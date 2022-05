Depeche Mode-medlemmen Andrew Fletcher död

Andrew Fletcher föddes 1961 i Nottingham i England. I slutet av 1970-talet var han med och grundade syntbandet Depeche Mode tillsammans med Martin Gore och Vince Clarke. Senare anslöt som sångare. Inledningsvis var Fletcher bandets basist, innan han bytte till keyboard.

Bandet hade stora internationella framgångar med låtar som ”Just Can't Get Enough” och ”Enjoy The Silence”. 2020 valdes Depeche Mode in i Rock and Roll Hall of Fame.

”Våra hjärtan är med hans familj, och vi ber er att tänka på dem och respektera deras privatliv under denna svåra tid”, skriver bandet.

Andrew Fletcher blev 60 år gammal.

