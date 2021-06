”Demon slayer” – actionäventyr som det är omöjligt att slita blicken ifrån

Animerat äventyr ”Demon slayer – Kimetsu no yaiba – The movie: Mugen train” Regi: Haruo Sotozaki Manus: Koyoharu Gotouge I rollerna: Natsuki Hanae, Akari Kitō, Yoshitsugu Matsuoka, Hiro Shimono m fl. Längd: 1 tim, 56 min (11 år). Språk: japanska. Visa mer

Som en bieffekt av pandemin har filmvärldens räknenissar tvingats analysera en omskakad biostatistik. I stället för sedvanlig amerikansk dominans, genom en och annan Disneyägd följetong, har andra länder utmanat på listorna. Filmen som spelade in mest pengar på världens biografer i fjol, ”The eight hundred”, är exempelvis en kinesisk hjältehistoria som knappt har visats utomlands. Sedan årsskiftet har japanska ”Demon slayer – Kimetsu no yaiba – The movie: Mugen train”, också med premiär 2020, tågat förbi i toppen.

Som titeln antyder är det här inget fristående filmäventyr. Det handlar om en uppföljare till tv-versionen av den rekordsäljande mangan. Och den som inte har varit med från start får följa med bäst den kan. Det skvallrar dels om ett självförtroende som en fanfavorit kan kosta på sig, dels om att planen kanske inte varit att vända sig till nytillkomna åskådare.

”Demon slayer” är anime av det actionmättade slaget, med färgfyrverkerier till stridsscener, men den håller inte heller igen på gråten. När den godhjärtade huvudpersonen Tanjiro svingar sitt svärd bildas virvlande vågor à la Katsushika Hokusais berömda träsnitt, som matchas av de golfbollsstora tårar som rullar ur hans ögon under sorgliga stunder.

I filmen möter vi en – vid det här laget – sammansvetsad trio unga demonslaktare som ska uppsöka en mäktig mentor för något slags uppdrag. Varför Tanjiro bär omkring på sin lillasyster i en trälåda på ryggen förklaras aldrig (den som sett serien vet att hon är besmittad av demonerna som dödade deras familj och nu jagar storebror efter ett motgift). Eller hur det kommer sig att en i trion går runt med bar överkropp och vildsvinshuvud.

Men trots obefintlig bakgrund ger filmen ett slags intensivkurs i gruppens personligheter. Ombord på tåget finns nämligen en demon som lyckas invadera deras drömvärldar, i syfte att göra skada i det undermedvetna och förvandla slaktarna till tomma skal. Förutom att det är en underbart diabolisk plan, är det ett effektivt sätt att expandera det begränsade tågrummet, och öppna upp för både förrädiskt idylliska snölandskap och romantiska fantasier bland persikoträd.

Ett utrymme som animatörerna utnyttjar på bästa sätt. ”Demon slayer: Mugen train” är bara ett mittparti på en större berättelse, en andra säsong av tv-serien är redan på gång, men visuellt klarar den sig utmärkt på egna ben. Genom att blanda tekniker, med digitala 3D-fonder och handritade figurer, skapas en flerskiktad bild där statiska ögonblick kontrasteras av explosiv rörelse. Ungdomarnas stridslystna linjer i ansiktet upplöses ibland i oförställda naiva uttryck, medan medvetet hejdlösa gråtscener varvas med komiska utbrott. Det gör det här till en film som det är omöjligt att slita ögonen ifrån, vare sig man hänger med eller inte.

