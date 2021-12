De mest sedda svenska klippen på Youtube 2021

Näst flest visningar har Mauri Hermundssons ”Uppdrag mat”-video där programledaren från ”Lego Masters Sverige” hälsar på en dag hos Sveriges kortaste familj.

Även etablerade Youtubestjärnor som Jocke och Jonna Lundell, humorgruppen JLC och Therese Lindgren finns med på listan. Enligt Youtube går trenden mot längre videor och mer kvalitativt innehåll.

”Trots hård global konkurrens ser vi att svenskarna väljer att främst titta på innehåll skapat av just svenska YouTube-kreatörer”, säger Andrea Lewis Åkerman, kommunikationsansvarig på Youtube Sverige, i ett pressmeddelande.

Hela listan:

1. Melodifestivalenparodi 2021 – Bröderna Norberg

2. Lever en dag hos Sveriges kortaste familj – Uppdrag: Mat

3. 30 000 calorie challenge at 20 yers old – SampeV2

4. I spent 50 hours buried alive – Mr Beast

5. Puppet Master #1 – Familjen Lundell

6. Sidemen Tinder in real life – Sidemen

7. Lever en dag som bikini fitness modell – JLC

8. Delar med mig av nyheterna – allt kommer förändras! – Therese Lindgren

9. One year alone in forest of Sweden building log cabin like our forefathers – Erik Grankvist

10. Vila i frid mormor – Gordon Dewoon