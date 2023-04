De spelar på mini-Way out west

Artisterna som är bokade till kvällen, som äger rum den 4 juni, är First Aid Kit, Amason, Alex G, Parham och d4vd.

”Nu kommer Way out west till Frihamnen och sätter sin egen prägel på det stora festivalområdet och dess tre scener under söndagskvällen. Och besökarna får uppleva ett Way out west med fri entré och utan åldersgräns”, säger Kristian Ferrara, projektledare för Göteborgs jubileumsfestival.

Fler artister tillkommer till endagsfestivalen.

Originalfestivalen Way out west äger rum den 10–12 augusti i Slottsskogen i Göteborg, och bokade akter är bland andra Håkan Hellström, Blur, Wizkid, Boygenius och Tove Lo.