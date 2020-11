Delad magi i biomörkret gör oss mindre ensamma

”Tjugo år har jag gått på bio och aldrig sett en kyss”, klagar en man i början av Giuseppe Tornatores klassiker ”Cinema Paradiso” från 1988. En färgstark och älskad skildring av den sammanhållande biokulturen i en liten siciliansk stad efter kriget. Här finns prästen som förhandsgranskar allt och tvingar den stackars biografmaskinisten Alfredo att ta fram saxen så fort det blir lite intimt på duken.

Ändå packas biografen Paradiso till bristningsgränsen kväll efter kväll. Gapskratt, tårar och heta flämtningar fyller den slitna biografen som är filmens egentliga huvudperson. En kväll fattar den eldfängda silvernitratfilmen eld och bränner ner hela klabbet. Alfredo räddas till livet av sin unge adept, den faderlöse lilla Toto. Men strax är en lotterivinnare – som en deus ex machina – framme med sin nyfeta plånbok. Han låter bygga upp en ny salong, som genom ett trollslag. Till och med de bortklippta kyssarna dyker till slut upp som ett triumfatoriskt, visuellt smatterband.

Det är inte konstigt att flera biografägare plockade fram Tornatores metaforladdade nostalgibomb som en besvärjelse när publiken började återvända så smått efter sommaren.

Coronapandemin åstadkom det som självantändande råvara, depressioner, två världskrig, televisionens genombrott och videofilmens intåg misslyckades med: att stänga världens biografer. Nu skälver marken på allvar under det magiska, mörka rum som varit en tillflyktsort för drömmare i över hundra år. En stunds ljusning rådde innan virusspridningen tog fart på nytt efter semestrarna. Men nyligen införde bland annat Europas två största ekonomier, Tyskland och Frankrike, åter nya restriktioner som tvingar salongerna att stänga dörrarna igen.

Filmkonsten själv står lyckligtvis inte oförberedd inför den nya krisen. I nästan lika många år som det gjorts film har det berättats historier som rör sig kring just själva bioupplevelsen. När oron för en världsomfattande biografdöd griper som en kall hand runt filmälskarhjärtat gläder jag mig åt ett pärlband av nostalgiska, dramatiska, romantiska, surrealistiska och skrämmande scener som kretsar kring det avgörande mötet mellan publiken och det som sker på vita duken.

Inte sällan hittar man fantasier om att gränserna mellan verklighet och fiktion bryts. Redan i stumfilmen ”Sherlock jr” (”Fart, flickor och faror” ) från 1924 spelar Buster Keaton en biografmaskinist som egentligen vill bli detektiv. Han slumrar en kväll på sin post och drömmer att han går in i filmen han visar.

Många år senare plockar Woody Allen upp en liknande idé i ”Kairos röda ros” (1985), sin kanske mest uppriktigt romantiska och ömsinta film. Den utspelar sig under trettiotalets depression. Mia Farrows olyckligt gifta kvinna tar sin tillflykt till en bakgatsbiograf för att glömma sina sorger, vilket många även gjorde i verkligheten. Hon blir besatt av en film med samma titel, ”Kairos röda ros”, men kanske framför allt av filmen-i-filmens huvudperson, den tjusigt nördiga arkeologen Tom Baxter (Jeff Daniels).

En kväll kan han uppenbarligen inte, så fiktiv han än är, motstå hennes trånande blickar och kliver helt sonika ut ur filmen in i hennes liv. Romantiken spirar men kaos uppstår också när kärleksparets respektive världar påverkas och störs.

Även den mer barntillvända Arnold Schwarzenegger-filmen ”Siste actionhjälten” (1993) leker med föreställningen om transparens mellan biomörkret och äventyret på vita duken. En filmgalen liten kille, även han med en ensamstående mamma, får en magisk biobiljett av en maskinist och ett, tu tre får han dela äventyren med sin store actionhjälte Jack Slater.

Den vintagedrömska ”Amelie från Montmartre”, som lockade nästan 20 miljoner fransmän till biograferna för knappt tjugo år sedan, vänder i stället på perspektivet och går från duken ut i salongen. Audrey Tautous finurliga vardagshjältinna och självutnämnda livscoach går på bio varje fredagskväll. Men istället för att fixera blicken framåt och fastna hos Truffauts springande kärlekspar i ”Jules och Jim”, kränger hon runt för att i stället kärleksfullt men rätt enerverande iaktta biobesökarnas upplysta ansikten och registrera deras upplevelser

Eskapismen i biomörkret får en särskild glans i filmer med fångar som får chans att fly vardagen. Mest hjärtligt blir det i ”Sullivan's travels” (”Med tio cents på fickan”). Preston Sturges satiriska fyrtiotalsklassiker kretsar kring den ytliga Hollywoodregissören Sullivan som drömmer om att bli seriös och ger sig ut verkligheten som fejkad hemlös för att skaffa sig nya erfarenheter. Delvis dyrköpta, visar det sig.

Bland annat döms Sullivan till straffläger. I en obetalbar scen marscherar han och de andra fångarna dystert in i en kyrka till hymnen ”Go down Moses”, men efter att den välvilliga predikanten släckt ljuset och börjar visa tecknade Musse Pigg i fajt med Långben på en vägg så utbryter en skrattorkan i bänkarna. Fångarna är fria för ett tag i all fall.

En liknande, oförställd bioglädje återkommer i mångas moderna favoritfilm ”Nyckeln till frihet”, med Morgan Freeman och Tim Robbins, där fångarna i sin tur jublar och får frihetskänsla när Rita Hayworth slänger med håret i klassikern ”Gilda”.

Snart sagt varje filmälskare, regissör, skådespelare mellan Kalifornien och Korpilombolo har nostalgiska minnen av formerande bioupplevelser, starka erfarenheter av att möta klassikerna med eller utan romantiskt sällskap. Något som ofta återkommer på vita duken.

På senare år har mångfaldigt Oscarsbelönade filmer som ”The artist”, ”La la land” och ”Roma” excellerat i drömskt avancerade biosvärmerier. För att inte tala Quentin Tarantinos, en av den amerikanska filmens mest nördiga och historieälskande regissörer, som placerar den lyckligaste stunden sin senaste film ”Once upon a time in Hollywood” på en klassisk biograf i Los Angeles där rollfiguren Sharon Tate (Margot Robbie) smyger in på smutsiga fötter och njuter av att se sig själv på duken.

Men biografen som magisk plats härbärgerar en hel uppsättning andra känslor också. Det trygga rummet kan lätt förvandlas till något annat, något skamfyllt och fasaframkallande, vilket förstås speglar publikfriande genrer som skräck och rysare. Veteranen Martin Scorsese återkommer till biografen som spelplats i flera filmer men har framför allt åstadkommit den kanske mest obekväma dejtscenen i filmhistorien i ”Taxi driver”.

Robert De Niros sömnlösa och instabila Vietnamveteran Travis Bickle har äntligen lyckats bjuda ut en tjej (Cybill Shepherd) och, av alla filmer, tar han med henne på en ”dirty movie”, den porriga svenska ”Swedish marriage manual”. Knappt har den svettiga gruppsexscenen hunnit börja rulla innan Betsy flyr i panik ut i foajén. Ridå för den romansen.

Skräckfilmspastischer som ”Scream 2” och ”Scary movie” låter fasan sprida sig bland biobänkarna, för att inte tala om de blodtörstiga gosedjuren i ”Gremlins” som är besatta av ”Snövit och de sju dvärgarna”. Men vill man se en riktig otäck bioscen ska man återvända till ”Donnie Darko” där huvudpersonen, spelad av Jake Gyllenhaal, tar med sin sömniga flickvän till en totalt öde visning av ”The evil dead”. De två sitter ensamma i salongen när Donnie upptäcker att de fått väldigt nära sällskap av den genuint skrämmande varelsen Frank, som framträder i en kaninkostym hämtad från helvetet.

Inte oväntat kanske är det just Quentin Tarantino som är mest extrem i sin förskjutning av biosalongen från lyckorike till dödligt kaos. I kontrafaktiska ”Inglourious basterds” förvandlar han en anrik biosalong med alla klassiska attribut till en dödsfälla. Den fransk-judiska biografägarinnan Shoshanna Dreyfus (Mélanie Laurent) iscensätter med hjälp av de amerikanska nazijägarna en total massaker på nazistiska ledargestalter, inklusive Führern själv i egen hög person. Symboliskt nog är det återigen den eldfängda nitratfilmen som blir den tändande gnistan.

I dag finns det ingen film som brinna längre. Det analoga i bioupplevelsen är sedan länge förvandlat till digital teknik. Den fysiska filmen (remsor med bilder) är i stort sätt reducerad till kuriosa – med förbehåll för vissa 35mm- och 70mm-visningar för entusiasterna – och strömningsjättarna snor publiken i rasande takt.

Men idén om filmrummet finns kvar. Många av oss har fantomsmärtor när biografer stänger och/eller går på knäna för att de mest inkomstbringande titlarna uteblir. För att inte tala om hur kretsloppet hakar upp sig när de stora festivalerna, som till stora delar driver filmkulturen och den mediala uppmärksamheten framåt, går miste om att premiärvisa färskvara på duk.

Nyligen hörde jag Indiewires Los Angeles-baserade skribent Anne Thompson skumma av vrede i sin podd Screen Talk över att behöva bila långt utanför stan för att se ”Tenet” på en drive in-biograf. ”Jag var tvungen att sticka därifrån innan filmen var slut, jag skämdes så för Christopher Nolans skull, hans film ska inte ses på det sättet....”

Nej, det blir aldrig samma sak att se ett verk av en framstående filmskapare genom en dammig bilruta, eller på en liten skärm. Allt det här vet många, men när icke-bio-normaliseringen börjar sprida sig, måste man ändå få ropa i mörkret: Nästan all film är skapad för den stora vita duken med det kraftfulla ljudet, den nedsläckta salongen och det väldoserade avståndet till bilderna.

Vi biokramare kan trösta oss med att det finns ett potentiellt frihetsprojekt inbyggt i biografkrisen. Vinstkraven på de allra största titlarna (Disneyfilmer, Bond med mera) har redan lett till uppskjutna premiärer och omlokaliseringar till plattformar som Disney+ och Netflix. Det kommer att bli tufft. Men pandemikrisen kan också leda till ett mer diversifierat utbud där de så kallade ambitiösa mellanfilmerna som var vanliga förr, till exempel just ”Cinema Paradiso”, får mer utrymme när det inte längre bara är ett fåtal stora titlar som går in och blockerar majoriteten av salongerna.

Bland det vackraste jag har läst om att gå på bio på sistone stod i tech-tidningen Wired: ”Vi kan inte låta biografen dö. Vi kan inte göra det, för det handlar inte om att slå ihjäl några timmar i luftkonditionerad svalka. Bioupplevelsen är filmens motsvarighet till livekonserten. Den är en övning i kollektiv empati. Den handlar om möjligheten att låta sig svepas in i en värld av fantasi, att skratta och skrika med andra, att lära sig vad det är att vara människa – utan att bli störd av omvärldens buller, distraktioner och krav.”

Sicilianarna i ”Cinema Paradiso” är nog inte bara de enda som skulle hålla med.

