De jagar världens dyraste svamp under stort hemlighetsmakeri

Att Michael Dweck och Gregory Ker­shaw fick upp vittringen på vit albatryffel var egentligen en ren slump. För cirka fem år sedan behövde de båda kompanjonerna i den amerikanska regissörsduon en paus under slutarbetet av sin dokumentär ”The last race” som skildrar födelseplatsen för stock car-racing på Long Island utanför New York.

Helt ovetande om varandra visade det sig att bägge hade besökt precis samma lilla italienska by i norra Italien med bara några veckors mellanrum. Båda hade också fått samma fråga av byborna: ”Varför kommer ni inte hit i november?” underförstått under tryffelsäsongen.

Det räckte för att väcka nyfikenheten. Deras öde beseglades när de åkte tillbaka tillsammans och frågade en butiksinnehavare om varifrån han fick tag på världens dyraste knöl: ”Allt jag vet är att jag lägger 50 euro i en trälåda och nästa morgon ligger det vit albatryffel i lådan”, blev det kryptiska svaret.

– Vi var förstås helt fast. Vi hade råkat snubbla över den här magiska världen och insåg att det fanns hemligheter djupt inbäddade i Piemontes böljande kullar, ler Gregory Kershaw på ett zoommöte.

Hans kompanjon nickar i en annan bildruta på skärmen:

– Det var ett lätt beslut att göra filmen eftersom vi båda är besatta av att hitta miljöer utanför den moderna, globaliserade kulturen, världar som fortfarande har en koppling till naturen, rotade i gamla traditioner och i en lokal gemenskap, säger Michael Dweck.

Den exklusiva vita albatryffeln säljs för runt 50 000 kronor per kilo. Foto: Alamy

Att försöka skingra mystiken kring världens dyraste och mest åtråvärda svamp som säljs för cirka 50 000 kronor kilot, visade sig vara lika svårt som att hitta själva råvaran. Trots att de började resa i skytteltrafik till Piemonte dröjde det flera år innan de lyckades komma till skott.

– Ingen ville avslöja vilka de riktiga tryffeljägarna var – förutom att de lever någonstans uppe i bergen, att de är livsfarliga och har en massa galna hundar. Och jägarna själva är inte direkt typerna som skryter om sina fynd – en försiktighetsåtgärd för att de varken vill dra till sig uppmärksamhet från amatörer som vill komma åt deras fyndplatser eller från skattmasen, berättar Michael Dweck.

Efter att ha bökat runt som tryffelsvin lyckades de amerikanska regissörerna till slut nästla sig in i jägarnas familjer. De flesta av dem var i 70- och 80-årsåldern och av samma skrot och korn – levnadsglada excentriker som lever kvar i en svunnen tid utan vare sig medier, mobiltelefoner och som inte ens hade hört talas om Facebook.

– Vi lyckades vinna deras förtroende, åt middagar och drack vin med dem och blev nästan som familjemedlemmar efter ett tag. Vi förstod komplexiteten i familjerna, ritualerna som de hade i sina liv och den djupa kopplingen till naturen och traditionerna. Människor med enorm passion och visdom som lever meningsfulla liv, berättar Michael Dweck.

”Tryffeljägarna från Piemonte”. Foto: Alamy

Den äldsta av dem var en vital 88-åring som vägrade att sluta jaga tryffel ensam på nätterna – trots att han avråddes av både sin fru och sin läkare.

– Trots att de är mycket äldre än vi hade vi svårt att hålla jämna steg med dem i skogen. De har en vitalitet, energi och hälsa som man till exempel inte hittar bland amerikaner i samma ålder, säger han.

”Tryffeljägarna från Piemonte” är en långsam och poetisk dokumentär i äkta cinéma vérité-stil som följer sina huvudpersoner som en fluga på väggen.

– Det var som att befinna sig i en saga. Så vi ville att varje bildruta skulle kännas som en sida i denna ”sagobok”. Denna gång var vi mer inspirerade av målningar av gamla mästare än av andra filmskapare. Vi försöker att skapa ett filmiskt språk som både återspeglar tryffeljägarnas värld och hur den världen känns för oss, säger Gregory Kershaw.

Ur ”Tryffeljägarna från Piemonte” i regi av Gregory Kershaw och Michael Dweck. Foto: Lucky dogs

”Tryffeljägarna från Piemonte” är inte bara en fascinerande skildring av den ofta brutala jakten på världens mest åtråvärda svamp – spetsad med berättelser om olika försök att förgifta varandras hundar. Det är minst lika mycket en tidsresa tillbaka till en förlorad värd, en vacker meditation över en grupp hängivna äldre män och deras hundar. De ägnar sig åt en uråldrig aktivitet som hotas av det moderna livet där småsamhällen förvandlas till spökstäder på grund av urbaniseringen, skogsavverkningar och klimatförändringar som hämmar tryffelns tillväxt.

Under arbetet med filmen blev regissörerna trädkramare. Tillsammans har de startat en fond som samlar in pengar för att kunna köpa upp mark i Piemonte och dessutom genomföra utbildningsprogram där unga studenter får följa med tryffeljägarna och lära sig om den hotade kulturen.

– Genom att spara skogarna hoppas vi att man också kan bevara den här kulturen som har pågått i så många generationer. Precis som i resten av Europa förvandlas de här små italienska samhällena till spökplatser när de yngre flyttar. Det är saker som håller på att gå förlorade trots att vi behöver dem mer än någonsin, säger Gregory Kershaw.

”Tryffeljägarna från Piemonte”. Foto: Alamy

Tillsammans med sin kompanjon är han fast besluten att fortsätta berätta liknande historier via det nystartade produktionsbolaget Beautiful Stories.

– I grunden handlar våra båda filmer varken om biltävlingar eller om tryffel, utan om samhällen som har en koppling till tradition, idén att en plats kan ha en identitet som fungerar som ett kitt mellan människor, som driver deras liv framåt, säger Kershaw.

Hans parhäst Michael Dweck instämmer:

– Och det kändes bråttom eftersom vi fick känslan av att denna kultur inte kommer att leva vidare på samma sätt i kommande generationer. Jag tror att vårt mål med filmen var att verkligen få publiken att uppleva denna vackra värld innan den försvinner.

”Tryffeljägarna från Piemonte” har svensk biopremiär den 5 november.

Michael Dweck & Gregory Kershaw Amerikansk regissörsduo som tillsammans driver produktionsbolaget Beautiful Stories. Gregory Kershaw har också en bakgrund som stillbildsfotograf och filmfotograf. Tillsammans har de gjort ”The last race” (2018) och ”Tryffeljägarna från Piemonte” (2020) som vann pris för bästa regi i dokumentärklassen på Directors Guild of America, Hollywood-regissörernas prisgala. Visa mer

