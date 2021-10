Debaser säljer verksamheten: ”Väcker lite oro”

Mer om Debaser

Debaser Slussen startades 2002 och därefter Debaser Medis 2006, Debaser Malmö 2007, Debaser Humlegården 2009 och Debaser Strand 2013 samt Debaser Slussenterrassen sommaren 2015 och Debaser Pontonen 2020.

Under åren har de haft artister som Billie Eilish, Bob Dylan, Adele, The Hellacopters, The XX, Ebba Grön First Aid Kit, J Hus m många flera.