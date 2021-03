De prisas på Tempo dokumentärfestival

Fyraårige Imad är agressiv och intresserar sig för att stena kaniner och halshugga hundar. Filmskaparen Zahavi Sanjavi har följt familjen i ett fångläger i Irak.

Tempo-festivalen är en av Sveriges största dokumentärfilmstävlingar och arrangeras med stöd av Svenska Filminstitutet. Till följd av pandemin är årets upplaga digital.

Bland övriga vinnare märks ”Man med duvor” av Lina Maria Mannheimer, som tilldelas priset för bästa korta dokumentär och ”The earth is blue as an orange” av Iryna Tsilyk som tog hem internationella dokumentärkategorin.

