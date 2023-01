”Den hemliga historien” fyller 30 – så ger Donna Tartts roman andlig vägledning än i dag

Donna Tartt och ”Den hemliga historien”

Donna Tartt är författare och född 1963 i Mississippi, USA.

1992 publicerades hennes debutroman, ”The secret history”, en collegeskildring löst baserad på Tartts egen tid vid Bennington College i Vermont. Året därpå kom ”Den hemliga historien” i svensk översättning av Nille Lindgren ut på Bonnier Alba.

Trots att boken blev en stor försäljningssuccé och översattes till en lång rad språk, och trots att det många gånger varit på gång, har ”Den hemliga historien” aldrig filmatiserats.

År 2002 kom Donna Tartts andra roman, ”Den lille vännen” (året därpå i svensk översättning). 2013 kom hennes tredje, ”Steglitsan”, som belönades med 2014 års Pulitzerpris.

2021 släpptes en uppmärksammad podcast vid namn ”Once upon a time at Bennington college”, en serie i 14 delar om det konstnärliga New England-college där Donna Tartt på 80-talet gick tillsammans med bland andra författaren Bret Easton Ellis.