Debatten om Konstfack: De banaliserar en antirasistisk kamp

Den mediala diskussionen om Vita Havet, Brown Island och Konstfack visar mest av allt hur slapp den professionella kulturdebatten ibland kan vara.

Sara Kristoffersson gick ut i DN (1/2) och kritiserade studenter på den skola där hon själv jobbar, studenter som lyft frågor om inkludering, mångfald och skillnad genom ett symboliskt, prövande, tankelekande användande av skolans centrala rum, Vita Havet. Ett namn och en symbol som anspelar på konstvärldens förment neutrala och färglösa ideal. Studenterna gjorde det för att lyfta frågor om inkludering i dialog med sin skola, internt, för att sätta ljuset på de dolda normer som konstens vita kub, skolans rena väggar, dess utvalda studenter och höga ideal kan tänkas härbärgera. Men de har inte ”krävt” namnbyte. De reste frågan om namnbyte för att, som de själva medger, lyfta andra frågor.

Hynek Pallas (Expressen 17/2), Per Svensson (DN 15/2), Therese Bohman (Expressen 17/2) och många andra hoppar in i debatten utan att ha gjort den mest elementära efterforskningen om vad detta handlar om. Ingen av dem har orkat läsa den text som delvis lagt grunden för diskussionen, Brown Islands ”Floating in the white sea”. Men de vevar ändå de stora starka orden: ”galet”, ”absurt”, ”sekteristiskt grupptänkande”, ”förföljelse”, ”häxjakt”. Man undrar varför de var så redo, så i startgroparna för att läsa så och tolka så?

Om man till skillnad från dessa reaktionära pennfäktare läser Brown Islands text ser man direkt att Sara Kristoffersson verkligen försöker förminska deras ärende genom att framställa det som ett absurt och simpelt argument om att färgen, ordet och namnet ”Vita Havet” är rasistiskt för att sedan koppla detta på ett utstuderat sätt till… ja just det, ”identitetspolitik”.

Det är i sig förvånande med en lärare som i öppen press polemiserar mot sina studenter och deras initiativ på skolan, i en pågående dialog, med ett inlägg som banaliserar, förvränger och utelämnar detaljer för att ro hem en enkel poäng på studenternas bekostnad. Motsatsen, studenter som protesterar öppet mot en skollednings initiativ, planer och handlingar, är mindre konstigt. Det handlar om maktförhållanden.

Men vad säger man om en professor på Konstfack som i ett samtal om inkludering, rasism och mångfald dessutom tar till denna ständigt missbrukade högerklyscha, ”identitetspolitik”? Ett ord som frammanar ett spöke och egentligen inte vill annat än att underkänna motståndaren samtidigt som det numera inte säger någonting alls. (För en insiktsfull påminnelse om bruket och missbruket av ordet se Henriks Arnstads diskussion i Aftonbladet 29/8, 2019) Fast jo, en sak visar uttrycket tydligt och det är att den som tar till det för att avfärda initiativ för att raljera och misstänkligöra antirasistisk kamp eller för att håna krav på rättvisa är förutom att vara lat och historiskt omedveten också troligtvis lite rädd för förändring och skillnad. Kristoffersson har försökt snygga till sitt ärende genom att sent omsider påstå att Brown Islands inspel skymmer andra viktiga perspektiv, som klass. Det är så genomskinligt att det nästan är komiskt, om det inte vore för hennes så intellektuellt ohederliga försök att raljera kring sina studenters initiativ. Jag undrar hur hon ska reparera det förstörda förtroendet.

Foto: Hironori Tsukue

Självklart måste vem som helst kunna motsätta sig idén om namnbyte. Men frågan är väl nu mer kanske hur och var man gör det. Brown Islands text lyfter alltså namnet på detta rum som en symbolisk gest, ja rent av som en performance: vad skulle det kunna medföra att byta namn? frågar de. Det är väl egentligen själva aktionen, att resa frågan. De visar att det är helt på det klara med att ett namnbyte inte löser problemet de egentligen vill ta upp. Men frågan om namnbyte har uppenbarligen varit en (effektiv) farkost för deras viktigare frågor. Så här skriver de mot slutet av sin text, i min översättning:

”I början av vår undersökning var vår avsikt att skriva en artikel som skulle argumentera för att ändra namnet på Vita Havet. Vi ansåg att dess språkliga symbolik inte borde tas för lätt, eftersom namnet i någon mån sätter ramarna för vad som händer i detta hav. Namnet erbjuder möjligheter och en plattform för kritik. Detta är viktigt som en metod som fokuserar otillräckligheter, brister och luckor, men även som en möjlig öppning för att omförhandla etablerade praktiker. Att byta namn kan vara en sådan praktik, eftersom det direkt skulle engagera en process som ifrågasätter institutionella procedurer och värderingar, avslöjar vem som har en röst, vilka positioner som har makt, och synliggör representationens politik och möjligheter. Men enbart detta kommer inte i sig själv lösa de frågor som vi har diskuterat. Vi måste också uppmärksamma vad som ligger bortom namnet, i de synliga strukturer som upprätthåller den institutionella status quo och de historier och röster som har utelämnats.”

Men troligen har Kristoffersson ofrivilligt faktiskt gjort Brown Island en tjänst, genom att lyfta ut detta i DN.

Deras text är rakt igenom nyanserad, resonerande, rolig och läser in konstrummet Vita Havet i den modernistiska traditionen, kopplar den till den förmenta neutraliteten i den ”vita kubens” estetiska ideal och kopplar sedan upp den historien och de associationer den frammanar mot villkoren för olika människor, med olika bakgrund, kön, sexualitet och etnicitet, att verka i konstvärlden och på konstutbildningar. De kräver inte namnbyte, de reser frågan, en passant, om ett sådant beslut skulle kunna stimulera till en diskussion som leder till en ökad förståelse för de institutionella mekanismerna av inkludering och uteslutning i konstens rum. De avslutar i en lika öppen prövande ton med frågor om hur en konstinstitution kan bli mer inkluderande och låta en ”mångfald av röster ... existera sida vid sida.”

Men om man som Kristoffersson, Pallas, Svensson och Bohman – och alla svansarna – vägrar se till nyanser av det slag som tydligt syns och känns i texten, vägrar förstå symboliska gester och performativa utspel och vägrar lyssna, utan i stället använder sin medialt privilegierade röst till att banalisera vad Brown Island faktiskt skriver, för att sedan vid mothugg, eskalera och dra på sig offerkoftan och börja tala om häxjakt (eller som DN Kultur i nyhetstext referera till gruppen som det ”separatistiska konstnärskollektivet”), ja, då kanske de symboliska vapnen till slut blir de enda riktiga vapnen man har att tillgå. Frågan om namnet får då en vikt och ett allvar som först inte var grejen. Så, ja, till slut finns ingen annan väg än att döpa om och måla om den där jävla entrén! Och kanske behövs det, om vi ska lära oss något.

Men troligen har Kristoffersson ofrivilligt faktiskt gjort Brown Island en tjänst, genom att lyfta ut detta i DN. Då har det blivit tydligt att hennes begränsade perspektiv och oschysta tilltag inte delas av så många på skolan, och deras viktiga ärende har fått ett långt större genomslag. Men än viktigare är förstås deras lekfulla provocerande fråga, att byta namn på skolans centrala vita konstrum... Namnbytet är deras välta staty. Kanske räknade de kallt med att någon kommer läsa deras fråga bokstavligt och skriva en närsynt och raljerande krönika i DN om saken. Om det var deras strategi, lyfter jag på hatten!