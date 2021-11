De leder årets ”Musikhjälpen” i Norrköping

Radioveteranen Brita Zackari var med som programledare redan förra året.

”Det är världens roligaste jobb. Det är också tiden på året då man fylls med hopp om mänskligheten. Att alla går ihop och engagerar sig för något större än de själva är en sån perfekt julsaga att man knappt orkar med”, säger hon i ett pressmeddelande.

Artisterna Anis Don Demina och Oscar Zia gör premiär som programledare. Oscar Zia har dock deltagit som artist flera gånger tidigare och har också varit publikens ambassadör.

”Jag är redan lite nervös och så oerhört peppad på att få sätta i gång veckan. Jag ska göra mitt bästa för att guida publiken och se till att folk engagerar sig. Sedan ser jag också fram emot att spela i buren – kanske nån jullåt”, säger Zia.

Temat för årets ”Musikhjälpen” är ”För en värld utan barnarbete” och programmet ska sätta fokus på att 160 miljoner barn i världen just nu tvingas till barnarbete.

”Musikhjälpen” är ett radio- och tv-evenemang som har sänts en vecka per år sedan 2008 med syfte att samla in pengar till mänskliga katastrofer. Under veckan direktsänds Musikhjälpen dygnet runt på P3 och SVT Play. Årets program sänds från Gamla Torget i Norrköping 13–19 december.

