka, säger Alexandra Pascalidou. Att de ska få vara historiens huvudrollsinnehavare med sina berättelser, erfarenheter och, inte minst – sina egna analyser av dem. Jag tror att på en scen, med det visuella, ljud, musik, kroppar finns en ännu större möjlighet att väcka empati, raseri och skapa samhörighet mellan dem som har och dem som inte har råd med teaterbiljetter. Jag hoppas att alla ska inse att alla barn är allas barn.

Sunil Munshi ser föreställningen som ett komplement till boken och tvärtom.

– Alla människor läser inte, men en föreställning kan visa människan på ett annat sätt. Alltså, jag vet allt det här med klass, kön, segregation, jag kan det, men jag måste också känna det. Och det är det vi ska uppnå med ”Mammorna” – föreställningen ska träffa i magen men landa i hjärtat, säger han.

”Mammorna”, Riksteatern, premiär 19/10

"Mammorna" är en samproduktion mellan Riksteatern och Kulturhuset Stadsteatern Stockholm och är skriven av Alexandra Pascalidou, Sunil Munshi och Lisa Lindén. Den turnerar med ett tjugotal föreställningar genom landet fram till lucia. Alexandra Pascalidou deltar i samtal på flera av orterna. Se www.riksteatern.se för fullständigt turnéschema och information.

