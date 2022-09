”De tunna gudarna” vibrerar av rockens extas

Roman Aris Fioretos ”De tunna gudarna” Norstedts, 497 sidor Visa mer

Ett brev dimper ned hos en åldrad musiker, ”Ache” – en gång Timothy – Middler som ägnat livet åt att med gitarrens hjälp försätta sig i den exakta skärningspunkten mellan upphöjelse och utplåning.

Det finns en dotter. Han har vetat om henne ett tag men lyckats väl med att stoppa undan henne. Nu finns hon igen och är elva år gammal och hennes mor, en tillfällig natt i Amsterdam, vill att Ache ska skriva till henne och berätta om sig själv, just så som det var. Bara fakta.

Så inleds Aris Fioretos nya roman ”De tunna gudarna”, sedan följer dessa brev, Aches berättelse: så här var det.

Det var en småstadsuppväxt i New Jersey, en supande mamma, en stum och sorgsen pappa och en farmor med migrantmärket i pannan och andarna swishande runt öronen. De eteriska varelser som följt henne hela vägen från massakern i hembyn i Ukraina till denna plats på andra sidan Atlanten och som hon nu ger sitt drömmande barnbarn. En gåva för livet, ska det visa sig, för vad jagar Ache annat än just detta: de tunna gudarna.

Där finns också en tvillingbror som verkar ha all livskraft som Timothy saknar. Men sådant vet man inte alltid, Jimmys förmåga att skapa liv och rörelse vart han än går, det otämjda och fria, kanske är just vad man går under av. Medan Timmys bleka nuna som går bort sig i snön i en fantasi om Jack Londons Alaska och nästan dör där, har en seg överlevnadskapacitet som bär genom hela livet.

Aris Fioretos leker åter med verklighet och fantasi, efter den hyllade metaleken i ”Atlas” och romanen om det kvinnliga flygaresset Nelly Becker ”Nelly B:s hjärta”. Nu genom att behandla en påhittad person som vore det en verklig, som fanns där en biografi att vara trogen.

Ache känns som om han fanns, som om Fioretos bara tagit sig via friheter när han skildrat detta liv, utifrån musiken, med teman och variationer, och med ett lojalt inifrånperspektiv – det är genom Aches ögon vi ser världen.

Det blir oerhört övertygande, en tät, kompakt och omfångsrik färd genom ett liv i längtan efter den perfekta musikens tjänst, kompromisslöst så.

Ache drar till New York, förstås, i sin döda farbrors Impala, med minimal packning och stereon på högsta, nu börjar livet. Där finns skitiga lyor, droger och trasig poesi. Där finns rock.

Aris Fioretos skriver tätt intill musiken och visar sin djupa kunskap om 1970-talets musikscen i New York och plockar bitar ur verkliga låtar, inspireras av verkliga samarbeten och musikaliska födelseberättelser när han skriver om Aches band Transmission som under några få skälvande år står i rockens epicentrum.

Men redan som pinnsmal liten rocker strävar Ache mot sfärerna. Mot musik som kan binda den människan till det eviga och överbrygga skräcken för den totala utsattheten.

Apollon är Aches följeslagare genom livet, allt handlar om tomrummet som fylls av vibrationer som bär ut mot en evighet där man kan stå ut med sig själv och vara sig själv nog.

Men så är det ju det här med livet. Med barndomen som spökar, tvillingbroderns öde som hemsöker honom. Och dessutom kärleken. Kvinnor som dyker upp och vill något och som han älskar, men vad vill de?

Ett parti där berättartekniken briljerar möter Ache en brittisk kvinna som är en av hans livs största kärlekar, som med alla medel försöker få honom att förstå att om jag ska falla in i dig måste jag veta att du står där och tar emot. Och han säger ja, så klart, men har inte hört ett ord av vad hon egentligen sa: jag vill ha familj, jag vill ha en framtid.

Så far han förkrossad hem till New York och går nästan under i självömkan efter uppbrottet. En perfekt inifrånskildring av manlig självtillräcklighet, dock med en milt ironisk insikt.

Bara i inledningen och i en avslutande berättelse om ett farligt uppdrag som Ache tar på sig för att trygga sin älskades framtid, unnar sig Aris Fioretos att ta ett kliv tillbaka och skildra skeenden med tredjepersons distans.

Det präglar också språket, här finns en plikttrogen precision i viljan att få med allt, allt, som hänt Ache, ibland stupar meningar ned i ofullständiga satser, eller mynnar ut i brokiga metaforer.

Det är en självupptagen mans monolog och den blir emellanåt just så stum, så inåtvänt rabblande – troget men ibland också trögläst.

Men ”De tunna gudarna” är också en bedrift, ett universum byggs. Något djupt fascinerande växer fram, inte minst i de avslutande delarna när Ache lever en bohemisk, halvt miserabel, halvt framgångsrik, konstnärstillvaro i Berlin, i fuktiga rivningskåkar med eviga pengaproblem och olika prosaiska sätt att hanka sig fram. Samtidigt som drömmen om tonerna, de som är sanna bortom förståndet och kan ta honom ut ur sig själv och på samma gång låta honom leva i fullständig närhet, aldrig helt dör.

Bara nöts ned lite, blir mindre viktig, samtidigt som människan Ache nöts fram, slitnare, tröttare och kanske till sist redo att möta någon annan än sig själv och sin längtan. Just när det är för sent.

Aris Fioretos medarbetar i DN Kultur. Hans bok recenseras därför av Jenny Aschenbrenner, kritiker och kulturredaktör på Dagens ETC.