De leder starten på Melodifestivalen: ”Vi gör ett helt nytt sorts program”

– Det kunde inte börja bättre! Jag är Lenas stora fan och enormt stolt över att få ta plats bredvid henne, utbrister Christer Björkman.

Det gör han också bokstavligen – om än på armlängds avstånd. När DN når programledarparet på tisdagen har de just sjunkit ner i en soffa i en av logerna på Annexet efter att ha repeterat manus.

– Det känns bra, manuset sitter där! Det är mer direkt tilltal den här gången eftersom man inte behöver gå via arenapubliken. Man kan vara lite snabbare i kurvorna, säger Lena Philipsson.

– Och så är vi nog mer småputtrigt underfundiga snarare än att vi jagar skratt och punchlines. Det finns ändå ingen som tar emot skämtet i rummet, tillägger Christer Björkman.

På grund av pandemin är upplägget för årets Melodifestival helt annorlunda. Turnén är inställd och samtliga program sänds från Annexet i Stockolm utan publik.

– Vi gör ju ett helt nytt sorts program om man ska vara krass. Att turnén och därmed närvaron ute i landet uteblir är supertrist, men alternativet hade varit att ställa in allt och det vore ännu värre. Melodifestivalen behövs mer än någonsin i år, säger Björkman.

Programledarparets historia sträcker sig tillbaka till 2004 när Lena Philipsson ställde upp i tävlingen med ”Det gör ont” – en låt som hon vann tävlingen med. Därefter har hon både tävlat och uppträtt flera gånger, samt lett programmet tre gånger tidigare.

– Det kändes väldigt kul att bli tillfrågad just i år. På grund av pandemin har jag tvingats ställa in turné och allt, så jag har inte mycket annat för mig just nu. Det har känts härligt att få ha något att fästa blicken på igen.

Att programleda ett större nöjesprogram utan publik var något hon fick öva på redan i somras när hon ledde Allsång på Skansen.

– Då bjöd jag faktiskt in åtta tjejkompisar, men det var allt. Det är klart att det var svårt att inte kunna spela som vanligt med publiken, det gick ju till exempel inte att köra någon allsång. Men hemma i tv-soffan tror jag man märker mindre av om det är publik på plats eller ej.

Publiken i arenorna må utebli, men mycket pekar på att programmet i år kan håva in en större tv-publik än vanligt. Behovet av förenande lägerelds-tv har vuxit under pandemin och sett till tittarsiffror har stora tv-format som ”På spåret”, ”Idol” och ”Så mycket bättre” varit vinnare. I julas ville rekordmånga svenskar titta på Kalle Anka på julafton. Tittarsiffror är dock ingenting som påverkar Lena Philipssons nerver, säger hon.

– Nej, det där tänker jag inte alls på. Det känns ju ändå som att hela Sverige tittar på Melodifestivalen varje år, så om det blir en ökning så är den ändå marginell, säger hon.

Christer Björkman är dock inte säker på att tittarna kommer att strömma till direkt.

– Jag tror att det kan ta någon vecka eller två tills att man vant sig vid den nya formen. Jag hoppas att alla tittar med öppet sinne utifrån de förutsättningar som faktiskt är.

Alla älskar att ha en åsikt om Melodifestivalen. Hur kommer den att formuleras i år?

– Först och främst vill jag bara säga att det är allas vår rättighet att ha åsikter om Melodifestivalen. Det ingår att man ska tycka starkt och mycket. Jag älskar det, på gott och ont, säger Björkman.

Även när åsikterna handlar om din programledarinsats?

– Jadu… Det ingår det också. De får tycka vad de vill. Men jag hoppas att jag ska kunna tillföra en trygghet, en fast punkt som gör att man som tittare kan luta sig tillbaka och känna ett lugn.

För Christer Björkman har beslutet att programleda Melodifestivalen varit ambivalent. Efter 20 år som tv-producent och ”schlagergeneral” gör han i år sitt sista år med Melodifestivalen. När kollegorna tjatade in idén kände han sig både smickrad och rädd på samma gång.

– Det är ju egentligen vansinne, det är klart att jag inte ska tacka ja till det här egentligen. Men redaktionen sålde in det bra. Och som tv-producent så är det klart att jag ser jag poängen i att jag bör vara den röda tråden genom alla program, med tanke på jubileet, säger han.

– Men ju närmare jag kommer, desto mer ifrågasätter jag beslutet på grund av all nervositet…

Det första han gjorde efter att ha tackat ja var att skriva ner namn på personer som betytt mycket både för honom själv och för tävlingen. Utifrån namnen skapade man sedan en dramaturgi där personernas olika personlighet och tonalitet blev det bärande elementet, berättar han.

– Alla de här artisterna visar tillsammans den bredd som tävlingen står för. Det börjar med Lena som är en riktig veteran i sammanhanget, via de nya Anis Don Demina och Oscar Zia och slutar med Eurovisiontyngd i finalen, eftersom det är dit vi ska. Där kommer Måns Zelmerlöw in som ett naturligt namn, säger han.

Ett annat tema handlar om hans egna misslyckanden i tävlingen.

– I deltävling tre kommer jag att programleda med en person som jag hade kunnat göra vad som helst för att få se tävla i Melodifestivalen, men som alltid har vägrat: Timbuktu. Han är bara en av alla artister genom åren som jag försökt få med men misslyckats med.

Det låter som att programmet handlar en hel del om dig och din resa. Kommer vi att få lära känna Christer Björkman på ett annat sätt?

– Vad finns det mer att berätta, höll jag på att säga. Haha. Nej vi får se. Det är inget jag vill avslöja.

2021 blir ditt sista år i Melodifestivalen. Varför slutar du?

– 20 år är lång tid och det här projektet behöver nytt blod. Jag har vänt på varenda sten och nu känner jag att jag inte har så mycket mer kvar att ge. Jag är 63 bast och längtar efter andra utmaningar i livet, innan det är för sent.

Utmaningarna han syftar på är bland annat att ta Eurovisionformatet över Atlanten och göra ett American song contest för alla amerikanska stater, något som han har arbetat med sedan flera år tillbaka.

– Vi har inte sajnat något än, men nu är vi väldigt nära. Formatet finns där redan, det är utvecklat och klart. Planen är att det ska sjösättas redan 2022.

Vad är ditt starkaste minne från året då du började med Melodifestivalen?

– Mitt första år var också det första året vi drog ut på turné med Mello. Vi hade verkligen inte någon aning om vad vi gav oss in på. Precis samma sak är det nu. Det knyter ihop den här säcken – jag börjar utan att förstå någonting och slutar med att förstå lika lite.