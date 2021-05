Den vanvördige Bourdains sista matresa

Sakprosa Anthony Bourdain och Laurie Woolever ”World travel. An irreverent guide” Bloomsbury, 480 sidor Visa mer

En eftermiddag våren 2018 hade Anthony Bourdain och Laurie Woolever, hans medarbetare under många år, ett långt planeringsmöte. De brainstormade kring en kommande bok. Det skulle bli en guide till alla de länder, städer och restauranger som figurerat i matprofilens olika tv-serier. De gjorde listor och antecknade hugskott.

Bara en dryg månad senare dog Bourdain för egen hand, endast 61 år gammal. Tragiskt och abrupt. Enligt brodern hade han brottats med självmordstankar under stora delar av sitt liv. Han hade också alkohol- och drogproblem.

Efter mycket stötande och blötande beslöt förlaget Bloomsbury att slutföra bokplanerna trots allt. Det skedde genom att Laurie Woolever samlade citat från Bourdains böcker och tv-inslag, fogade ihop dem och fyllde ut med fakta emellan. Resultatet blev nyutkomna ”World Travel. An Irreverent Guide”.

När jag betar mig igenom boken blir jag först rätt besviken. Jag vet inte riktigt vad jag hade förväntat mig, men det var i alla fall inte det här. Bourdains egna repliker och citat är markerade med blått; det som Woolever och olika gästförfattare (bland andra Bill Buford och Bourdains bror) säger står i svart. De svarta raderna dominerar betänkligt.

Genomgången från Argentina till Vietnam går i en rasande fart. Varje land kommenteras av Bourdain själv, sedan följer tips på krogar och rätter. Det är späckat med rekommendationer, åsikter, korta observationer och sentenser. Resultatet är stackato-artat. Visserligen är hans vändningar ofta engagerande och väsentliga – oavsett om han pratar om japanska varmkorvar, dumplingar i Shanghai eller vildsvamp i San Sebastián. Men det hela känns snuttigt, skissartat, slarvigt. Var det här verkligen allt han hade att säga om Lyon, Lissabon och Helsingfors? Vad äter man mer i Oman, Ghana och Peru – än get, majsbollar respektive ceviche? Nog borde det väl finnas mer att säga.

Och påfundet att slutföra en död författares knappt påbörjade projekt, är det inte bara en tvivelaktig manöver för att kunna sälja ännu en Bourdain-titel? Onekligen! fastslår jag med stigande ilska.

Men allt eftersom läsningen går vidare mjuknar jag. Blandningen av karismatiska citat och praktiska råd (hur man far till en destination, vad krogarna heter och serverar etc) fungerar ändå. Texterna av brodern Christopher Bourdain är fina och målande. Och när jag kommer till avsnitten om Storbritannien, Mexiko och USA, då börjar det likna nåt. Här blir det mer substans, flera skratt och ett större allvar.

Även om jag hade föredragit en bok med färre resmål och djupare gestaltning, vänjer jag mig småningom vid det hoppiga och ryckiga. Och inser också att det här inte är en utgåva att sträckläsa, utan att slå i, när behov och hunger uppstår.

Undertiteln förresten. ”An irreverent guide”. En vanvördig guide. Så klart. Bourdain har ofta sålts in och framstått som en bad boy. Och i jämförelse med de flesta andra mediala matpersonligheter – från klassiska restaurangessäister till populära mat–tv-personligheter –var han förvisso frispråkig, drastisk och lätt gränslös; svor och gjorde sexuella liknelser.

Men att så många förfasas eller kittlas av hans haranger säger mer om kulinarisk media och dess publik än om honom. Vanligtvis är matgenren tämligen tandlös, eskapistisk, inställsam och apolitisk, oavsett om det gäller böcker, artiklar, bloggar eller videoklipp; de flesta som presenterar världens mat är förvånansvärt världsfrånvända. De vänder bort blicken från problem och misär, och smaskar lyckligt på framför kameran. Bourdain njöt enormt av god mat, men lät aldrig bli att reflektera över omvärlden, erkänna sin privilegierade position och bli förbannad över orättvisor.

Många av kommentarerna som folk upprörts över är inget annat än anständiga. De sätter maten i en historisk kontext, vilket borde vara en självklarhet. Att Bourdain inte tvekar att rekapitulera Pol Pot-regimens horribla grymhet i Kambodja, ta upp slaveriet i den amerikanska historien och utrotningen av olika ursprungsbefolkningar världen över, det är hedersamt och viktigt. Och det är inte vulgärt, utan befriande ärligt, när han säger sig få lust att banka livet ur Henry Kissinger med sina bara händer för den forna amerikanske utrikesministerns grymma politik i Indokina.

Anthony Bourdain är onekligen en sällsynt person: intellektuell, rättfram, ohyfsad och finkänslig på samma gång. Det märks i hans tv-serier, kanske allra mest i hans första, ”A cook's tour” från 2002, som i stora delar är briljant. I möten med andra matlagare kommer hans särskilda blandning av nyfikenhet, humor och vänlighet till sin rätt – ingredienser som gjorde honom till en unik personlighet i matmedia. Jag hade själv förmånen att få intervjua honom för Dagens Nyheter och fann honom mycket sympatisk – snarare ödmjuk och lyhörd än någon tuffing. Det var lite som om han skämdes över sin framgång i en absurd värld.

Han växte upp i New Jersey i en medelklassfamilj där konst och litteratur var en självklarhet. Pappan var från Frankrike, mamman amerikan. Tony hoppade av studierna vid prominenta Vassar College och började jobba i krogvärlden. Efter många hektiska år med stress, sprit och droger började han skriva. Det två första titlarna, ”Bone in the throat” (1995) och ”Gone bamboo” (1997) kan beskrivas som fyndiga hårdkokta deckare. Ingen dussinlitteratur, men inte heller lysande.

År 2000 kom så ”Kitchen confidential”. Denna självbiografiska no bullshit-skildring av New Yorks krogköksliv blev en global megahit och gav Bourdain en oerhörd berömmelse.

I sin sista (?) bok ”World travel” finns upplysningar om vilka böcker och program Bourdain-citaten är tagna ur. Den listan är viktig i all sin enkelhet. Med hjälp av den kan man gå vidare och hitta programmet eller boken som skildrar något man fastnat särskilt för. Kanske vill man veta mer om tacos på oxtunga från Atlanta, se ett inslag om friterad haggis i Skottland, fördjupa sig i bläckfiskrätter från Osaka, se klipp från fiskmarknaden i Seoul eller gatuköken i Hongkong.

Denna möjlighet gör hela boken till ett enda långt expanderat register över Bourdains samlade gärning. Boken pekar ut i världen, mot människorna och maten. För även om den sorgsne och passionerade vildhjärnan har kastat in kökshandduken, finns böckerna, artiklarna, och inte minst tv-programmen kvar att leta upp. Och de är väl värda att återkomma till.

