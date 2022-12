Den italienska fascimen bildar fond till sagolika ”Guillermo del Toro's ”Pinocchio”

Familjefilm ”Guillermo del Toros Pinocchio” Regi: Guillermo del Toro, Mark Gustafson Manus: Guillermo del Toro och Patrick McHale. Röster: Ewan McGregor, Ron Perlman, Christoph Waltz mfl. Längd: 1 tim 57 min (barntillåten) Språk: engelska. Premiär: Netflix 9 dec Visa mer

Bara det senaste året har det kommit två nya filmer som bygger på Carlo Collodis 1800-tals klassiker om trädockan som drömde om att bli en riktig pojke. Först kom den 3D-animerade ”Pinocchio: A true story” och sedan Disneys haveri med Tom Hanks i rollen som snickaren Geppetto. För tre år sedan levererade dessutom italienaren Matteo Garrone sin skruvade tolkning av samma historia. Men vad är det som gör att alla vill tolka den här sagan just nu?

Originalet är ju som bekant en sedelärande historia med syfte att få barn att sluta ljuga. I faktaresistenta tider tål den typen av självklarheter naturligtvis att upprepas. De senaste årens nyinspelningar har dock främst utmärkt sig genom sitt oreflekterade sätt att hantera bokens något åldrade budskap kring barns lydnad.

Just därför känns det så uppfriskande att mexikanen Guillermo del Toro snarare väljer att framställa Pinocchios otyglade nyfikenhet och testande av gränser som en styrka. Under vissa omständigheter kanske till och med en livsavgörande egenskap. Regissören bakom succéer som ”The shape of water” förlägger nämligen sin berättelse till mellankrigstidens Italien där fascismen är på frammarsch. Disciplin och fostran efterfrågas inte längre bara hos små pojkar. En hel nation är på väg att förvandlas till nickedockor.

Vi kommer in i handlingen samtidigt som gamle Geppettos son dör i ett flyganfall. Trädockan täljer han ur det ståtliga pinjeträdet som växer upp vid pojkens grav. Att berättelsens tar avstamp i djupaste sorg, något tidigare versioner knappt berört, skapar ett starkt band till karaktärerna och det återkommande temat kring fri vilja ger filmen en filosofisk dimension.

Handgjorda stop-motion filmer är förmodligen snart en saga blott. För varje sekund film krävs tjugofyra rörelser vilket ger två sekunder inspelad film om dagen. Men att resultatet blir så här vackert måste väl ändå vara ett starkt argument för att bevara detta utdöende hantverk?

Animatören Mark Gustafson, som tidigare bland annat gjort Wes Andersons ”Den fantastiska räven” (2009), lyckas blåsa så mycket liv i sina dockor att han lär bli nominerad till en Oscar för bästa regi. Det finns faktiskt inte mycket att anmärka på. Scenerierna är intagande och karaktärerna uttrycksfulla trots sina uppenbara begränsningar. Möjligen saknar man den effektfulla scenen från Pleasure Island där barnen får åsneöron som bland annat fanns med i Disneys första version, ”Pinocchio” (1940).

Guillermo del Toro har dock hittat en perfekt balans mellan vuxen- och barnfilm. Den är charmig och ljus samtidigt som den blandar saga och brutal realism som i ”Pans labyrint” (2006). Den kombinerar mörk gotik, glada sångnummer och en och annan vända till dödens väntrum som i Tim Burtons julklassiker ”Nightmare before christmas” (1993) och den har ett allvar som påminner om Art Spiegelmans tecknade seriealbum ”Maus”.

Sedan må budskapet om civil olydnad vara överkurs för de barn som precis börjat utforska världen men alla kommer garanterat bli berörda av den humanistiska berättelsen om marionetten Pinocchio som var fri och aldrig lät någon annan dra i trådarna.

Se mer. Tre andra nyinspelningar av barnboksklassiker: ”Till vildingarnas land” (2009), ”Coraline” (2009), ”Roald Dahl's Matilda the musical” (2022)

