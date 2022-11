Den svenska folkmusiken sätter tonen för framtiden

Folkmusik Olof Kennemark och Pers Alexander Olsson ”Som förr” (OKPA) Visa mer

Om det fanns en folkmusikkanon i Dalarna skulle den kunna se ut ungefär som låtlistan på ”Som förr”. Man saknar väl möjligen Gärdebylåten, men i övrigt är skivan en skamlöst frejdig produktion av ett slag jag inte sett på ett tag.

Mest handlar det om – tror jag – att svensk folkmusik inte alls är folklig längre. Publiken är liten och har andra förväntningar, och utövarna är akademiker och kanske mer intresserade av att förnya sig än att smeka publiken medhårs.

Annat var det förr, vilket kanske är det Pers Alexander Olsson och Olof Kennemark vill antyda med albumtiteln. För folkmusiken har ju varit populär i omgångar. Under nationalromantiken och hembygdsrörelsens tillblivelse givetvis, men också under 70-talets gröna våg. Folkmusiken betydde något under de där olika tiderna av popularitet, den stod för ett gemensamt förflutet och lockade dem som av olika anledningar ansåg att civilisationen liksom gått för långt. Men det var också rörelser som på skilda sätt lekte med elden. Drömmar om kulturell homogenitet och nationell identitet kan lätt gå över styr.

När folkmusiken återigen upplevde en ny vår, under 90-talet, hade den en helt annan roll. Då handlade det mer om genreöverskridande försök och multikulturella möten. När även den rörelsen ebbade ut försvann genren från de stora scenerna och folkmusiken blev återigen en angelägenhet för utövarna och den lilla men trogna publiken – som det alltid varit mellan vågorna.

Påfyllningen av utövare är påfallande liten, vilket märks också i den skrala utgivningen. ”Som förr” är ett väldigt fint album, och inte minst välspelat. Kanske är det för att musiken går i arv. Många av de nu aktiva musikerna är barn till spelmän. Sista spåret på skivan, ”Låt till far” skrevs till Pers Olle på hans 100-årsdag av Pers Erik. Den spelades ofta av hans son Pers Hans och nu även av den sistnämndes son, Pers Alexander Olsson. Tradition är något fint, men också ett ok att bära. Andrastämman spelas av Olof Kennemark, som själv är barn till västgötaspelmannen Hans Kennemark.

”Som förr” är också ovanlig eftersom den just är så traditionell. Det är bara två fioler och en räcka låtar. Kennemark och Olsson turas om att spela förstastämman men de är båda stadiga och bra på att uttrycka sig med instrumenten. Även om det mest är ornäsbjörkar i solsken de vill spela fram.

Vad de unga saknar av djup har i stället Pelle Björnlert mycket av. Efter att ha lyssnat på Bob Dylan och spelat gitarr drogs han med under 70-talsvågen, lärde sig fiol och började leta efter glömda traditionsbärare och låtar i Småland och Östergötland. Han spelar omväxlande på fiol och på en specialbyggd violino med åtta resonanssträngar. Men framför allt är han i musiken när han spelar. Det finns inget mekaniskt eller duktigt hos Björnlert, snarare en introvert råhet och oförställd närvaro. ”Original” är 20 krängiga, kantiga och ibland väldigt vackra låtar på raken. Lite övermäktigt men imponerande.

Björnlerts trägna arbete med traditionen är förutsättningen för att yngre musiker ska kunna ta ut svängarna. Som Trio Törn som spelar folklåtar med kammarmusikstuk. Här återkommer Olof Kennemark på fiol tillsammans med Klara Källström på cello och Petrus Dillner på nyckelharpa. De anstränger sig med arrangemangen, ibland lite för mycket.

Den tendensen finns också på Hazelius Hedins ”Silverdalen” där Johan Hedin spelar nyckelharpa och Esbjörn Hazelius sjunger och spelar diverse stränginstrument. Viljan att skapa en varierad lyssningsupplevelse leder inte sällan standardgrepp: svävande stråkar, percussiva gitarrer – eller percussiv cello i Trio Törns fall – och mustiga stämmor. Det låter kraftfullt men uttrycker inte alltid så mycket. Det är innehållslös energi som funkar bäst på en konsertscen eller i ett festivalsammanhang.

Både Trio Törn och Hazelius Hedin är som bäst när de spelar nedtonat och inte krånglar till det allt för mycket. Det finns ju en mellanväg här, mellan traditionsmusiken, akademin och publikfrieriet. Det gäller bara att hitta den. Då kanske folkmusiken kan bli folklig igen.

Bästa spår: ”Polska av Alexander Olsson”, ”Grädden på moset”, ”Polska efter Tulpans Anders”, ”Blidströms lilla”

