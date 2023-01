Deras ”Hair” är en protest mot kriget som är bara två timmar bort

Det är kyligt i minusgraderna utanför Göta Lejon i Stockholm. Men man tinar upp inne på teatern – där är det full fart. I dag är det orkesterrep för musikalen ”Hair”. Siktet är inställt på premiären den 28 januari. En trummis sitter på scenen och prövar pukorna. Människor kommer och går.

Bredvid scenen sitter Rikard Bergqvist. Han har översatt och regisserar ”Hair”. Bland hans tidigare regierfarenheter finns ”Trollflöjten”, ”My fair lady” och ”Forever Piaf”. Vi går längst en slingrig trappa upp till ett mindre rum där vi inte längre hör musiken från scen. Bergqvist berättar om sin tolkning av ”Hair”:

– Vår version är inte förlagd till sextiotalet utan till en obestämd nutid, framtid, skamtid. Där ett krig står för dörren och finns någonstans i närheten.

– Det var väl det som gav mig idén till att göra den här föreställningen nu. Det rustas upp överallt och man slipar sina knivar och vässar sina tänder. Överallt i världen och framför allt i Europa. Sverige går med i Nato och Ukraina ligger två timmar bort. Musikalen tar en tydlig ställning mot krig. Men den fantastiska musiken är ändå det största skälet att vi gör föreställningen.

När musikalen ”Hair” sattes upp i New York i slutet av sextiotalet provocerade den publiken med sin liberala syn på sex, droger, nakenhet och med sitt antirasistiska ställningstagande. Men Bergqvists mål är inte att provocera.

Emil Henrohn, Rikard Bergqvist (regi), Moonica Mac och Viktor Norén gör musikalen ”Hair” på Göta Lejon i Stockholm. Foto: Malin Lövkvist

– Vi berättar om unga människor som söker ett sätt att förhålla sig till en verklighet som känns överväldigande på väldigt många sätt. Ska man gå ut i krig eller ska man inte göra det? Vad är det man försvarar? Föreställningen ställer sådana frågor. Och den kanske inte provocerar men är förhoppningsvis tankeväckande och berörande, säger regissören.

Musikalartisten Emil Henrohn har under samtalet smugit in och satt sig. Han spelar Woof som är en del av gruppen The Tribe. The Tribe är ett musik- och konstnärskollektiv som umgås i den exklusiva gallerian som föreställningen kretsar kring. Kollektivet är ett gäng fria själar som protesterar mot krigets fasor genom att göra musik och stå upp mot de mörka krafterna.

Hur skulle du beskriva din karaktär Woof?

– Han är en härlig figur som älskar precis allt i livet. Och han är lite busig, säger Henrohn med ett leende.

– Men han är också i det där ungdomliga sökandet. Han är ju en del av det här gänget och vänskapen. The Tribe roar varandra för att få tiden att gå. De vill alltid göra något nytt. Få varandra att må bra och skratta.

Med över 540 000 följare är Emil Henrohn är en av de största på Tiktok i Sverige. Han blev viral med videon ”Jag är mamma”. I komediklippet spelade han en 40-plusmamma från Nacka. I år medverkar 25-åringen som artist i Melodifestivalen. Henrohn är också utbildad musikalartist på Balettakademin i Stockholm.

Emil Henrohn blev viral på Tiktok med komediklippet ”Jag är mamma”. Henrohn är utbildad musikalartist. Han spelar rollen som Woof i ”Hair”. Foto: Malin Lövkvist

Kan du känna att du tidigare inte fått visa upp din fulla potential eftersom du mest blivit uppmärksammad för dina klipp på Tiktok?

– Jag spelade musikalen ”Annie” efter pandemin och då hade jag redan börjat med Tiktok. Det var många som såg den föreställningen och blev ställda och förvånade: ”Kan han det här också?” Det är svårt att visa upp allt man kan digitalt. Följarna har mest velat se fåniga karaktärer. Tiktok blir väldigt ensamt och kontakten stannar vid skärmen. Live får jag vara nära publiken och beröra på ett annat sätt. Jag känner mig verkligen hemma nu.

In kommer artisterna Viktor Norén och Moonica Mac. De två pryder musikalens affisch. På den har Viktor Norén en uppknäppt färgglad skjorta med lövmönster och en tatuering med vingar över bröstet. Moonica Mac har stentvättade jeans med hängslen och en genomskinlig topp med kosmiska symboler. I dag är däremot Moonica Mac klädd helt i svart och Viktor Norén i svarta jeans och en vit t-shirt.

För Moonica Mac innebär ”Hair” musikaldebut.

Hur känns det?

– Det är svindlande, skrämmande och lite pirrigt på ett bra sätt. Jag gillar utmaningar och det är det här verkligen. Det är som att hoppa från femman. Nu har jag tagit mod till mig och står där uppe och laddar.

Viktor Norén och Moonica Mac spelar i musikalen ”Hair”. ”Vi gör inte en hippie-pastisch. Den handlar om ungdomar som står upp för ljuset”, säger Norén. Foto: Malin Lövkvist

Moonica Mac är van att framföra sin egen popmusik på scen. Det samma gäller artistkollegan Viktor Norén som spelat i banden Sugarplum Fairy, State Of Sound och tillsammans med brodern Gustaf Norén. Viktor Norén har dock tidigare musikalerfarenhet – från ”American idiot”.

– Jag gjorde ”American idiot” på Cirkus 2016 och sedan gjorde jag den i Danmark förra året. När jag gjorde den igen kände jag den där enorma kraften av att vara med i en ensemble. Att man blir en kraft tillsammans. Man blir större än sitt ego, säger Viktor Norén.

– Ja, alla behövs, flikar Moonica Mac in.

”American idiot” gav Norén blodad tand. Han ville spela musikal igen och började lyssna på soundtrack till olika uppsättningar och fastnade för just ”Hair”.

– Jag försökte via agenter köpa rättigheterna till att sätta upp ”Hair”. Jag höll på med det där i två månader. Till slut så det gick inte – den var redan köpt. Så jag gick vidare i livet och ungefär samtidigt fick jag ett mejl från Göta Lejon med en förfrågan om jag ville göra ”Hair.”

Visste de om att du hade försökt få rättigheterna?

– Nej, de visste inte det. Jag tackade ja till rollen och sa: ”Jag har förberett mig i två månader.”

Moonica Mac och Viktor Norén är båda från Borlänge. Trots det har de stött på varandra väldigt få gånger genom karriären. Norén berättar:

– Vi har på något märkligt sätt vandrat parallellt. Vi är från samma stad. Båda var med i ”Så mycket bättre” i samma säsong men inte samtidigt. Vi har träffat på varandra mycket mindre än man kan tro. Min mamma blev så glad när hon fick höra att vi skulle göra musikalen. Hon är kompis med Moonicas mamma.

Norén imiterar sin mamma med kraftigt dalmål:

– Gud var roligt att ni ska göra det här ihop. Moonicas mamma är så trevlig!

Både Macs karaktär Sheila, och Noréns, Berger, är medlemmar i musikalens frisinnade musikkollektiv The Tribe.

Vad har hår för symbolik i ”Hair”?

– Hår är något som är vilt växande och okontrollerat. Det är en motreaktion mot krig och en armé där alla ska se exakt likadana ut. Och det bor också en punkighet i det, säger Norén.

I den svenska versionen av ”Hair” spelar Moonica Mac karaktären Sheila. Viktor Norén spelar rollfiguren Berger. Foto: Malin Lövkvist

Mac fortsätter:

– Jag tror det väldigt mycket handlar om en identitet. När Beatles lät luggen växa var det jätteladdat. Men också om man tittar på tiden när musikalen skrevs – under hippierörelsen. Då var mentaliteten: ”Låt saker vara fria. Det finns något yttre som vill kontrollera oss, som vill ha det slätstruket. Du ska kamma dig och ha håret uppsatt – vara välvårdad.”

– Det handlar om ett sökande om vem man är och om att få frigöra sig, säger Mac.

Norén lägger till:

– Håret är också en kontrollerbar kraft som fortsätter att växa. Ljuset föds ur mörkret. Just den symboliken är jättetydlig och bra i musikalen. Du kan inte kontrollera mitt hår. Om jag inte klipper det växer den kraften och fortsätter att flöda. Då finns det inget stopp.

”Hair” Rockmusikal, skriven av Gerome Ragni och James Rado. Den nya svenska versionen av musikalen är översatt och regisseras av Rikard Bergqvist. Premiär på Göta Lejon i Stockholm den 28 januari 2023. Roller i urval: Moonica Mac, Viktor Norén, Lucas Krüger, Prince Mpedzisi och Emil Henrohn. ”Hair” sattes första gången upp 1967 i New York. Musikalen har sedan dess spelats i flera omgångar världen över, på bland annat Broadway och i West End. 1979 kom en filmatisering i regi av Miloš Forman. Den första europeiska uppsättningen av musikalen framfördes i Sverige 1968 på Scalateatern i Stockholm. Med bland andra Bill Öhrström, Ulf Brunnberg, Charlie Elvegård, Hawkey Franzén och Kisa Magnusson. Kända låtar från ”Hair” är ”Aquarius” ”Easy to be hard” ”Good morning starshine” och ”Let the sunshine in”. Visa mer

Viktor Norén Artist, låtskrivare och musikproducent. Född 1985 i Borlänge. Spelat i banden Sugarplum Fairy och State Of Sound. Inledde 2019 ett musiksamarbete med sin bror Gustaf Norén. Aktuell som skådespelare i ”Hair” i rollen som Berger. Under 2023 är han även en av jurymedlemmarna i tv-programmet ”Talang”. Visa mer

Moonica Mac Artist, låtskrivare och musikproducent. Född 1990 i Dalarna. Släppte första singeln 2017. Har utkommit med två studioalbum. Medverkade i tv-programmet ”Så mycket bättre” 2017. Aktuell som skådespelare i ”Hair” i rollen som Sheila. Visa mer

