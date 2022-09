Den amerikanska författaren Barbara Ehrenreich är död

”Hon var aldrig mycket för tankar och böner, men man kan hedra hennes minne genom att älska varandra och genom att kämpa som fan”.

Så skrev Ben Ehrenreich på Twitter när han på fredagskvällen tillkännagav sin mammas död.

Barbara Ehrenreich föddes 1941 i Butte, Montana, och växte upp i en fackföreningsvänlig familj där budorden var ”överskrid aldrig en strejklinje och rösta aldrig republikanskt”. Innan hon började viga sitt liv åt social aktivism och skrivande tog hon en grundexamen i fysik och hann även doktorera i immunologi vid Rockefeller University i New York.

Tillsammans med sin dåvarande man, John Ehrenreich, skrev hon debutboken ”Long march, short song” 1969 som skildrade de amerikanska studentprotesterna mot Vietnamkriget. Detta blev startskottet för en journalist- och författarkarriär som resulterade i ett 20-tal böcker som oftast genomsyrades av teman som kretsade kring ojämlikhet, kvinnors rättigheter och orättvisor inom det amerikanska hälso- och sjukvårdssystemet. Hon skrev även för dagstidningar som New York Times, samt tidskrifter som The Nation och Vogue.

Hennes mest kända bok var bästsäljaren ”Barskrapad – att hanka sig fram” (2001) där hon walraffade genom att ta slitsamma låglönejobb i Florida för att rikta strålkastarljuset mot fattigdomen längst ner på den sociala stegen i världens rikaste land. Boken skapade enorm uppmärksamhet och bidrog till att skapa en rörelse som kämpade för minimilöner i USA.

När Ehrenreich intervjuades i DN 2002 i samband med den svenska utgåvan av ”Barskrapad” fick hon frågan ”Vad hoppas du ha åstadkommit när du en dag slutar skriva?”

– Att det jag skrev gjorde skillnad. Att det på något sätt bidragit till något större. Att någon blev inspirerad till en bra idé. En vän beskrev det som att spela kula: Man kastar i väg sin kula och hoppas att den ska träffa rätt. Det är det enda man kan göra, sa Barbara Ehrenreich till DN.

Hon gjorde sig också känd som en så kallad ”myth buster”, en person som gillade att krossa myter. Under senare år gav hon ut böcker som ”Gilla läget: hur allt gick åt helvete med positivt tänkande” (2009) och ”Att lura åldrandet – hälsohetsen som jagar oss ända in i döden” (2018). I den senare undersökte hon åldrandet och ställde frågan om vad vi egentligen åstadkommer med kost och motion. Hennes krassa svar var enkelt: Inte mycket, faktiskt. Till slut blir vi alla sjuka och gamla och dör.

I torsdags somnade Barbara Ehrenreich in i sviterna av en stroke. I sitt Twitterinlägg skrev sonen Ben Ehrenreich också: ”She was, she made clear, ready to go”.