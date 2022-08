Depp och Beck anklagade för textstöld

Talespersoner för Johnny Depp hävdar att stjärnan nu ska se över anklagelserna. Det skriver The Guardian.

Låten ”Sad motherfuckin parade” verkar ha lånat flera rader från ”Hobo Ben”, en dikt och låt författad av Slim Wilson – ett alias för en självutnämnd hallick som satt i fängelse för mord och rån på 60-talet.

År 1964 satt Wilson inlåst på Missouris kriminalvårdsanstalt och träffade där Bruce Jackson, en man som dokumenterade Wilsons poesi och en särskilda form av afroamerikanska ”luffarballader” i ”Get your ass in the water and swim like me” (1974), en bok som två år efter utgivning även släpptes som skiva med låtar som Wilson senare framförde.

Flera rader från Wilsons text återkommer i Depp och Becks låt, exempelvis ”I’m raggedy, I know, but I have no stink”, ”God bless the lady that’ll buy me a drink”, och ”what that funky motherfucker really needs, child, is a bath”.

Michael Lee Jackson, son till Bruce Jackson, äger rättigheterna till bokförlagan och har sagt att han överväger att rättsliga åtgärder.

En talesperson för Depp säger till The Guardian att man ser över frågan och tillägger att ”om det är lämpligt” så kommer ytterligare upphovsrättserkännanden att läggas till på albumet.

