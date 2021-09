Den nya ”Vinterviken” är som en musikal utan sång

Till tonerna av artisterna Mura Masa, Victor Leksell och duon Gidge blir Mats Wahls berättelse från 1993 om John-John och Elisabeth för andra gången film. Första versionen av ”Vinterviken”, med Lina Englund och David Tainton i huvudrollerna, kom att bli något av en kultfilm för den generation som 1996 befann sig mitt i sina pirrande tonår.

Det är ömsom en Romeo och Julia-saga ömsom ett bubbelgumsdoftande högskoledrama. I regissören Alexis Almströms och manusförfattaren Dunja Vujovics nytolkning av ”Vinterviken” får musiken en större roll i berättandet.

– Jag ser filmen som en musikal, en musikal där skådespelarna aldrig brister ut i sång. Jag började med musik innan jag började med film, så för mig är de förenade. Det finns inget lättare sätt att komma in i en känsla än via musik, säger Alexis Almström och fortsätter:

– Ibland spelade vi in scener till musik, vi tajmade rörelser och flytet till fotot... som en dans nästan. Jag ville hålla den tidigare ”Vinterviken” som ett minne och en känsla, snarare än att gå in i detaljerna. Det här är för en ny generation och en ny publik, inte griniga gubbar som jag som inte kan släppa sina barndomskärlekar.

Skådespelarna Elsa Öhrn, Mustapha Aarab och regissören Alexis Almström. Foto: Roger Turesson

Musiken till filmen är komponerad av producenten Vittorio Grasso, och skrevs innan inspelningarna tagit fart.

– Vi ville hitta den där nerven som är en hybrid mellan popmusik och filmmusik. Det ska vara ett genomgående spår, en flytande ride. Vi hade också tur att så många svenska artister ville ge oss osläppt material, som Victor Leksell som gör temalåten.

17-åriga Mustapha Aarab och 18-åriga Elsa Öhrn gör sina första huvudroller som John-John och Elisabeth. De håller med Alexis Almström om musikens betydelse i filmen.

– Vi lyssnade på musik för att hamna i rätt stämning inför en tagning. Vi fick låna Alexis hörlurar för att hamna i en viss känsla. Det var låtar som skulle vara med i filmen, vissa var glada och vissa var sorgsna, säger Mustapha Aarab.

– Det kunde vara musik i bakgrunden när vi spelade in. Då blev det verkligt, man känner känslorna snarare än spelar dem, fortsätter Elsa Öhrn.

Mustapha Aarab har tidigare setts i Peter Grönlunds hyllade HBO-serie ”Björnstad”, i rollen som Zack.

– Jag såg ”Vinterviken” först under castingperioden och jag minns att jag läste någon artikel om produktionen. Folk i kommentarsfälten var väldigt kritiska och tyckte att man borde lämna originalet vara. Då blev jag lite rädd.

– När jag sedan såg filmen så var John-John en tuff kille som boxas. Då tänkte jag ”hur ska jag spela den där killen?”, säger han.

Elsa Öhrn och Mustapha Aarab. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Elsa Öhrn kände inte heller till varken filmen eller boken när hon fick rollen. När hon väl såg filmen reagerade hon också på den tidigare skildringen av karaktärerna.

– Men när jag fick läsa hela Dunjas manus så var det inte samma Elisabeth, jag spelar en helt annan karaktär. Elisabeth har en tydligare inre konflikt, och John-John är inte bara den tuffa och farliga killen. Det var spännande för mig som skådespelare att Elisabeth sörjer sin mamma. Det är fler nyanser i det hela, säger Elsa Öhrn.

I den nya Netflixfilmen är Elisabeths mamma död och hon lever tillsammans med sin lillasyster Patricia och pappa, som spelas av Magnus Krepper. ”Vinterviken” inleds likt 1996 års upplaga, John-John räddar Patricia som förlorar medvetandet efter att ha hoppat från klippor ner i ett bad. Han och Elisabeth börjar sedan i samma klass – teaterlinjen på Södra latin i Stockholm där Elsa Öhrn själv studerar.

– Det var ju väldigt speciellt att spela in där, men kul. Första filmdagen var i skolan, tidig morgon innan alla lektioner hade börjat. Det var flera från Södra latin som var statister, och vissa lärare var där. Det var nästan lättare att ställa in sig i rollen därför, jag har ju själv upplevt att vara ny i skolan, säger hon och tillägger:

– Jag kunde också känna igen mig i Elisabeths skådespelardrömmar, att vara kär, att vara ny i ett sammanhang och ifrågasätta vem man är och vad man vill. Det gör man ju i den åldern, man bryter sig loss.

John-John har en nära relation till sin mamma Maria, spelad av artisten Loreen. Hon lever tillsammans med sin pojkvän Patrik, som försöker kontrollera John-John. Men Maria och sonen är nära, han ligger i hennes knä när han är ledsen. Hon klappar honom och sjunger för honom på arabiska.

– Jag ser min och min mammas relation i deras, man ser inte ofta sådana ögonblick på film. Hon och jag är fortfarande så nära. Vi sover i samma säng och håller varandras händer. Vi är bästisar – hon är min syster, min mamma och min pappa, berättar Mustapha Aarab.

Elsa Öhrn, Alexis Almström och Mustapha Aarab. Foto: Roger Turesson

Det var svårare att spela in filmens intima scener. Skådespelarna berättar att de fick träffa en intimitetskoordinator som gick igenom händelseförloppet steg för steg.

– I början var jag nästan mer nervös inför att öva in den här koreografin, än att filma. Det kändes sjukt att sitta på ett kontor och öva in en sexscen och löjligt att behöva be om tillåtelse att få komma in i varandras sfärer. Får jag ha min hand på din axel? Får mina läppar nudda dina?, säger Elsa Öhrn och fortsätter:

– Men sedan hade vi samma strategi när det väl var inspelning. Vi hade gått med på allt redan, man behövde inte improvisera fram något. Det kan annars lätt göra att man går över sina gränser för att man vill göra ett bra jobb. Efter inspelningen bara kramades vi, det var så skönt att vi hade klarat det.

Det var en klurig balansgång, förklarar Alexis Almström, att inte hamna i klichéer och fördomsfulla stereotyper om modern överklass och arbetarklass.

– Var går gränsen, hur kan man göra något som känns äkta utan att kliva i fällor? Man får inte bli för teoretisk och för teknisk när man tänker på det, man måste göra något man tror på och lyssna på magkänslan. Det var viktigt för mig att inte skapa en massa offer, säger Alexis Almström och fortsätter:

– Jag hade det också dåligt ställt ekonomiskt när jag var liten, och jag har alltid känt att det skildras på ett ömkande sätt i film, att man ska tycka synd om en. Det finns så mycket kärlek också, men var är den någonstans? Problemen finns där men de behöver inte alltid komma ur misär, allt är inte ett mörkt moln.