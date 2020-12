De här är årets 15 bästa internationella filmer

Dev Patel i ”David Copperfield....” Foto: BFA / Alamy Stock Photo

15. ”David Copperfields fantastiska äventyr och iakttagelser”

Regi: Armando Iannucci. Med: Dev Patel, Tilda Swinton m fl.

Sprudlande Dickensfilmatisering med ett stort bultande hjärta och mycket humor där titelpersonens med- och motgångar betas av i rasande takt. I den briljante britten Armando Iannuccis tolkning av den sönderälskade romanen kommer denna gång ett helt skepp lastat med stjärnor. Ett underhållande frosseri i kufar på vita duken anförda av bland andra Tilda Swinton och Hugh Laurie som båda är i högform. Dev Patel spelar den hårt prövade titelpersonen i en ”färgblind” rollista som på ett befriande sätt varken bryr sig om hudkulör eller etnicitet: ”’David Copperfield...’ 2020 är en föregångare i att göra plats för icke-vita skådespelare”, skriver DN:s Mårten Blomkvist.

Armando Iannucci: ”Min film är ett motgift till den politiska utvecklingen”

Liao Fan i ”Ash is purest white”

14. ”Ash is purest white”

Regi: Jia Zhangke. Med: Zhao Tao, Liao Fan

Efter Venedigvinnaren ”Stilla liv” (2006) återvänder Jia Zhangke med en ny berättelse som speglar Kina i våldsam förändring. Detta ömsinta ödesdrama börjar i gangsterkretsar i en gruvstad på dekis. Efter en skottlossning splittras ett kärlekspar sedan båda hamnar i fängelse. När Quin släpps fri väntar hennes man Bin inte utanför fängelsegrindarna. Ändå beslutar hon sig för att söka upp honom – som i tidigare filmer av samma regissör: ”Trots déjà vu är 'Ash is purest white' ingen självmedveten återvändsgränd, som urartar i en referensbingo för Jias trogna fans. Inte bara miljöer utan också människor verkar gå igen, men filmen går utmärkt att titta på utan att ha sett vare sig 'Stilla liv', 'Unknown pleasures' eller '24 city'”, skrev DN:s Jacob Lundström.

”Wolfwalkers” Foto: Folkets bio, Folkets bio

13. ”Wolfwalkers”

Regi: Ross Stewart, Tomm Moore. Röster: Sean Bean, Eva Whittaker m fl

Irlandsproducerade ”Wolfwalkers” är årets animerade utropstecken. En fantasifull legering av keltisk folklore, girlpower, kamp för ekologisk mångfald, kolonialkritik och vilt magiskt tänkande. Animationsstudion Cartoon Saloon är van vid Oscarsnomineringar men här tar de verkligen ut svängarna i ett far-dotter-drama som utspelar sig i det ockuperade Irland under 1600-talet. Huvudpersonen Robyn tvingas försöka rädda såväl utrotningshotade vargar som sin bästa vän. ”'Wolfwalkers' är ett underbart äventyr för hela familjen som lyckas vara både tidlöst och brännande aktuellt – och med en skyhög konstnärlig verkshöjd i bildberättandet. En blivande klassiker”, skrev DN:s kritiker Helena Lindblad.

Yong Mei och Wang Jingchung i ”So long my son”. Foto: Triart

12. ”So long my son”

Regi: Wang Xiaoshuai. Med: Yong Mei, Wang Jingchung m fl.

Ett mäktigt melankoliskt mästarprov från Wang Xiaoshuai som tillsammans med Zhang Ming, Jia Zhangke och Zhang Yuan brukar stämplas som den ”sjätte generationen” i kinesisk film. ”So long my son” är ett episkt drama om två familjer vars livsöden för alltid är sammanlänkade av en tragisk olycka. ”Blicken är ständigt fäst på den smärtsamma motsättningen mellan kollektiv och individ, i synnerhet på sviterna av den den påbjudna ettbarnspolitiken. En lika intim som svepande skildring av kärlek, sorg och politiskt förtryck”, skrev DN:s Eva af Geijerstam om detta sorgespel som speglar det moderna Kinas omvälvande framväxt genom att sicksacka sig fram från decennierna efter kulturrevolutionen till våra dagar.

Jessie Buckley i ”I'm thinking of ending things”. Foto: ©Netflix/Courtesy Everett Collection

11. ”I'm thinking of ending things”

Regi: Charlie Kaufman. Med: Jessie Buckley, Jesse Plemons m fl.

Allt är osäkrat. Vad som helst tycks kunna hända i Charlie Kaufmans surrealistiska filmatisering av Iain Reids roman från 2016. Och det gör det. Grundhistorien handlar om ett ungt par som åker ut på landet för att träffa killens föräldrar. Mötet mellan generationerna på den dystra bondgården doftar social ångest hämtad från ”Vem är rädd för Virginia Woolf?” i kombination med en nervpirrande ”Get out”-känsla. Men snart löses berättartrådarna upp och ett suggestivt, murrigt pussel tar plats, späckat med kulturella referenser med allt från Wordsworth till Pauline Kael. Jessie Buckley, Jesse Plemons, Toni Collette, David Thewlis bildar en apart kvartett vars pregnanta skådespeleri stannar kvar i minnet länge.

Bartosz Bielenia i ”Corpus Christi”.

10. ”Corpus Christi”

Regi: Jan Komasa.

Manus: Mateusz Pacewicz. I rollerna: Bartosz Bielenia, Aleksandra Konieczna m fl

Fenomenet med falska präster i Polen är utgångspunkten i ”Corpus Christi” – en publiksuccé i hemlandet – där en morddömd men nyss frigiven kille får ingivelsen att låtsas vara präst när han dimper ner i en liten olycksdrabbad by. En bedragare besatt av det som fängelseprästen sade under en mässa: ”Var och en av er är Kristus predikant.” Karismatiska Bartosz Bielenia är perfekt i rollen som amoralisk falsk profet som trots allt lyckas gjuta nytt liv och hopp i den prövade församlingen där hat och hot är vardag. Komasa har jämförts med Lars von Trier. Hans sätt att mixa genrer som tragedi, komedi och thriller med ett prövande förhållningssätt till behovet av andlighet är oavlåtligt fascinerande.

Eliza Scanlen i ”Babyteeth”. Foto: TCD/Prod.DB / Alamy Stock Photo

9. ”Babyteeth”

Regi: Shannon Murphy. Med: Eliza Scanlen, Toby Wallace m fl.

Den australiska indiesuccén ”Babyteeth” lever upp till sitt goda rykte. En ärlig, välspelad, briljant iscensatt debut. Sjuka sextonåriga Milla (Eliza Scanlen från ”Unga kvinnor”) står på tröskeln till vuxenlivet samtidigt som hennes tid på jorden är utmätt. Allt ställs på sin spets när familjeflickan blir galet förälskad i en bångstyrig narkoman. ”Babyteeth” formar sig till en bitterljuv uppväxtkomedi som skildrar hur det är när den första stormande kärleken måste bli den sista. ”Det som är absolut unikt med 'Babyteeth' är att den hela tiden gör det oförväntade. Varje scen vänder mitt i eller i slutet och levererar något man inte alls tänkt sig”, skrev DN:s Jane Magnusson.

Shannon Mc Murphy: ”Min film är en hyllning till tonårsupplevelsen”

Jean Dujardin och Louis Garrel i ”En officer och spion”

8. ”En officer och spion”

Regi: Roman Polanski. Med: Jean Dujardin, Louis Garrel m fl.

Roman Polanskis skildring av Dreyfusaffären har rört upp starka känslor ända sedan premiären i Venedig. Protesterna i samband med Césargalan, Frankrikes egen Oscarsgala, fick hela det franska filmetablissemanget att skaka och symboliken i Polanskis ämnesval gick ingen förbi. ”Det är ironiskt, för många Polanskifilmer har varit mycket mer provocerande än 'En officer och spion'”, skrev DN:s Mårten Blomkvist. Här är det snarare den hantverksdrivna, den diaboliskt skickliga Polanski som har skapat ett elegant kostymdrama. En vacker film med perfekt parisisk fin de siècle-atmosfär och stark blick för den antisemitism som ledde fram till ”rättsskandalernas rättsskandal”.

Varmt mottagande för Polanskis skandaldrama i Venedig

Giles King i ”Bait”. Foto: Folkets bio

7. ”Bait”

Regi: Mark Jenkin. Med: Edward Rowe, Giles King m fl.

Fantastisk lågbudgetrulle i raspig svart-vit retrostil som blivit en omedelbar kultklassiker. ”Bait” kretsar kring två barska bröder i en fiskarby i Cornwall som får bevittna hur deras gamla barndomshem med havsutsikt har sålts till några välbeställda Londonbor som kör de dyraste Land Rover-modellerna och har champagne som husvin. Med hjälp av en bisarr humor lyckas regissören trycka på brexiterans ömmaste punkter – gentrifiering, segregation, klasspänningar och växande ekonomiska klyftor. Extra imponerande att Mark Jenkin har filmat, regisserat, framkallat för hand, klippt och gjort allt ljudarbete själv. Att allt ljud – inklusive replikerna – har lagts på i efterhand skapar en extra effekt.

Mark Jenkin petar på Brexiterans ömmaste sårskorpor

Pete Davidson i ”The king of Staten Island”

6. ”The king of Staten Island”

Regi: Judd Apatow. Med: Pete Davidson, Marisa Tomei m fl.

Judd Apatow (”This is 40”, ”Funny people”) har aldrig varit så nära en fullträff som med den här verklighetsbaserade dramakomedin. Komikern Pete Davidson spelar delvis sig själv i rollen som sorgtyngd hobbytatuerare som inte lyckas få spinn på livet trots att han är 24 år. Dagarna går medan han röker på med sina lika sysslolösa kompisar, ända tills mammas nya kille vänder uppochner på tillvaron. ”Det är en svår konst att berätta trovärdigt om människor som har det jobbigt utan att vare sig frossa i deras undergång eller skydda dem från allt ont. Vägen dit är hur som helst gripande, komisk och full av sinnrika förskjutningar och oväntade replikskiften”, skrev DN:s Kerstin Gezelius.

Adam Sandler i ”Uncut gems”. Foto: Courtesy Netflix, Courtesy Netflix

5. ”Uncut gems”

Regi: Benny Safdie och Josh Safdie. Med: Adam Sandler, Julia Fox m fl.

Diamanthandlaren Howard får med hjälp av en oslipad opal från Etiopien chans på sitt livs deal, men när ädelstenen hamnar på vift börjar en jakt där den redan sönderstressade juveleraren är lika mycket villebråd som jägare. Adam Sandler briljerar i rollen som nervig newyorkare på gränsen till nervsammanbrott och man påminns om hur bra han kan vara i rätt sammanhang. ”Imponerande nog lyckas ’Uncut gems’ rikta nya kameraögon på staden som aldrig sover. Till sin hjälp har regissörerna en av världens skickligaste filmfotografer, Darius Khondji, som fått experimentera med kontraster och zoomobjektiv”, skrev DN:s Jacob Lundström om en andlös film som befinner sig i ständig rörelse..

Alla Sokolova och Petr Kotlar i ”The painted bird” Foto: Njutafilm

4. ”The painted bird”

Regi: Vaclav Marhoul. Med: Petr Kotlar, Alla Sokolova, Stellan Skarsgård, Harvey Keitel

Brutalpoetisk filmatisering av Jerzy Kosinskis romanklassiker som målar upp en nattsvart bild av mänskligheten fast där undertexten är kärlek, godhet och hopp. I dagens filmlandskap är ”The painted bird” en ovanlig fågel som är lika vacker som plågsam att titta på – som en rörlig Hieronymus Bosch-målning med expressionistiskt svartvitt foto. Precis som den allegoriska boken kretsar filmen kring en övergiven judisk pojke (Petr Kotlar) som tvingas ut på en fasansfull odyssé genom Östeuropa under andra världskrigets blodiga slutskede: ”Den siktar djupare, in mot benmärgen. Delvis ett sömlöst mästerverk”, skrev DN:s Kerstin Gezelius om den första filmen någonsin som använder slavisk esperanto.

Vaclav Marhoul: ”Skrämmande lätt att manipulera rädda människor”

Amanda Seyfried och Gary Oldman i ”Mank”. Foto: TCD/Prod.DB / Alamy Stock Photo

3. ”Mank”

Regi: David Fincher. Med: Gary Oldman, Amanda Seyfried m fl.

Mank” är David Finchers kärleksbrev till 30-talets drömfabrik. I centrum finns den begåvade men svårt alkoholiserade manusförfattaren Herman J Mankiewicz. Han är mest känd för manuset till alla tiders stora klassiker ”Citizen Kane”. Svartvita ”Mank” må avsluta med den Oscars­statyett som Mankiewicz vann till sist, men det är den fyllevingliga resan dit (Orson Welles är en ren bifigur) som verkligen intresserar Fincher. ”Mank” är en cineastisk supercocktail av filmhistoria, kreativt hantverk, Hollywood­moguler, det judiska arvet och politik med dagsaktuell sprängkraft. Den briljanta britten Gary Oldman är i toppform och har fått guldkornen i det grymt välskrivna manuset, men även Amanda Seyfried är ett fynd..

David Fincher: ”Det sorgligaste är att pappa aldrig fick se filmen”

Jan Gunnar Røise och Ella Øverbøe i ”Barn”.

2. ”Barn”

Regi: Dag Johan Haugerud. Med: Henriette Steenstrup, Jan Gunnar Røise m fl.

En skolgårdstragedi som förvandlas till politiskt sprängstoff är utgångspunkten för denna norska fullträff som är en subtil studie i hur vi kommunicerar med varandra. En katastrofal skolrast triggar i gång en historia som skapar spänningar i ett av Oslos välbeställda medelklassområden. Den norska regissören utnyttjar filmkonstens förtätade format fullt ut för att skapa detta månghövdade relationsdrama som vann toppriset på Göteborgs filmfestival i början av året: ”Att Haugerud lyckas göra 'Barn' både moraliskt överblickande och känslomässigt närgående är en förunderlig bedrift i unikt filmisk dramatik”, skrev DN:s Jacob Lundström.

Dag Johan Haugerud: ”Jag är besatt av hur vi pratar med varandra”

Baran Rasoulof och Mohammad Seddighimehr i ”There is no evil”. Foto: Folkets bio, Folkets bio, Folkets bio, Folkets bio

1. ”There is no evil”

Regi: Mohammad Rasoulof. Med: Ehsan Mirhosseini, Kaveh Ahangar m fl.

Två svenska medborgare med rötterna i Iran, läkaren Ahmadreza Djalali och trebarnspappa Habib Chaab, hotas just nu av dödsstraff i Iran efter förmodad tortyr och summariska rättegångar. Enligt Amnesty sker ”en skrämmande ökning av dödsstraffen” i Iran och avrättningar anses fungera som ett förtryckande verktyg.

Den Guldbjörnsprisade iranska ”There is no evil” – givetvis totalförbjuden i hemlandet – griper rakt in i den människorättsliga debatten om det rättsvidriga och omänskliga systemet i landet, men från ett mer oväntat håll.

Den modiga regissören Mohammad Rasoulof har trotsat sitt arbetsförbud och skapat en mäktig och mörk kvartett med berättelser som går till storms mot dödsstraffet i hemlandet. Fokuset ligger på bödlarna. De som finns längst ner i kedjan. De som ska sparka undan stolen för att de dömda ska hänga fritt.

Vi möter den oförvitlige tjänstemannen Heshmat som blundar, sköter sitt förfärliga nattjobb och betalas med ett gott liv. Efter honom kommer historien om en förtvivlad ung soldat som inte kan förmå sig att bli den som tar någon annans liv. En annan ung värnpliktig inser för sent att han ovetande varit med och avrättat någon som står hans fästmös förtvivlade familj mycket nära. I en fjärde berättartråd, som väver samman historien, återser en dödssjuk läkare och biodlare sin unga dotter som han varit tvungen att lämna bort på grund av sina livsval.

Liksom flera av sina landsmän, särskilt kanske man tänker på den bortgångna mästaren Abbas Kiarostami, tar Rasoulof god tid på sig och målar med breda penseldrag. ”Visionen av ett extremt motsägelsefullt Iran växer fram... Från Teherans aggressiva trafikkaos och konsumtionsvilliga medelklass till vindlande vackra landsbygdsvägar och förfallna bondgårdar”, skrev DN:s Eva af Geijerstam.

Men den stora styrkan i den mörka och paradoxalt vackra ”There is no evil” är att visa hur allt hänger ihop, mördandets förödande följder och hur ett människoliv aldrig går att ersätta.

