Den radikale filosofen som hamnade i skymundan

Sakprosa Red. Anders Burman och Sven-Olov Wallenstein ”Benjamin Höijer. Metafysik, estetik, historia” Södertörns högskola, 168 sidor ”Konst och filosofi. De latinska skrifterna” Övers. Peter Sjökvist och Johnny Strand Thales, 263 sidor Visa mer

Svenska filosofer har inte varit bra på att förvalta sin historia. Det finns i dag allt för lite forskning och kritiskt kommenterande av den svenska filosofins historia. Det förekommer nästan ingen debatt om filosofins historia i Sverige. Kontrasten med litteraturvetenskap är slående. Där förekommer en konstant dialog med de äldre svenska författarna och nu även en omfattande litteraturhistoria skriven av svenska forskare. Inget liknande finns inom filosofin.

Ett lysande undantag är idéhistorikern Anders Burman och filosofen Sven-Olov Wallenstein som givit ut en rad arbeten om Benjamin Höijer (1767-1812). De gav redan 2018 ut en språkligt moderniserad utgåva av hans viktigaste filosofiska arbete, ”Avhandlingen om den filosofiska konstruktionen, ämnad till inledning till föreläsningar i filosofin”, som först publicerades 1799. Nyligen har de följt upp den med ett urval av hans latinska skrifter i översättning, ”Konst och filosofi: De latinska skrifterna” (Thales) och en antologi med nyskrivna artiklar om Höijers filosofiska tänkande med titeln: ”Benjamin Höijer: Metafysik, estetik, historia” (Södertörns högskola).

Även om Höjer är en av den svenska filosofins främsta tänkare är han inte någon känd personlighet Han kom tidigt i skymundan för Christopher Jacob Boström (1797-1866), som dominerade svensk filosofi och kulturliv generationen efter Höijer. Höijer dog också alldeles för tidigt; bara 45 år gammal. Han hade egentligen bara hunnit beträda professuren i filosofi i Uppsala innan dess. Man kan också undra om han inte borde ha fått sin professur lite tidigare, kanske redan vid årsskiftet 1800, om inte klimatet i Sverige mot slutet av 1700-talet och i början på 1800-talet varit ett annat. Som det nu var fick han tjänsten först 1809 efter Gustaf IV Adolfs avsättande.

Höijer var en aktiv medlem i en grupp radikala tänkare och politiska aktivister som kallades Juntan. I den gruppen ingick också Hans Järta (1774-1847) och Gustaf Abraham Silverstolpe (1772-1824). Järta tillhörde vad som kommit att kallas 1809 års män, det vill säga de ledande männen bakom statskuppen och avsättandet av kungen. Det var detta som slutligen ledde till att släkten Bernadotte kom på tronen i Sverige. Höijers vänskap med dessa män gjorde att han, trots att han otvivelaktigt var den bäst meriterade, inte kunde komma ifråga för tjänsten i Uppsala. Den kantianska filosofin, som Höijer hade övertygats om av sin lärare Daniel Boëthius (1751-1810), hade även den i Sverige kommit att bli associerad med dessa radikala kretsar och omstörtande aktiviteter.

Under sommaren 1798 företog Höijer en studieresa genom Europa. Han träffade och umgicks flitigt med de främsta filosoferna i Tyskland under den tiden, nämligen Johann Fichte (1775-1814) och Friedrich von Schelling (1775-1854). Det var under den resan som de idéer han sedan presenterade i ”Avhandlingen om den filosofiska konstruktionen” tog form. I den lägger han ut ett filosofiskt program, som inte kan sägas någonsin blev riktigt klart. Han tar avstamp i Kant men vill utveckla den kritiska filosofin i en idealistisk riktning bortom Kant.

Höijer är klart inspirerad av Fichte men säger sig även vilja gå bortom dennes tänkande. Han avser att göra det genom att utveckla en filosofisk metod som han baserar på matematiken och kallar den filosofiska konstruktionen. Steget bortom Kant är tydligt eftersom Kant själv begränsade en metod av detta slaget till just matematiken medan Höijer ser ett sätt att tillämpa den även på filosofin. Han vill på det sättet styra filosofin mot en säker grund mellan Skylla, en förstelnad och dogmatisk kantianism, och Karybdis, en skepticism om tinget-i-sig som något omöjligt att nå.

1801 gav Höijer ut en tysk översättning av avhandlingen. Det fick ett mycket positivt mottagande och recenserades av självaste Schelling i hans och Hegels tidsskift Kritische Journal der Philosophie. Recensionen var mycket omfattande. Den finns översatt som ett appendix i Burmans och Wallensteins utgåva av avhandlingen. I den skriver Schelling mot slutet att det är ”högst glädjande att i floden av filosofiska böcker som publicerats i Tyskland, vilka ofta visar sina författares osannolika grovhet, brist på bildning och till och med på historiska kunskaper om filosofin, stöta på ett främmande verk som är så allt igenom bildat, tänkt och avfattat med sådan genomgripande kunskap och förmåga att bedöma det som är förhanden.”

De latinska skrifterna samlade i boken, ”Konst och filosofi”, ges ut för första gången i svensk översättning av Peter Sjökvist och Johnny Strand. De sträcker sig över hela Höijers liv; från tidiga artiklar, innan han än blivit övertygad om Kants tänkande och fortfarande förespråkade en brittisk common sense-filosofi, till de senare då han hade upptagit professuren i Uppsala. Det råder också en klar skillnad i tillgänglighet mellan de tidiga och sena skrifterna. Professor Höijer är inte alls lika njutbar att läsa och betydligt snårigare.

Bland de tidiga skrifterna finns en essä om konstens betydelse för moralen, en annan om latinsk diktning och en jämförelse mellan guld- och silverålderns latinska författare. Det finns också tydliga romantiska inslag som kom att påverka senare 1800-talstänkare i Sverige. En av de i mitt tycke mest spännande skrifterna är om historia. Den är från 1788 och kan ses som en föregångare till den senare mycket mer uppmärksammade artikeln i Litteratur-Tidningen från 1796-97, också utgiven på tyska 1803, ”Om ett pragmatiskt avhandlingssätt i historien”. Den ägnas också en artikel av Staffan Carlshamre i antologin.

Höijers syn på historia är fascinerande och av central betydelse för att förstå hans filosofiska tänkande. Den påminner om Hegels historiesyn men Höijer föregår denne. Filosofins speciella uppgift i relation till historien är att bestämma det ändamål mot vilka människans handlingar strävar. Han ser historien som en serie berättelser och använder sig av Aristoteles syn på en berättelse som något som har en början, en mitt och ett slut. Det är först när slutet är bestämt som en berättelses ändamål, dess finala orsak, kan bestämmas. För att kunna göra det delar vi upp historien i delar, epoker, som lättare kan ges en fullständig berättelse. Höijer ser den övergripande fullständiga historiens slut som människans fullkomning.

I den utgivna antologin, ”Benjamin Höijer: Metafysik, estetik, historia”, har Burman och Wallenstein samlat sju uttolkare och kritiska läsare av Höijers skrifter. De har gjort precis vad jag efterlyste i början på denna artikel, nämligen gett oss en kritisk granskning av delar av Höjers författarskap. Vid sidan av Carlshamres artikel om Höijers historiesyn, skriver Wallenstein själv om Höijers projekt i avhandlingen och hur det relaterar till Fichtes och Schellings egna projekt. Fredrik Björkö skriver om begreppet handling hos Höijer, Marcia Sá Cavalcante Schuback jämför Höijers filosofiska konstruktion med Schellings, Mats Dahllöv skriver om Höijers konstfilosofi, Torbjörn Gustafsson Chorell tar sig an modernitetsbegreppet i relation till Höijer och Katarina Båth skriver om hans betydelse för de svenska romantikerna.

Det är en mycket spännande samling artiklar och inte sedan Svante Nordins monumentala verk ”Romantikens filosofi” har sammantaget ett så viktigt bidrag till förståelsen av Höijer, men också tidig svenskt 1800-talsfilosofi publicerats i Sverige.

