Dean Tavoularis är scenografen som blev stjärna efter ”Gudfadern”-filmerna

I totalt mörker kommer en replik: ”I believe in America” (jag tror på Amerika).

Ansiktet på den talande tonar fram. Det är mörkt kring honom. Kameran drar sig bakåt. Vi spanar in i dunklet: Var är vi?

”Gudfadern” (1972) har en av de bästa och mest kända inledningarna i filmhistorien. En mustaschprydd man i gammaldags smoking berättar om hur dottern misshandlats och förövarna sluppit undan. Medan kameran backar fylls bilden runt honom ut. Vi ser först bara blänk från metalldetaljer. Rummet har mörk inredning som glupskt sväljer det mesta ljuset. Det är stolar med läderstoppade ryggstöd, mörk träboasering som går högt upp på väggarna, ett tungt skrivbord, träjalusier genom vilka solljus anas. Är det ett exklusivt vardagsrum eller ett kontor? Inledningen skapar osäkerhet och nyfikenhet.

På det sättet presenteras vi för Don Corleones arbetsrum i Francis Coppolas ”Gudfadern”. Från början är scenografin en del av dramatiken. Vi kan inte riktigt urskilja miljön – filmen gav fotografen Gordon Willis smeknamnet ”Mörkrets furste” – och luras att titta extra noga.

Det är något olycksbådande över Corleonehuset: ”Det skulle inte vara en underjordisk fängelsehåla eller så, men något hotfullt skulle alltid lura där, och samtidigt skulle det avväpnas genom närvaron av familj och barn” säger scenografen Dean Tavoularis i Jordan Mintzers färska intervjubok ”Conversations with Dean Tavoularis”. Det är ett praktverk, utgivet av ett franskt förlag, med text på franska och engelska. Här finns även intervjuer med människor som arbetat med Tavoularis, och fullt med bilder: filmbilder, bakombilder från inspelningar, vackra skisser och ritningar.

Dean Tavoularis med sin franska hustru, skådespelaren Aurore Clément i Paris 2019. Foto: Said Anas/Alamy

Sista sidorna fylls av bilder på Tavoularis egna målningar. Han fyllde nittio i maj, är gift med skådespelerskan Aurore Clément som han mötte under inspelningen av Coppolas ”Apocalypse now” (1979), bor i Paris, och har en ateljé där han efter många år med uppdrag skapar fritt: ”Det är som att vara barn med föräldrar som gått ut på restaurang så att man har en kväll ensam hemma. Det är något spännande med det, men det kan vara skrämmande också...”

Dean Tavoularis förtjänar en fin bok. Han har arbetat på flera intressanta produktioner, förutom ovannämnda även till exempel ”Zabriskie Point” (1970), ”Avlyssningen” (1974) och ”Carnage” (2011). Hans namn förknippas med Coppolas, de har jobbat tätt ihop, men ingenting Dean Tavoularis gjort är förstås så känt som ”Gudfadern”-filmerna.

Vi är många som är hemtama i de miljöerna: köket där det kokas köttfärssås till alla mannar som samlats när det är gangsterkrig, det konungsliga sovrummet där Hollywoodbossen Woltz vaknar med ett hästhuvud vid fötterna, källaren med vaskar och snickarbänk där Fat Clemenza visar Michael revolvern han ska använda i en restaurang i Bronx. I skapandet av ”Gudfadern”-världen hade Dean Tavoularis en nyckelroll. Han fick en Oscar för den andra filmen. Klart att man vill höra en sådan personlighet berätta.

Hollywoodbossen Woltz ( ) vaknar upp med ett hästhuvud i sängen i ”Gudfadern” Foto: Alamy

Scenen där Al Pacinos Michael skjuter polischefen McCluskey (Sterling Hayden) och gangsterbossen Solozzo (Al Lettieri) filmades på en riktig restaurang i Bronx. Idealiskt ställe, tyckte Tavoularis när han kom dit, men linoleumgolvet var tråkigt. Det måste finnas något bättre under. Vid toaletterna stack originalgolvet fram. Det var vacker mosaik. Producenterna gnölade över kostnaden på 8 000 dollar för att riva bort linoleummattan, ”man behöver inte se golvet”. ”Hela jävla rummet är på ett golv”, svarade Tavoularis. I filmen syns det nu i högsta grad, ”speciellt i sista bilden när kameran är högt upp och ser ner på mordplatsen”. Hade den bilden tagits utan mosaikgolvet?

Annat i filmen är helt orealistiskt. Via en vän fick Tavoularis tillträde till en verklig mafiosos hem i New Jersey - ”Jag blev verkligen besviken! Det var bara ett tråkigt hus och där fanns ingenting att hämta...”

Tankarna går till Martin Scorseses ”Maffiabröder” (1990). Den är en sorts svar på Coppolas guldinramade maffiaporträtt och New Jerseyhuset tycks ha hamnat där i stället.

Tavoularis växte upp nära Hollywood. Föräldrarna hade invandrat från Grekland. Pappa var tillsammans med sin bror i kaffebranschen. Dåvarande chefen för filmbolaget 20th Century Fox, Spyros Skouras, var också från Grekland, så självklart var det Tavoularis kaffe som serverades i bolagets lunchrestarurang. När pappa hade ärende dit fick Dean sitta vid bardisken med en läsk: ”Och där såg jag alla de här fantastiska figurerna: ballerinor, cowboys och indianer, vikingar, romare ... Jag stirrade på de vackra människorna och tänkte: Det här är livet. Jag vill vara med.”

Han var bra på att teckna. Efter gymnasiet pluggade han arkitektur och gick på konstskola på kvällarna. Första jobbet i filmbranschen var hos Disney. Tavoularis var inte intresserad av animerad film, men andra sysslor hittades åt honom. Han arbetade med att utforma attraktioner till Disneyland, som skulle invigas 1955, och med scenografi till Disneys spelfilmer. Att vara med om att mejsla fram cinemascopeäventyret ”En världsomsegling under havet” (1954) var ”som en filmskola för mig”. Så fungerade Disney för många vid denna tid. Tavoularis blev kvar på bolaget i omkring tio år.

Karriären som självständig scenograf fick en rivstart med jobbet som art director på ”Bonnie och Clyde” (1967). Den var byggd på den verkliga historien om ett ungt förbrytarpar som under depressionen blev en sorts folkhjältar och ses i dag som början på New Hollywood-eran, det nyskapande amerikanska 1970-tal som senare även Coppola blev en del av. En känning i branschen tyckte att Tavoularis borde passa för projektet, och så blev det ett möte med regissören Arthur Penn och skådespelaren Warren Beatty, som både gjorde Clyde och producerade. Beatty tycktes gilla hur Tavoularis uttryckte sitt missnöje med Hollywoodfilmernas brist på realism.

Varför måste scenografi vara så prålig, undrade Tavoularis på den tiden. Prydnadslisterna i Hollywoodfilmernas rum, till exempel, retade honom. Så svullna, mycket bredare än verklighetens. Det måste vara så, fick han höra. En riktig prydnadslist skulle inte gå fram i bild. ”Hundra procent bullshit”, fnyser Tavoularis, ”... det säger allt om mentaliteten i Hollywood då.”

I filmer inspelade i New York var scenografin mer realistisk. New York-filmer utnyttjade i högre grad verkliga miljöer. Tavoularis la i sina filmer mycket möda på att få rum att kännas slitna och i bruk. Miljöerna i ”Gudfadern”-filmerna är vackra, känns samtidigt tunga, massiva, påtagliga. I det mesta Tavoularis gjort har han velat utgå ifrån verkligheten. ”Brinks-stöten” (1978) var inspirerad av en verklig kupp utförd efter andra världskriget, och en scen ville regissören William Friedkin och Tavoularis göra efter Edward Hoppers målning ”Nighthawks” (1942), med sin ödsliga nattliga servering. De hittade ett bra ställe i Boston, men fann att i verkligheten kunde inte ett jättefönster bära så stor del av fasaden. Hoppers servering är en arkitektonisk omöjlighet. Tavoularis team tog ut så mycket som var tekniskt möjligt av fasaden, ”det fick bli vår 'Nighthawks'”.

Tavoularis la i sina filmer mycket möda på att få rum att kännas slitna och i bruk.

Scenografin kan hjälpa eller hindra skådespelarna. Till ”Brinks-stöten” behövdes även en liten livsmedelsbutik. Man jobbar på byggena in det sista, säger Tavoularis, och så luktar det terpentin och fernissa när det är dags för tagning. Inte inspirerande. När butiken i ”Brinks-stöten” var färdig trampade han sönder vitlöksklyftor och oreganokvistar på golvet, ”så att det skulle dofta rätt för aktörerna”.

Francis Ford Coppolas ”Avlyssningen” handlar om Harry Caul (Gene Hackman), en sorts högteknologisk privatdetektiv, specialist på övervakning. Tavoularis beställde i rollfigurens namn prenumerationer på tidskrifter om övervakning och la dem i skrivbordslådorna på det uppbyggda kontoret. Drog Gene Hackman ut en låda skulle han finna en facktidskrift skickad till Harry Caul.

Det är roligt att läsa om knep och tricks, inklusive tjuvtricks. Till ett första möte med italienska regissören Michelangelo Antonioni inför produktionen av hans amerikanska film ”Zabriskie Point” – en svårt daterad rörighet om den tidens ungdomsuppror – hade Tavoularis inte hunnit sätta sig in i manuset ordentligt. Antonioni blev skeptisk. Under några dagars letande efter inspelningsplatser och annat i USA var han fortsatt kylig. Så var Antonioni tvungen att flyga hem till Italien ett tag. Under tiden skulle Tavoularis fortsätta att arbeta efter deras riktlinjer. I denna box skickades alltsamman till Antonioni i Italien: ”... när han kom tillbaka var hans beteende förändrat”.

Scenografer blir sällan stjärnor men efter ”Gudfadern”-filmerna var Dean Tavoularis ett namn. Det såg ut som om Coppola skulle ta över världen, hans eget bolag växte och han röjde väg för nya stjärnor, som George Lucas. Tavoularis stod vid Coppolas sida på triumfvagnen. Coppolas ”One from the heart” (1981, hopplös svensk titel ”Älskling, jag hatar dig!”) såg ut som en sorts officiellt erkännande av Dean Tavoularis.

Här var allt ljus på scenografin. Frederic Forrest och Teri Garr är ett käbblande kärlekspar i Las Vegas, och paradoxalt nog är miljön artificiell som i ingen annan Coppola-Tavoularisfilm. Allt är uppbyggt, allt är inspelat i studio, i fantastisk, neonljusdränkt scenografi. Det blev en av filmhistoriens värsta kraschlandningar. Filmen är odräglig, skådespelarna och den tunna intrigen har inte en chans, det är byggen och utstuderat kameraarbete så man storknar. Svindyra floppen ”One from the heart” blev början till slutet för Coppolas bolag Zoetrope.

Mintzers bok berör en intressant fråga: vad gör en hängiven filmarbetare för filmens bästa och vad gör hen bara för sin egen tillfredsställelse, för att det känns som om den där extra finessen måste till för att fullborda ens verk? För Tavoularis räcker det inte att leverera det beställda: ”Man måste ge regissörerna till och med mer än vad de vill ha.”

Till en scen – den kom sedan inte med – i ”Gudfadern” skulle man inifrån ett kafé filma ut på gatan där en bil skulle explodera. Tavoularis sa åt rekvisitören att fixa äppelpajer eller liknande, pajbitar skulle finnas på faten under plastkuporna som stod på disken. Det var sent på natten, rekvisitören grumsade, de där bitarna skulle aldrig synas i bild. Men Tavoularis ville ha dem. När man nästa dag granskat tagningarna kom rekvisitören fram till Tavoularis och påpekade att pajbitarna inte kommit med i bilden. ”Jag vände mig mot honom och sa: 'Du får sparken'”. Pajen var inte där för att synas, ”den lägger man till av något annat skäl än för publiken och jag kände att om rekvisitören inte fattade det kunde vi inte jobba ihop”.

Christoph Waltz och Kate Winslet i Roman Polanskis ”Carnage”. Foto: Alamy

Roman Polanskis ”Carnage”, efter franska dramatikern Yasmina Rezas pjäs ”Massakerguden”, är förlagd till New York där två föräldrapar möts i ena parets stora gamla lägenhet. Den är inspelad i studio i Paris, lysknappar och allt möjligt skeppades från USA för att detaljerna skulle bli rätt. Tavoularis ordnade så att alla eluttag försågs med ström anpassad till amerikansk standard. Det var möjligt att koppla in amerikansk hemelektronik i scenografin. Han kan bli ”lite besatt” av detaljerna, medger hen.

Men kanske är det detta monomana styrande även med det som inte syns som ger den övergripande trovärdighet som fick intervjuaren Jordan Mintzer att tro att den inledande scenen i en park ändå var tagen i New York.

Nej, på Paris-studions parkeringsplats, med Manhattanhorisont inkopierad i efterhand, säger Tavoularis. Han låter belåten: ”Det fungerade visst, eftersom det lurade dig!”

Andra Dean Tavoularis-filmer ”Little Big Man” (1970) ”Bonnie och Clyde”-regissören Arthur Penns film med Dustin Hoffman som 121-åring som intervjuas om sitt liv i vilda västern. Hoffmans mask som 121-åring blev mycket omskriven. ”Outsiders” och ”Rumble fish” (båda 1983) Coppolafilmatiseringar av två av S E Hintons romaner om ungdomar i gäng. ”Tucker - En man och hans dröm” (1988) Jeff Bridges spelade verkliga bilbyggaren Preston Tucker, som efter andra världskriget ville utmana de etablerade fabrikaten, i en Coppolafilm där man kunde se paralleller med regissörens egen karriär ”Blodröd sol” (1993) Philip Kaufman regisserade Michael Crichtons thriller där, i en tid då USA hukade för konkurrensen från framgångsrika Japan, ett stort japanskt företag får en diabolisk roll. ”The ninth gate” (1999) Vår egen Lena Olin i Tavoularisscenografi! Dessvärre i en skräckis som trots regi av genremästaren och -veteranen Polanski blev en kalkon. Visa mer

