Depeche Mode hyllade bandmedlemmen Andy Fletcher

Logga in

Logga in

Det var i höstas som Martin Gore och Dave Gahan avslöjade att de skulle släppa ett nytt album och dessutom åka på jättelik världsturné. Albumet ”Memento mori” har av kritiker kallats deras bästa album på över 20 år och singeln ”Ghost again”, som liksom albumet handlar om döden, har letat sig in på topplistor över världen.

Världsturnén är till stora delar en hyllning till bandets keyboardist Andy Fletcher som hastigt avled den 26 maj förra året när hans stora kroppspulsåder plötsligt brast. Bland annat projiceras hans porträtt på skärmar på scenen.

Depeche Mode bildades 1980 i Basildon, fem mil utanför London, av Andy Fletcher, Martin Gore, Dave Gahan och Vince Clarke. Efter debutalbumet ”Speak & spell” från 1981 har bandet släppt 15 album och ett 50-tal singlar. Bland hitsen märks ”Enjoy the silence”, ”Just can't get enough” och ”Personal Jesus”.

Läs mer: Depeche Modes första spelning i Sverige som duo