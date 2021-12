Deep Purples senaste platta är frustrerande poänglös

Hårdrock Deep Purple ”Turning to crime” (Ear Music/Playground) Visa mer

Ian Gillan borde vara ganska sur över att Robert Plant ger ut ett nytt album fullt av covers just nu. Som sångare i Deep Purple respektive Led Zeppelin var de långhåriga alfahannarna under 1970-talet konkurrenter i att förleda ungdomen med den mest volymstarka hårdrocken.

Men vintern 2021 är det ingen konkurrens längre. Det sublima albumet ”Raise the roof” som Plant gjort tillsammans med Alison Krauss är precis allt det som Deep Purples nya skiva inte är. På ”Turning to crime” har Gillan och de andra spelat in idel rockklassiker, en del uttjatade, som till exempel ”7 and 7 is” (Love), ”White room” (Cream), ”Shapes of things” (Yardbirds) och ” Let The Good Times Roll” (Louis Jordan).

Att tolka andras låtar är en knepig balansgång mellan vördnad och arrogans. Man bör inte försöka matcha originalen, utan helst få publiken att helt glömma dem.

Här vill jag i stället genast rota fram förlagorna. I Bob Dylans ”Watching the river flow” låter de som ett svenskt dansband, och i ”Jenny take a ride” av Mitch Ryder & The Detroit Wheels som musiker från den lokala puben.

Allt är egentligen i strikt mening inte dåligt, bara frustrerande poänglöst. Titeln ”Turning to crime” tyder ändå på en viss självinsikt, eftersom de här femtio minuterna är ett kriminellt slöseri med lyssnarens tid.

Bästa spår: ”Lucifer” (Bob Seger System)

