Demokrati och frihet honnörsord för årets Right Livelihood-pris

Årets mottagare av Right Livelihood-priset förenas alla i sin kamp för jämlikhet, demokrati, rättvisa och frihet. Nasrin Sotoudeh för sin kamp i det auktoritärt styrda Iran, Bryan Stevenson har försoning mellan USA:s svarta och vita som mål, Lottie Cunningham Wren tar sig an urfolkens rätt i hemlandet Nicaragua, medan Ales Bialiatski under snart tre decennier genom organisationen Viasna verkat för att leda in Belarus på demokratins väg.