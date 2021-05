Demi Lovato: ”Jag är ickebinär”

”I ett och ett halvt år har jag gjort ett självreflekterande och helande arbete. Och genom detta arbete har jag insett att jag identifierar mig som icke-binär. Med det sagt kommer jag officiellt att ändra mitt pronomen till hen. Jag känner att detta bäst representerar den könsöverskridande identitet jag känner och tillåter mig att känna mig mest äkta och sann mot den person jag både vet att jag är och fortfarande håller på att upptäcka”.

Demi Lovato släppte debutalbumet ”Don't forget” 2008 och senaste skivan ”Dance with the devil... The art of starting over” kom tidigare i år. Det gjorde även Youtubedokumentären ”Demi Lovato: Dancing with the devil” som handlar om vägen tillbaka efter att hen var nära att förlora livet i en överdos 2018.