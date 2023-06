Deportees ljudvärld vidgas ytterligare en gång

Logga in

Ljudvärlden som är Umeåtrion Deportees är som en ballong som under snart 20 år har blåsts upp lite i taget. Från den vita soulen på debuten ”All prayed up” till den utsträckta poppen på ”Under the pavement: the beach”. Från den arenamässiga ”Islands & shores” till postrockinfluenserna hos ”All future” från 2019. När de nu återvänder för en sjunde fullängdare har sfären som musiken rör sig inom återigen vidgats, samtidigt som dess yttre skikt tycks vara närmare att spricka än någonsin.

På ”People are a foreign country” tar pianot större plats. Tankarna går ofta till nyss Sverigeaktuella, symfoniska indiebandet War on Drugs. Här finns samma dragning mot att låta Springsteen-vibbar möta alternativ rocktradition. I samspelet mellan distinkta pianoackord och repetitiva gitarrslingor går lite av den tidigare finessrikedomen förlorad. Här tycks inte finnas lika många hemligheter att upptäcka, vilket är synd.

Samtidigt matchar den nya direktheten de ovanligt privata texter som Peder Stenberg framför. I singeln ”Have you seen me lately”, med dess reflektioner kring den tidiga medelåldern, framstår han som rakare mot lyssnaren än någonsin förut.

”People are a foreign country” är ur den synvinkeln ett kvitto på att Deportees aldrig slutar vilja utvecklas. Det i sig är ett drag som är omöjligt att inte tycka om.

Bästa spår: ”Have you seen me lately”

