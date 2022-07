Dennis Lehane: ”Alla män vet att de befinner sig någonstans på det misogyna spektrat”

Dennis Lehane svarade bestämt nej när han första gången fick frågan om han ville dramatisera James Keenes självbiografiska roman ”In with the devil: A fallen hero, a serial killer, and a dangerous bargain for redemption”.

– Jag var trött på mörker, jag tycker inte om fängelser och jag gillar inte berättelser om seriemördare. Jag ville verkligen inte göra den, säger den amerikanska författaren till Filmfredag.

Boken handlar om Keene som efter en lovande karriär inom amerikansk fotboll byggde upp ett betydande knarknätverk i Chicago och som under sent 90-tal dömdes till ett 10-årigt fängelsestraff. Han erbjöds dock en väg ut av FBI: Var han beredd att under täckmantel få den livstidsdömde mördaren Larry Hall att börja prata om de ytterligare 20-tal mord som han misstänktes ha begått? Om ja skulle han friges i förtid.

Taron Egerton i "Black bird". Paul Walter Hauser och Taron Egerton i sina roller som Larry Hall och James Keene, i "Black bird".

Spännande historia, ja – men Dennis Lehane, känd för solskenshistorier som ”Shutter island”, ”Gone, baby gone” och ”Mystic river”, höll länge envist fast vid sitt nej.

– Jag har gjort det där så länge nu. Jag ville bara göra en romantisk komedi. Nu är jag pappa till två små flickor och har ett stort kvinnligt inflytande i mitt liv; Mina barn, min fru, ja till och med min hund är en tjej. Jag har stirrat ned i avgrunden tillräckligt mycket redan, säger han och fortsätter:

– Men nu blev det så här ändå.

I tv-serien ”Black bird” spelar Taron Egerton (”Kingsman”, ”Rocketman”) rollen som den karismatiske James ”Jimmy” Keene, medan Paul Walter Hauser gör den excentriske seriemördaren Larry Hall. Beslutet att göra serien kom först när han närmade sig bokens slut, förklarar Dennis Lehane.

– Plötsligt föll alla bitar på plats. Jag har alltid velat göra en mytologisk berättelse och för mig var det här just det; en utvald hjälte som måste gå ut i världen för att skydda samhället. Han måste gå genom skogen, in i grottan – i det här fallet ett fängelse – och besegra monstret, för att komma tillbaka som en förändrad man.

– Vad som också slog mig var att ... vi lever i en tid nu där toxisk maskulinitet sveper över världen. Jag tänkte att, vad är ett mörkare exempel på toxisk maskulinitet än en seriemördare av kvinnor? Alla män vet att de befinner sig någonstans inom det misogyna spektrat. Det kan vara mer harmlöst eller så kan det vara väldigt mörkt. Jag tänkte att det vore en intressant resa för min rollfigur att utforska.

Verklighetens James Keene har bidragit med insikter och detaljer under arbetet med serien, berättar Dennis Lehane. Men så småningom behövde berättelsen lämna sanningen, för att bli hans egen. Utforskandet av det misogyna tillhör seriens fiktiva inslag.

– Den riktiga Jimmy Keene gjorde det mesta som visas i serien. Men hans känslomässiga resa var inte densamma. Jag behövde göra berättelsen rikare tematiskt. Hur hittar man en beröringspunkt med en seriemördare? Jo möjligen genom att konfrontera det man inte vill möta kring sina egna tankar om kvinnor, säger Dennis Lehane.

Ray Liotta i rollen som James Keenes pappa, i ”Black bird”. Foto: Apple TV+

Annars har han försökt hålla sig så nära sanningen som möjligt. Samtidigt har han velat att offren ska ta plats och få en röst. Offrens anhöriga har också kontaktats, eftersom Dennis Lehane vill att de ska veta att han beklagar de nya sår serien kan riva upp.

– Jag ville ta tillbaka deras berättelser från Larry Hall. Jag ville inte att han skulle äga dem längre. Jag ville att det skulle få finnas en känsla av levt liv. Att de inte enbart skulle vara en seriemördares offer, säger han men rättar sig snabbt:

– Förmodad seriemördare. Larry Hall har aldrig dömts för många av de mord han misstänks för.

Det är väldigt lite faktiskt våld i serien, handlar det också om att ta tillbaka berättelsen från Hall?

– Ja. Jag ser heller ingen poäng med att någon, någonsin igen, ska dramatisera ett mord. Det gör jag verkligen inte. Vi har alla sett det så många gånger, det måste finnas andra sätt att berätta. De gamla grekerna hade rätt - det får ske utanför scenen.

På ett skruvat sätt handlar berättelsen också om vänskap, att lära känna någon, och om att tvivla på någon annans mörker. För 0 menar Lehane.

– Något av det svåraste med att vara förälder är att behöva förklara barnen inte bara att det finns både onda och goda människor, utan också att det finns godhet i de onda. Det är riktigt svårt att komma runt, säger Dennis Lehane.

Det är inte detsamma som att alla människor är enbart goda, att de ska befinna sig ute i samhället eller omedelbart bli förlåtna för sina handlingar, betonar han. Men det innebär obekvämt nog att de är en del av en och samma mänsklighet.

– Det är vad Jimmy inser, och det får honom att tveka – är den här mannen verkligen en mördare? Och kan jag göra det här mot min vän?

Den där dubbelheten, hur förklarar du den för dina barn?

– Jag famlar runt. Föräldraskap är att irra runt och göra det bästa man kan. Men så säger dina barn att de är ledsna, att ”jag trodde den här personen var min vän”. Ska man då svara att den personen bara har en dålig dag? frågar sig Dennis Lehane.

– Eller när de försvarar någon som retat dem, med att den personen också har goda sidor. Säger man då att ja det har hen säkert, men verkar mest visa sina dåliga sidor, du borde undvika hen? Jag vet inte...

Samtalet rör sig mot sitt slut, men också i riktning mot den händelserika helg nyligen då USA:s högsta domstol rev upp Roe mot Wade, det prejudicerande domslutet från 1973 som gav amerikanska kvinnor konstitutionell rätt till abort fram till den 24:e veckan. Vad tänker Dennis Lehane om det?

– Jag tänker att vi har ett minoritetsparti med tummen på vågen, som tar beslut för majoriteten, säger han.

– Vi lever i väldigt farliga tider, och jag vet inte vart vi är på väg. Jag har aldrig känt mig ledsnare över det som pågår just nu i mitt hemland. Men det händer även mörka saker ute i resten av världen. Det är tuffa tider.

Leonardo DiCaprio i "Shutter island". Sean Penn i "Mystic river". Amy Madigan i "Gone baby gone".

Dennis Lehane Amerikansk författare som skrivit kriminal- och spänningsromaner, men också filmmanus. Född 1965 i Boston, där delar av hans romaner utspelar sig. Bland annat känd för böckerna om barndomsvännerna tillika detektiverna Kenzie & Gennaro, däribland ”Gone, baby, gone” som filmatiserades 2007. Känd också för ”Patient 67” som blev filmen ”Shutter island”, i regi av Martin Scorsese 2010 samt ”Rött regn” som blev filmen ”Mystic River” i regi av Clint Eastwood 2003. Visa mer

”Black bird” har premiär på Apple tv+ den 8 juli.

