Den är Sveriges mest spelade jullåt

Musikrättighetsorganisationen Stim har nu traditionsenligt sammanställt landets mest intäktsbringande jullåtar under året. Och än en gång är det Triads ”Tänd ett ljus” från 1987, skriven av Niklas Strömstedt och Lasse Lindbom, som toppar listan.

Låten följs av Adolphson & Falks ”Mer jul” från 1984 på andraplats medan Abbas nyårshälsning ”Happy new year” från 1980 blir trea.

På femte plats finns i år något så hyfsat ovanligt som en helt ny låt bland alla säkra kort, nämligen Linnea Henrikssons ”Fira jul med mig” från 2019.

”Ett tecken på att vi mitt bland traditionerna gärna blandar in något helt nytt”, konstaterar Stim i ett pressmeddelande.

På den internationella listan tar Mariah Careys ”All I want for Christmas is you” tillbaka förstaplatsen efter att ha lånat ut den till Whams ”Last Christmas” på fjolårets lista.