De har sett nördarnas makt växa

Ateljén i Östra Djursholm är inhyst i ett före detta växelhus. Det ljusa kontoret på övervåningen har utsikt över Roslagsbanans spår.

– Hilma af Klint dog här, informerar Fredrik Ekman. Hon blev påkörd här utanför.

Det visar sig vara inte den enda märkliga kuriosa grannskapet har att erbjuda. Ateljépartnern, tillika medförfattaren Magnus Bärtås, tar upp mobilen och visar bilder föreställande konstnären Gunnar Löfbergs olycksbådande anakronistiska måleri. Också han hade sin ateljé i närheten.

– Hans namn var kvar i telefonkatalogen tjugosju år efter hans död, berättar Magnus Bärtås.

Efter intervjun ska Fredrik Ekman bada i en närliggande sjö som befolkas av ”tama karpar”.

– De är rätt gulliga, de kommer upp till ytan och möter ens blick, säger Fredrik, och fortsätter berätta om hur karparna planterades ut i sjön för att stävja tillväxten av sjögräs.

Som så ofta när människan lägger näsan i blöt blev konsekvenserna oanade.

– De skulle bara plantera ut några hundra karpar, men det blev flera tusen.

Precis som i deras bok ”Orienterarsjukan”, som fyller tjugo år i år och nu kommer i nyutgåva på förlaget Kaunitz-Olsson, framstår det som att de båda författarna rör sig i en egen värld som mer liknar ett kuriosakabinett. I deras gemensamma författarskap dras parallellerna mellan konst, vetenskap, filosofi och skröna ohämmat, en naturlig konsekvens av att de båda verkar ha en särskilt utpräglad blick för excentriciteter.

Just nu är de i startgroparna för ett nytt projekt, som deras vana trogen utgår från en handfull bisarra upptäckter där verkligheten faktiskt verkar överträffa dikten.

Franskt kuriosakabinett. Foto: Hemis / Alamy Stock Photo

Det är en ålderstigen papegoja på Titos lyxö, eller diktatorzoo, utanför Kroatien som fortsätter att ropa den jugoslaviska envåldshärskarens namn fyrtio år efter hans död. Ett urspårat mastodontprojekt som började som en biopic om den Nobelprisbelönade sovjetiska forskaren Lev Landau och slutade i att en sovjetisk stad uppfördes i skala 1:1. Tiotusentals statister och hundratals skådespelare levde och verkade i den i minsta detalj tidsenligt uppförda kulissen under flera års tid. Vissa människor som deltog i experimentet fångades förmodligen aldrig på film, men från film-performance-lajvet ”DAU” finns åtminstone sjuhundra timmar film samlat.

Och så Caligulas skepp.

– När Caligula dödades för 2000 år sedan säger historien att alla statyer och annat som var förknippat med honom förstördes, säger Magnus Bärtås. Alla monument skulle rivas, historien skulle raderas. Caligula hade två enorma skepp i Nemisjön, och under alla år har det gått rykten om att de fanns på botten av sjön.

– Mussolini gick till botten med det där, fortsätter han, till synes oberörd av den oavsiktliga vitsigheten. Dykare konstaterade att skeppen var där, oförstörda. Så då lyckades han med den enorma fascist-teknologiska bragden att tömma sjön och lyfta skeppen. Det var ju så perfekt för Mussolinis idé om den fascistiska staten, som skulle återknyta till det gamla Rom. Det förflutna materialiserades, det var nästan mytiskt. Men under kriget brändes skeppen upp, så de finns inte kvar.

– De byggde ett museum i fascistisk arkitektur där de här skeppen hängde, fantastiska, välbevarade, inflikar Fredrik Ekman. Det är lite omtvistat vem som tände eld på dem, men de brann upp i alla fall. Så nu står museet kvar, men skeppen är inte där. Det är en byggnad kring ingenting. Det är också rätt intressant, en museibyggnad som är tom.

Eija-Riitta Eklöf-Berliner Mauer, kvinnan som gifte sig med Berlinmuren, får nog räknas till Bärtås och Ekmans greatest hits. Många känner kanske inte till att hon först uppmärksammades i ”Orienterarsjukan”. I nyutgåvans färska efterord konstaterar författarna att de med sitt litterära reportage om Eija-Riittas ”förkunnanden av tingens kraft, självständighet och agens” förebådade populariseringen av posthumanismen, den akademiska inriktning där djur och även föremål betraktas som självständiga subjekt. I den nya boken som har temat vandöd historia, nekromantik, utforskar de en annan akademisk multidisciplin i sin linda, lite från vänster: krononormativitet, alltså kritiken mot synen på tid som en linjär utvecklingskedja där det går en skarp linje mellan dåtid och nutid.

– Vi skriver om sådant som intresserar oss av en slump, som en bok vi hittat i ett antikvariat, säger Fredrik Ekman. Något vi är intresserade av men inte vet någonting om. Skrivprocessen blir en undersökning. Vår okunskap är monumental, sedan lär vi oss under undersökningens gång.

Han kommer in på en struken fotnot till en av essäerna i deras bok ”Innanför cirkeln”, som var särskilt lång och behandlade hur mormontrion Herreys schlagerdänga ”Diggiloo diggiley” är inspirerad av Uppenbarelseboken. Fäblessen för att lägga ut texten i fotnoter präglar också det gemensamma samtalet, som till stor del utgörs av utsvävningar, instick och ett avslutande av varandras meningar. Enligt Magnus Bärtås ser deras bokskrivande också ut mer som ett samtal.

– En konversation är sällan linjär. Jag tror att det här utsvävandet hör ihop med vår skrivmetod. Vi åker iväg en vecka med massa böcker, pratar och skriver. Här i ateljén finns den här diskussionen pågående, där vi prövar idéer eller spekulativa antaganden. Som det här med Herreys till exempel.

Foto: Elin Åberg

De dras in i en utläggning om besöket hos new age-sekten Damanahurianerna under arbetet med ”Innanför cirkeln”. Sekten är ansvariga för världens största svartbygge: ett underjordiskt tempel komplett med kupoler i tiffanyglas och tidsmaskiner.

– Vi pratar uppenbarligen om allt utom ”Orienterarsjukan”, sammanfattar Magnus Bärtås.

Det är uppfriskande att läsa ”Orienterarsjukan” och inse att mycket som framstår som så precis ”här och nu” i själva verket rör sig över en större tidsrymd. Den kan läsas som en naiv nutidshistorisk exposé, där många frön till vad det nya millenniet skulle bjuda på sås. För internets synapser gick i oväntade banor. Nya diagnoser spreds genom ”undergroundliknande rörelser, informella nätverk, djungeltrummor” på ett sätt som liknar ”en motståndsrörelses första mobilisering.” Konspirationsteoretikern gick från att vara en perifer tokstolle till att hamna mitt i samtidens epicentrum. Den ensamma nörden på sitt pojkrum kunde plötsligt organisera sig.

– Det var väldigt intressant att skriva efterordet och se tillbaka på texterna, säger Fredrik. Hur mycket som har förändrats sedan vi skrev den, men också hur mycket som inte förändrats. Vi har pratat mycket om det här med ”nörden” och nördens uppstigande som maktfaktor. Vi skriver om nördkulturen och saker som är sprungna ur den, konspirationstänkande och så vidare. Det var på ett annat sätt då, nörden var fortfarande en solitär.

– Jag var mycket i Japan och där fanns det här ”otaku”-fenomenet: människor som lämnade hela idén om produktivitet och bara ägnade sig åt sina hobbys. Det finns en kraft i att verkligen borra sig in i någonting, ägna sig åt en enda sak och kunna jättemycket om det. Det är något onyttigt i det som är tilltalande. Men nu har det en helt annan klang. Nörden var datakunnig, sen fick nörden makt och blev vd för techföretag, säger Magnus Bärtås.

Fredrik Ekman håller med.

– Man sympatiserade med nörden, eftersom man hade den där nördimpulsen själv, säger han. Viljan att söka en alternativ sanning och hitta en annan berättelse än den officiella. Det är nördens drivkraft, som är sprungen ur något slags utanförskap. När ”Orienterarsjukan” kom så hade inte nördens makt eskalerat ännu. Nu kan ett gäng nördar starta en rörelse. Starta våld.

”Berättelsen har inte fått någon förlösning. Som om berättelser ur livet skulle ha en förlösning.” Så slutar ”Orienterarsjukan”. På ett loft i Djursholm fortsätter samtalet, medan Roslagsbanan passerar utanför fönstret.

Läs mer: Jonas Thentes recension av ”Orienterarsjukan” från 2002.