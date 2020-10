Den som tror att allt förändras om Trump blir bortröstad lurar sig själv

USA-valet 2020

15 september 2020

Dennis Askling ser ut som en överambitiös student som tillbringar dagarna på biblioteket. Det är han inte. Han jobbar på SD:s riksdagskansli och brukar chatta om den överlägsna rasen, ”skoja” om Hitler Jugend-frisyrer, skriva att folk som kommer från Afrika ”luktar skit”. När Expressen avslöjar hans chatt skrivs pliktskyldiga fördömande artiklar, men sjunker stödet för SD? Nej. I sammanvägningen av aktuella opinionsmätningar som Sveriges Radio gör några dagar senare ökar SD. Visserligen marginellt men de ökar. Inte minskar.

Samma kväll intervjuas Jimmie Åkesson i Aktuellt. Nike Nylander frågar om det ändå inte finns vissa problem med ett parti där 300 medlemmar har lämnat eller tvingats lämna efter liknande avslöjanden. Jimmie Åkesson svarar att det finns galningar i alla partier. Det är nog sant, men 300 stycken?

29 september 2020

Duellen mellan Trump och Biden är mer en wrestlingshow än en valdebatt. Trump spatserar långsamt in, vinkar kaxigt, väntar in några slag och hoppar sedan på sin motståndare, slår fult gång efter gång. Sedan tittar han mot programledaren som för att säga: visst var det bra? I debatten hälsar han till den nyfascistiska vitmaktgruppen Proud boys att den ska ”avvakta”. Avvakta vad då? Attackorder? Valet? Den skandalösa uppmaningen skadar inte Trump. Så vad är det han erbjuder för att 63 miljoner amerikaner ska kunna bortse från hans närhet till nyfascismen, hans rasism, sexism, förakt för svaghet?

Frågan varför ett parti växer kan till stor del besvaras med statsvetenskapliga och sociologiska förklaringar. Vi kan dem vid det här laget utantill. Jag söker svar på en annan fråga. Inte hur det kan komma sig att Berlusconi, Orbán och Trump kan vinna val, utan vad en röst på dem gör med deras väljare. En förklaring till varför korruptionsskandaler inte biter på Orbáns väljare, sexskandaler på Berlusconis och nazistskandaler på Åkessons? Och en förståelse för vilken tektonisk förändring det orsakar i ett samhälle.

30 september 2020

När någon lägger sin röst på en kandidat påverkar det inte bara kandidaten utan också den som röstar. Dagen efter första valdebatten tittar jag på framträdanden av USA:s förre president Barack Obama. Det slår mig att han vädjar till väljarnas bättre sidor. I ett USA med dess rasistiska förflutna kan en röst på Obama vara en möjlighet för en väljare att för en liten stund visa att de är bättre än sitt lands förflutna. Att hen kan ta avstånd från det genom att välja en svart president. Symboliken löser inte problemet med rasismen, men den gör väljaren bättre. Oavsett om man är anhängare av Obamas sakpolitik eller ej.

Trump verkar i stället appellera till väljarnas sämsta sidor. Den som röstar på honom är i många andras ögon tveklöst rasist och sexist. Men den intressanta frågan är hur Trumps väljare uppfattar sig själv?

En politisk debatt med Trump handlar inte om sakfrågor, han förvandlar debatten snarare till en show, en arena där ingenting ska tas på allvar, där överdrifter och dumheter är en del av underhållningen. Men Trump har ett mycket specifikt bud. Han vet att alla människor ibland kan vara sexistiska, egoistiska, rasistiska. De flesta av oss brottas med det, försöker låta bli, försöker bli bättre. Det Trump erbjuder är en gemenskap där det inte är så farligt att vara allt detta.

Trump erbjuder sina väljare en befrielse från civilisationens politiskt korrekta gördel, en förlåtelse för det de hade tvingats se som sina synder. Och han inte bara absolverar dessa synder, han förvandlar dem till dygder. Antisemitiska utfall blir till roliga skämt, sexism blir till ett kitt för manlig, uppriktig gemenskap. En röst på Trump kan få många att känna sig mer ärliga, omfamnade i en okomplicerad gemenskap av självklara värden. Han vädjar till sådana känslor genom att prata enkelt, nästan banalt: män är män, kvinnor är kvinnor, resten är trams. Muslimer är jättefanatiska, mexikaner jätte-jätte kriminella, jämställdhet de fula ragatornas hämnd. Det är en banal nietzscheansk värld, men den är välkomnande för alla syndare.

Populismens anhängare är svåra att nå. Varje påpekande, varje uppläxning upplever de som ett försök att klä dem i en mental tvångströja

Erbjudandet har nästan religionens styrka och förvandlar sina anhängare till en sekt. Alla som antyder en avvikande mening blir med automatik en förrädare. Varje ”jag tycker inte det är roligt med en sådan syn på kvinnor” förvandlar den som uttalade det till en pk-man som låtsas att han aldrig åtrått någon kvinna. Varje ”jag ogillar när man skojar om Hitler Jugend” förvandlar den som säger det till en humorbefriad idiot. Det här är en sluten värld, en Truman show som går på loop.

Slutenhet förstärks av sociala medier och dess algoritmer som är programmerade för att para ihop likasinnade. Därför ökar hatet på nätet. Nätets anonymitet möjliggör för antisemiter att pysa ut hatet som de inte kan visa offentligt. Rasister kan svetsas samman så mycket att det blir Nike Nylander som får löpa gatlopp efter intervjun och inte Åkesson. Så mycket att islamofobin nästan blir Twitters motor.

Problemet är att många har svårt att förstå populismens lockelse. Varje gång det dyker upp en Trump, Orbán, Berlusconi, Bolsonaro, Salvini, Wilders, Strache, Kjaersgaard eller Åkesson, ett nytt Sannfinländarna eller Alternativ för Tyskland, så blir vi lika förvånade: ”Ofattbart!” Sedan skriver vi artiklar, fördömer och hoppas att det ska fungera denna gång. Det är att lura sig själv. Populismens anhängare är svåra att nå. Varje påpekande, varje uppläxning upplever de som ett försök att klä dem i en mental tvångströja, en mental lockdown. De spjärnar emot. Oförmögna att hitta ett effektivt motvärn vänjer vi oss vid en allt högre temperatur i grodkastrullen. För några år sedan tyckte vi att det är hemskt att SD hade mer än 4 procent. Nuförtiden är vi nöjda för att Trump säger till Proud boys att avvakta. Tänk om han hade sagt att de skulle attackera?

12 oktober 2020

Populismen drar isär samhällets tektoniska plattor. Meningsutbyten och rationalitet blir inte längre medel för utveckling utan förräderi. Radikaler till vänster har länge ogillat idén om att kampen ska föras utifrån den mest rationella positionen, i stället intar de tvångsmässigt i alla lägen en position i motsats till SD, gör sig dumma. SD erbjuder vänsterradikaler en möjlighet att återerövra existensberättigande. Samtidigt behöver SD dem. Populisternas ständiga strategi att provocera, polarisera och skapa kaos – från vilket de sedan lovar rädda dig – behöver vänsterradikaler som inte bemöter provokationen rationellt utan nappar på den. Det är ett perpetuum mobile.

Den andra flanken, tidigare förbehållet högern, nuförtiden uttänjd även mot mitten, har börjat anpassa sig till populisternas syn, skriver motioner ihop med SD, närmar sig dem i smyg, och försvarar det med argumentet: men i sak tycker vi ju det samma, så vad är problemet? De anammar synen som populismen är förankrad i. De börjar betrakta människan som i grunden egoistisk och civilisationen som endast en tunn fernissa omkring den egoistiska kärnan. Valet förminskas då till att antingen ständigt stödja fernissan så att den inte spricker, eller att skala av sig den eftersom den är onaturlig. Pest eller kolera?

De som brukar vara den rationella mitten har gett upp. I stället för att utöka utrymmet för rationalitet verkar de ha tröttnat. De orkar inte bli den rigida eliten som ständigt påpekar uppenbara dumheter. Hur många öppna dörrar ska man orka slå in? Det har blivit tjatigt att påpeka vikten av mänskliga rättigheter, den dörren är redan uppslagen i min filterbubbla, säger de. Och ser inte hur den allt mer stängs i och med den meningen.

Denna inställning speglar vår tid, den självgoda, liknöjda, post-1989 epoken. När Berlinmuren föll trodde vi att liberalismen hade segrat, att värderingar som utgör nödvändiga beståndsdelar av demokratin blev förankrade i våra samhällen en gång för alla, att vi lyckades institutionalisera erfarenheten av krigen och Förintelsen genom viktiga institutioner: EU, FN, Nato, IMF. Historien hade tagit slut och 1900-talets fasor skulle ”aldrig mer” återkomma. Österrikes dåvarande kansler Vranitzky förlöjligade de som tyckte att mer återstod att göra: ”Den som har visioner behöver gå till doktorn.”

Populismen är ett kumulativt resultat av vårt förhållningsätt, framför allt efter 1989. Den kommer att överleva Trump

Men samtidigt som Brzezinski skrev att demokratin har segrat började Sarajevo brinna. Berlinmurens fall var inte demokratins seger utan kapitalismens. Putin, Orbán, bröderna Kaczynski och Babiš omfamnade kapitalismen men inte demokratins värdegrund. Friheterna som Amartya Sen lärde oss något om, hörde inte så linjärt ihop som vi trodde. Kapitalismen kunde existera utan demokrati, ekonomisk frihet gav inte nödvändigtvis politisk frihet, antisemitismen kunde leva efter Auschwitz, främlingsfientlighet och islamofobi kunde trivas i demokratiska samhällen. 1989 blev året då friheten kom, men också året då vi på vägen från återföreningsfesten sladdade ut i vägrenen.

Trump har sannerligen gett populismen vingar och blivit dess symbol. Men den som tror att saker kommer att förändras om Trump blir bortröstad lurar sig själv. Populismen är ett kumulativt resultat av vårt förhållningssätt, framför allt efter 1989. Den kommer att överleva Trump. För den bittra sanningen är att populismen inte bara har förändrat sina anhängare utan oss andra också.

13 oktober 2020

Digitala plattformar förstärker och promoverar Förintelseförnekande. Det är en av slutsatserna som man kan läsa om i rapporten ”Hosting the ’Holohoax’” från den brittiska tankesmedjan Institute for strategic dialogue. Författarna hittar bara på Facebook 366.068 följare till sidor som ägnar sig åt Förintelseförnekande och som drivs av konspirationsgrupper, högerextrema, antisemiter, pro-Palestina-grupper, islamister, vänsterextrema… Jag har skrivit om folkmordsförnekande, bekämpat de som ägnar sig åt detta. Jag vet att det är som ett isberg. Så om så mycket är synligt, hur mycket är under ytan då?

Nyheten publicerades i augusti i den brittiska tidningen The Guardian/The Observer, som läses på alla större svenska redaktioner. Vad hände när den exploderade i offentligheten? Ingenting. Den exploderade inte. Förintelseförnekande framkallade inte mer än en axelryckning.

Det var först i går, den 12 oktober, som Facebook deklarerade att de inte längre kommer acceptera Förintelseförnekande. Men det är fortfarande fritt fram att förneka andra folkmord.

15 oktober 2020

DN avslöjar att Hamid Zafar, vid tidpunkten anställd vid Skolinspektionen, har skrivit att syftet med boken ”Om detta må ni berätta” var att skapa ”masspsykos där eleverna matas med hur fruktansvärd Förintelsen var”. Hamid hudflängs för sina antisemitiska och homofoba skriverier. Men redan samma dag tycker flera offentliga personer att samhället nu bör ge Hamid en väg tillbaka. Axelryckning med besked.

28 oktober 2020

Det är sex dagar till det amerikanska valet.

