De visar filmer som ingen annan törs strömma

– Vi startar med 300 filmer och kommer att lägga till fem nya varje vecka, berättar Rickard Gramfors, en av tjänstens skapare.

Satsningen fokuserar helt enkelt på sådant som andra inte har velat ta i, konstaterar den andre Cultpix-skaparen, Patrick von Sychowski.

– Det handlar om de filmer som inte anses fina nog, men som har en publik och lever vidare genom vhs, midnattsvisningar och liknande.

På listan över de filmer som finns med från starten märks bland annat svenska ”Kyrkoherden, ”Ur kärlekens språk”, ”Rötmånad” och ”Anita – ur en tonårsflickas dagbok”, Hongkongfilmerna ”Lady street fighter” och ”Return of the kung fu dragon”, amerikanska ”Driller killer” och ”The erotic adventures of Zorro” och turkiska ”The sword and the claw”.

– Genremässigt blir det en blandning av skräck, scifi, thrillers, drama, ”mondo”, erotik, gamla tv-serier. Det blir filmer från hela världen, vi håller på med förhandlingar med en rad olika bolag världen över, till exempel amerikanska Troma. Målet är att vara globalt på alla sätt, säger Rickard Gramfors.

Granfors är medveten om att innehållet i en del av filmerna gör att man inte kommer att kunna ta till sig utbudet från Cultpix i alla länder. Och vissa filmer har man inte kunnat få tillgång till, eftersom målet är att allt som visas ska vara globalt och rättighetsfrågor har i en del fall ställt till med problem.

– Målet är att det inte bara ska vara en hyrtjänst utan vi vill också att det ska vara ett forum för oss som tycker om kultfilm. Vi startar en podd där filmerna diskuteras, vi kommer att anordna quizzar och så vidare.

Cultpix kommer inte att lanseras som en app, eftersom man tror att Appstore skulle säga nej på grund av det innehåll med sex och våld som erbjuds. I stället får man gå via sin dator eller sin smartphone.

Utbudet handlar om filmer gjorda mellan 1910 och 1990.

– Det är det som vi anser vara kultfilmer och exploitation. Det är möjligt att filmer gjorda senare en dag kommer att kallas kultfilmer, men där är vi inte än, säger Rickard Gramfors.

Patrick von Sychowski framhåller att grundtanken med tjänsten inte bara är kommersiell – det ligger ett genuint intresse för filmerna bakom satsningen.

– Vi vill skapa en community för filmnördar, där vi också kommer att ordna visningar på bio, virtuella screenings med mera, säger han.