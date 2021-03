Demi Lovato berättar om våldtäkt i dokumentär

Hon jobbade då för Disney Channel och ingick i ett offentligt gäng som propagerade för att vänta med sex till efter äktenskapet. Hon nämner inget namn men konstaterar att den som våldtog henne inte drabbades av några konsekvenser och att det var någon som hon var tvungen att ”träffa hela tiden”, skriver BBC.

Demi Lovato har tampats med svåra ätstörningar och självskadebeteende och berättar i filmen också om hur hon 2018 fördes akut till sjukhus efter en överdos. Nu avslöjar artisten att hon fick tre slaganfall och att läkarna trodde att hon bara hade ett tiotal minuter kvar att leva. Enligt Lovato fick hon också skador på hjärnan av överdosen.

”Demi Lovato: Dancing with the devil” premiärvisades på festivalen South by Southwest på tisdagen och finns tillgänglig på Youtube från och med den 23 mars.