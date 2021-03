Den queera popens rika historia

Sakprosa Sasha Geffen ”Glitter up the dark. How pop music broke the binary” University of Texas Press, 254 sidor Visa mer

I slutet av 1990-talet hade tidningen Pop orden ”All rock är homosexuell” som rubrik till en lång artikel om Kurt Cobain. Det var drastiskt, och även befriande. För rockmusiken kan ibland verka nästan blockerad i sin manifestering av vit, manlig heterosexualitet. Det föder en längtan efter andra uttryck, andra sorters artister.

Även den amerikanska musikjournalisten Sasha Geffen är, precis som då Jan Gradvall i i Pop, intresserad av den verklige Cobain som var långt från den mytiske rockgud som han kom att bli efter sin död. Geffen ägnar Nirvana-sångaren – och Courtney Love – ett ömsint kapitel i sin fascinerande bok ”Glitter up the dark. How pop music broke the binary”.

Kurt Cobain blev under sin uppväxt mobbad eftersom han mest umgicks med tjejer och homosexuella, och klottrade ”God is gay” på väggarna i hemstaden Aberdeen. Han satte gärna på sig klänning, rött nagellack och svart kajal. Den här sidan märktes även i musiken. Cobain skrev låtar om sexuellt våld mot kvinnor ur offrets perspektiv, sjöng med ett slags ”omanligt kvidande” och var egentligen ganska främmande för rockens allra mest bredbenta riffande.

Sasha Geffen ägnar Nirvana-sångaren Kurt Cobain – och Courtney Love – ett ömsint kapitel i sin fascinerande bok. Här med liten dotter i Los Angeles 1993. Foto: Fotos International/REX

Sasha Geffen visar sig vara en observant och nyfiken lyssnare. ”Glitter in the dark” är en beskrivning av hur en lång rad artister genom populärmusikens historia har brutit med de könsmässiga konventionerna. Ibland har det enbart varit antytt, som ett slags tecken till de initierade. Musiken med sitt flyktiga, föränderliga väsen verkar göra sig ovanligt bra för att uttrycka skiftande identiteter och tillhörigheter. Och popmusiken – som gärna leker med yta och innehåll och där studion kan omvandla musik och röster – verkar vara än mer lämpad.

Sasha Geffen är själv transperson och omnämner sig själv som hen (engelskans ”they”). Utan att veta något om Geffens privata livshistoria, så tänker jag att om man behövt leva delar av sitt liv mer eller mindre skyddat gentemot omvärlden, så skapar det kanske också en extra hög känslighet för att läsa av koder och dolda tecken? Det vill säga en utmärkt förutsättning för en kritiker.

Geffen fördjupar sig i skivomslag, videor, kläder men framför allt i texter och själva musiken. Vad är det faktiskt som berättas? Störst fokus ägnas den mänskliga rösten. Allt från barockens kastratsångare och deras ”distinkt androgyna röstkvalitet” till Perfume Genius som i låten ”Wreath” från 2017 verkar vara på väg att ”sjunga sig ut ur kroppen, som om rösten skulle kunna lyfta och lämna det problematiska inneslutandet bakom sig”. Popsångaren Perfume Genius har berättat att han inte trivs i sin kropp och vare sig känner sig som man eller kvinna.

Mike Hadreas, mer känd under artistnamnet Perfume Genius. Foto: Emil Hammarstrom/DN

”Glitter up the dark” är en alternativ historieskrivning, en omtolkning av popmusikens utveckling. Här får läsaren åka på en personligt utstakad bana via 1920-talets svarta bluessångerskor, 1950-talets rock’n’roll, 1970-talets glamrock och punk, 1980-talets house och hiphop, 1990-talets riot grrrls och fram till i dag. Geffen skriver om hur de senaste tio åren inneburit en explosion av artister som inte bryr sig om den binära uppdelningen i manligt och kvinnligt och menar att den här utvecklingen inte minst beror på internets potential för ”genderfucking”. Hen hann dock inte få med den storsäljande rapparen Lil Nas X som förra året slog i igenom i rosa cowboykläder och samtidigt tillkännagav att han är gay.

Sasha Geffen hann inte få med den storsäljande rapparen Lil Nas X som förra året slog i igenom i rosa cowboykläder och samtidigt tillkännagav att han är gay. Foto: Chris Pizzello/TT

Gripande livsöden som syntpionjären Wendy Carlos och discosångaren Sylvester ägnas särskild omsorg. Prince får ett eget uttömmande kapitel. När han skapade sin kvinnliga persona Camille och pitchade upp sin röst i bland annat den underbara ”If I was your girlfriend” blir alla försök till indelningar i kön och fasta identiteter fullkomligt omkullkastade. Andra artister som dyker upp i det här queera musiklandskapet är Alice Cooper, Missy Elliott, Laurie Anderson, Little Richard, Frank Ocean, David Bowie, Patti Smith och Grace Jones.

Sasha Geffens skriver förtätat och med analytisk skärpa. Det är fascinerande och öronöppnande läsning. En svaghet är att hen på vissa ställen ändå enbart förlitar sig på intervjucitat och yttre attribut som kläder, i stället för att verkligen lyssna. Och visst kan man sakna en del artister. Dessutom anklagas Elvis Presley och The Beatles i förbifarten för att ha rovplundrat svart blues och rhythm’n’blues. Grovt förenklat förstås och en gammal missuppfattning som lever vidare.

Men det här är mest frågetecken i marginalen.

Redan i förordet markerar författaren att undertiteln ”How pop music broke the binary” egentligen är förenklad. Sasha Geffen menar att bilden av två enhetliga, avgränsade kön genom historien är vilseledande, och att de därför heller inte kan ”brytas sönder”. Hen menar att det alltid har funnits könsöverskridare, och inom musiken har de dessutom haft en plats att faktiskt uttrycka sig.

Det är bara ytterligare ett argument för att ”Glitter up the dark” borde bli ett standardverk.