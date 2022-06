Deckarförfattaren Jørn Lier Horst: ”Det viktiga är att det finns någon som lyssnar”

Jørn Lier Horst

Född 1970, bor i Stavern i södra Norge med hustru och hund. Två vuxna barn.

Arbetade som kriminalutredare till 2013.

Har skrivit ett tiotal böcker i serien om William Wisting.

Därutöver har han skrivit 23 barndeckare i serien Dubbeldeckarna (Detective Agency no 2) tillsammans med illustratören Hans Jørgen Sandnes, tio av dem finns översatta till svenska, och tretton böcker i Clueserien, varav fyra finns översatta till svenska.

Han är kriminalexpert i den norska versionen av tv-programmet Efterlyst.

Han är också delägare i Bonnier Norsk Forlag, som tidigare hette Strawberry Publishing och är det fjärde största bokförlaget i Norge.

Serien om William Wisting:

”Nyckelvittnet” 2004 (på svenska i höst, övers. Marianne Mattsson)

”Felicia försvann” 2005 (på svenska i höst, övers. Marianne Mattsson)

”När havet stillnar” 2006 (på svenska i höst, övers. Marianne Mattsson)

”Den enda” 2007 (på svenska i höst, övers. Marianne Mattsson)

”Nattmannen” 2009 (på svenska 2017, övers. Cajsa Mitchell)

”Bottenskrap” 2010 (på svenska 2018, övers. Cajsa Mitchell)

”Vinterstängt” 2011 (på svenska 2015, övers. Cajsa Mitchell) som fick det norska Bokhandlarpriset samma år.

Den första som översattes till svenska var ”Jakthundarna” (övers. Per Olaisen) som kom i Norge 2012 och fick det norska deckarpriset Rivertonpriset. I Sverige gavs den ut 2014, och blev tilldelad Svenska Deckarakademins pris för årets bästa översatta deckare. Den fick även det nordiska deckarpriset Glasnyckeln samma år.

”Grottmannen” 2013 (på svenska, 2015, övers. Per Olaisen) som fick det brittiska The Petrona Award for best Scandinavian crime novel of the year 2016.

”Blindgång” 2015 (på svenska 2016, övers. Cajsa Mitchell)

”När det skymmer” 2016 (på svenska i höst, övers. Marianne Mattsson)

”Katharinakoden” 2017 (på svenska 2018, den första av de fyra böckerna om cold cases, övers. Cajsa Mitchell)

”Det innersta rummet” 2018 (på svenska 2019, övers. Marianne Mattsson)

”Illvilja” 2019 (på svenska 2020, övers. Marianne Mattsson)

”Ärende 1569” 2020 (på svenska 2021, övers. Marianne Mattsson)

”Gränslös” 2021 (på svenska i höst, övers. Marianne Mattsson)

Tillsammans med Thomas Enger serien om Blix & Ramm:

”Nollpunkt” 2018 (på svenska 2020, övers. Lotta Eklund)

”Rökridå” 2019 (på svenska 2020, övers. Marianne Mattsson)

”Slagsida” 2020 (på svenska 2021, övers. Marianne Mattsson)