Depeche Modes återkomst är en veritabel återuppståndelse

Synthrock Depeche Mode ”Memento mori” (Columbia/Sony) Visa mer

Döden har länge gått vid Depeche Modes sida. ”Death is everywhere” sjöng gruppen redan på ”Fly on the windscreen” i mitten av 1980-talet. Att den resterande duon Martin Gore och Dave Gahan nu spelar Bergmanschack som liemän i videon till gåshudsframkallande ”Ghosts again” är med andra ord en naturlig utveckling. Vad som däremot överraskar är att de efter drygt ett decennium av såsiga stolpskott lyckats få ut sig helt album av den här kalibern.

Depeche Modes femtonde fullängdare ”Memento Mori” är nämligen en veritabel återuppståndelse. Må så vara att det handlar mer om att återskapa det förflutna än om att flytta fram positionerna. Här finns mer av det synthbaserade soundet och puttrande trummaskiner. Ett återbruk av ljudgarderoben från skarven mellan 80- och 90-talet – samt 70-talets Kraftwerk och Bowie. ”Wagging tongue” påminner rent av om något som originalmedlemmen Vince Clarke kunde ha varit inblandad i.

Ändå är det inte bara nostalgi, utan snarare en återupptäckt av det gamla laddat med ny energi. Lite som på ”Playing the angel” från 2005 – ett annat album i sorgfjädrar, delvis sprunget ur Gores skilsmässa. I likhet med Rammsteins senaste skiva ”Zeit” kretsar ”Memento mori” kring tankar om tidens utmätthet. Intressant nog är det en fråga som egentligen aldrig tycks ha engagerat den äldre generationens arenaveteraner som Rolling Stones. Det säger kanske någonting om både samtiden och personlig livsinställning.

Tematiken och titeln fanns på plats redan innan Andy Fletchers för tidiga frånfälle i fjol, en förlust som såg ut att sätta punkt för Depeche Mode, men som snarare svetsat samman Gore och Gahan. Känslan av att leva med ”minst en tå i graven”, som Gore uttryckte det i New York Times, är mer en konsekvens av pandemin och åldersstrecket 60. ”I’m ready for the final pages” croonar han i själfulla balladen ”Soul with me” och tar sikte på evigheten.

Gahan visar i sin tur att han fortfarande besitter ett expansivt sångregister från cool katt till bitterljuv baryton. Richard Butler (The Psychedelic Furs) har varit med och skrivit några av låtarna, medan James Ford och Marta Salogni bistått med produktion och programmering. Åtminstone nu innan trummisen Christian Eigner hinner hamra sönder låtarna live finns det faktiskt ingen anledning att ropa efter Alan Wilders återkomst.

Det låter både värdigt och fokuserat, från den suggestivt frasiga industribluesen på öppningsspåret ”My cosmos is mine” till det robusta beatet i ”People are good” – ett sorts överlevnadsmantra om att intala sig själv att mänskligheten är god. Bland änglavingar och begravningsblommor märks i regel både vägvinnande driv och en melodiskt upplyftande melankoli – den där kombinationen som ett klassiskt Depeche Mode är mästare på. Framför allt rör det sig om en betydligt mer jämn och solid samling låtar än övriga album de åstadkommit sedan millennieskiftet.

Bästa spår: ”Ghosts again”

Läs mer om musik och våra senaste skivrecensioner